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Эвертон - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 мая 2022, 21:45 - Гудисон Парк
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 1
Обновить
22'
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
38%
Кристал Пэлас
31%
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.10 Х: 2.30 П2: 5.00
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.20 Х: 2.45 П2: 5.10
Интересные факты
  • За последние 11 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 23-14 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 25 встреч, команда Эвертон выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-27 в пользу команды Эвертон
  • Последняя гостевая победа Кристал Пэлас над Эвертон была в 2014
  • Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 1-2 (Кристал Пэлас дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 8% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 28% голов между минутами 76-90?
  • В домашних матчах Эвертон не проигрывает Кристал Пэлас в последних 6 встречах.
  • Эвертон получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Эвертон не забивает в 5 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кристал Пэлас не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 10 голами. Wilfried Zaha забил 13 раз за Кристал Пэлас
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Michael Olise лучший распасовщик Кристал Пэлас (5 передач)
  • Richarlison получил больше всего желтых карточек (8) в Эвертон. Conor Gallagher получил 10 в Кристал Пэлас.
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 21% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 29% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кристал Пэлас.
  • В их последнюю встречу команда Кристал Пэлас победила в 4 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Кристал Пэлас выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Эвертон забивает 1.4 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 2 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Кристал Пэлас - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Кристал Пэлас - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Эвертон забивает 1.45 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Кристал Пэлас не проигрывает в последних 4 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Недавнее выступление команды Кристал Пэлас в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Кристал Пэлас's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
Личные встречи
Эвертон
6
Побед
17
Игр
4
Побед
Кристал Пэлас
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Кристал Пэлас 4 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 18:30 Кристал Пэлас 3 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
08.02.2020 - 15:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Эвертон 2 - 3 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Уотфорд 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон П
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.04.2022 - 22:00 Кристал Пэлас 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
38%
Кристал Пэлас
31%
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.10 Х: 2.30 П2: 5.00
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.15 Х: 2.44 П2: 5.82
П1: 2.20 Х: 2.45 П2: 5.10
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
4
Мейсон Холгейт
5
Майкл Кин
23
Коулмен, Шимус
19
Виталий Миколенко
21
Андре Гомиш
21
Абдулайе Дукуре
17
Ивоби, Алекс
9
Ришарлисон
24
Энтони Гордон
9
Калверт-Левин, Доминик
1
Джек Батленд
17
Клайн, Нэтэниэл
16
Андерсен, Иоахим
15
Гуэхи, Марк
3
Mitchell, Tyrick
15
Джеффри Шлупп
12
Уилл Хьюз
20
Эзе, Эберечи
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 9
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 12
    Уилл Хьюз
    Полузащитник
  • 20
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 15
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 1
    Джек Батленд
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Патрик Виейра
Статистика матча
1
Угловые
1
Удары мимо
2
42%
Владение мячом
58%
1
Удары в створ
1
Штрафные
1
Сейвы
1
1
Фолы
1
Трансляция
21'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Крістал Пелас забиває!
18'
Захист гостей виніс подачу Гордона зі штрафного.
16'
Опасный момент
ОХХХ! Як Рішарлісон пробив зі стандарту! Нападник Евертона з метрів 23-х прямим ударом влучив у поперечку! М'яч облизнув каркас воріт.
11'
Шлупп (Крістал Пелас) з підбирання пробив у дотик, але спіймати вдало м'яч у нього не вийшло - круглий поскакав за лицьову.
10'
Миколенко головою зняв довге заакидання на правий фланг на Аю (Крістал Пелас).
9'
Миколенко з лівого флангу запустив м'яч у штрафну, але у тій зоні його партнерів не було.
7'
Непогано пробив головою Аю (Крістал Пелас) після навісу з лівого флангу, але м'яч пройшов трохи вище лівої дев'ятки.
5'
Спроба від Рішарлісона (Евертон) загострити навісом - вийшло невдало.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед цим матчем Евертон розташовується в двох очках від зони вильоту і все ще бореться за збереження прописки в АПЛ. А ось Крістал Пелас досить комфортно відчуває себе на 13 позиції.
Крістал Пелас: Батленд - Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл - Шлупп, Х‘юз, Езе - Аю, Матета, Заха.
Евертон: Пікфорд - Івобі, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко - Дукуре, Гомеш - Гордон, Рішарлісон - Калверт-Льюїн.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу перенесеного 33-го туру АПЛ, в якому Евертон прийме Крістал Пелас.
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Анонс матча Эвертон - Кристал Пэлас 19.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 19.05.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кристал Пэлас, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Эвертон в предыдущем футбольном матче 20.03.2022 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Кристал Пэлас можно посмотреть 19.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против Астон Вилла - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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