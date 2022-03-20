Эвертон - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

За последние 11 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 23-14 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 25 встреч, команда Эвертон выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-27 в пользу команды Эвертон

Последняя гостевая победа Кристал Пэлас над Эвертон была в 2014

Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-2 (Кристал Пэлас дома).

Вы знали, что Эвертон забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эвертон забил 8% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Кристал Пэлас забил 28% голов между минутами 76-90?

В домашних матчах Эвертон не проигрывает Кристал Пэлас в последних 6 встречах.

Эвертон получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Эвертон не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Кристал Пэлас не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 10 голами. Wilfried Zaha забил 13 раз за Кристал Пэлас

Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Michael Olise лучший распасовщик Кристал Пэлас (5 передач)

Richarlison получил больше всего желтых карточек (8) в Эвертон. Conor Gallagher получил 10 в Кристал Пэлас.

Эвертон выигрывает первый тайм в 21% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 29% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 29%.

Победителем прошлой встречи была команда Кристал Пэлас.

В их последнюю встречу команда Кристал Пэлас победила в 4 гол(а).

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Кристал Пэлас выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.

Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Эвертон забивает 1.4 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 2 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Кристал Пэлас - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Кристал Пэлас - 1.4.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Эвертон забивает 1.45 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Кристал Пэлас не проигрывает в последних 4 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Недавнее выступление команды Кристал Пэлас в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.