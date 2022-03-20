Эвертон - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Матч между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 19.05.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Кристал Пэлас (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Кристал Пэлас, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и Эвертон в предыдущем футбольном матче 20.03.2022 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Брентфорд - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.
Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Прошедший поединок команды Кристал Пэлас был сыгран против Астон Вилла - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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