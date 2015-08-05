Шахтер - Фенербахче онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Фенербахче 19.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Фенербахче (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.04.2022

Время начала матча: 17:05

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Фенербахче (Стамбул):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Фенербахче осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Фенербахче в предыдущем футбольном матче 05.08.2015 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лехия - 14.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Фенербахче (Стамбул)

Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907

Страна: Турция

Тренер: Витор Перейра



Прошедший поединок команды Фенербахче был сыгран против Гезтепе - 16.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фенербахче.

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