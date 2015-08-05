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Шахтер - Фенербахче онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 19 апреля 2022, 17:05
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 1
Обновить
29'
Фенербахче
Стамбул
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
36%
Фенербахче
21%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Фенербахче
Лига Чемпионов 2015/2016
05.08.2015 - 21:45 Шахтер 3 - 0 Завершен Фенербахче
Лига Чемпионов 2015/2016
28.07.2015 - 21:00 Фенербахче 0 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 20:35 Шахтер 3 - 2 Завершен Лехия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
09.04.2022 - 20:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Рига Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Астана В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Фенербахче
Чемпионат Турции 2021/2022
16.04.2022 - 20:30 Фенербахче 2 - 0 Завершен Гезтепе В
Чемпионат Турции 2021/2022
10.04.2022 - 20:30 Фенербахче 2 - 0 Завершен Галатасарай В
Чемпионат Турции 2021/2022
02.04.2022 - 16:00 Кайсериспор 0 - 4 Завершен Фенербахче В
Чемпионат Турции 2021/2022
20.03.2022 - 18:00 Фенербахче 2 - 1 Завершен Коньяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
13.03.2022 - 18:00 Аланияспор 2 - 5 Завершен Фенербахче В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
36%
Фенербахче
21%
Трансляция
26'
Гоооол!!!
Фенербахче открывает счёт! Эталонную контратаку своей команды мастерским ударом в угол завершил Валенсия.
21'
Снова Пятов надёжно действует на линии, забирая мяч в руки после удара Арды.
19'
Опасный момент
У Сигеева была отличная возможность отличиться с подачи Конопли. Не хватило точности молодому форварду Шахтёра.
14'
Офсайд
Пятов уверенно выигрывает дуэль против Бериши. Правда, лайнсмен зафиксировал офсайд у немецкого нападающего.
12'
Опасно по воротам пробивал Валенсия. К счастью для Пятова, мяч разминулся со штангой.
10'
Фенербахче на старте поединка действует с позиции силы. Активно работают в атаке хозяева поля.
6'
Офсайд
Топалов оказался в положении вне игры.
2'
Быструю контратаку развернули горняки. Конопля наносил удар, но не попал в створ.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Пятов (к), Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Степаненко, Бонадеренко, Мудрик, Топалов, Сигеев, Конопля, Соломон.
Инфо
Стартовый состав Фенербахче: Эртугул, Назим, Тиссеран, Шалай, Новак, Густаво (к), Соса, Арда, Бурак, Валенсия, Бериша.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между Шахтёром и Фенербахче.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Фенербахче 19.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Фенербахче (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.04.2022
Время начала матча: 17:05

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Фенербахче (Стамбул):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Фенербахче осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Фенербахче в предыдущем футбольном матче 05.08.2015 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Фенербахче можно посмотреть 19.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Фенербахче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Лехия - 14.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Фенербахче (Стамбул)
Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907
Страна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Прошедший поединок команды Фенербахче был сыгран против Гезтепе - 16.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фенербахче.

Следите за результатами матча Шахтер - Фенербахче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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