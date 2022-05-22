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Ливерпуль - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 мая 2022, 18:00 - Энфилд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Вулверхэмптон
33%
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.33 Х: 3.60 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.20 П2: 11.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 13-4 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 17 встреч, команда Ливерпуль выиграла 12 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-8 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Вулверхэмптон Уондерерс над Ливерпуль была в 2017
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 17 играх.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед в последних 6 играх.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Ливерпуль в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 встречах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 14-4-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Raul Jimenez забил 6 раз за Вулверхэмптон Уондерерс
  • Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 13 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (4 передач)
  • Fabinho получил больше всего желтых карточек (7) в Ливерпуль. Ruben Neves получил 9 в Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 12 месте в таблице с 45 очками. Сейчас они на 8 месте с 51 очками.
  • Вулверхэмптон Уондерерс пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 48% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 22% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 22%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.8.
  • Ливерпуль забивает 2.35 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
8
Побед
9
Игр
1
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
15.03.2021 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
06.12.2020 - 21:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
23.01.2020 - 21:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 5 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челси 2 - 2 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Бернли 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Вулверхэмптон
33%
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.33 Х: 3.60 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.10 П2: 11.00
П1: 1.35 Х: 4.20 П2: 11.50
Трансляция
Инфо
Стартовий склад Вулверхемптона: Са, Гомеш, Коуді, Болі, Нурі, Моутіньо, Невеш, Дендокер, Джонні, Хіменес, Нету
Инфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аллісон, Александр-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон, Кейта, Хендерсон, Тьяго, Жота, Мане, Діас
Инфо
Розпочнуться всі матчі туру о 18:00. Судити нашу гру буде Ентоні Тейлор
У цьому турі стане відомий чемпіон. Розклади прості - Ліверпулю потрібно обігравати Вулвз і чекати, щоб Сіті оступився у матчі з Астон Віллою.
Доброго вечора, ми з України! Але ведемо текстовий онлайн матчу останнього туру АПЛ, в якому Ліверпуль прийме Вулверхемптон!
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Последние матчи
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Анонс матча "Ливерпуль" - Вулверхэмптон 22.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение Вулверхэмптон и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Вулверхэмптон можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Вулверхэмптон , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Саутгемптон" - 17.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Норвич Сити - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Вулверхэмптон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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