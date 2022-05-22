Ливерпуль - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 6 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 13-4 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 17 встреч, команда Ливерпуль выиграла 12 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 27-8 в пользу команды Ливерпуль

Последняя гостевая победа Вулверхэмптон Уондерерс над Ливерпуль была в 2017

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-0 дома и 1-0 на выезде)

Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 27% голов между минутами 76-90?

Ливерпуль не проигрывает в последних 17 играх.

Ливерпуль не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед в последних 6 играх.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Ливерпуль в последних 6 играх.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Вулверхэмптон Уондерерс в последних 3 встречах.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 14-4-0

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 22 голами. Raul Jimenez забил 6 раз за Вулверхэмптон Уондерерс

Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 13 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (4 передач)

Fabinho получил больше всего желтых карточек (7) в Ливерпуль. Ruben Neves получил 9 в Вулверхэмптон Уондерерс.

Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 12 месте в таблице с 45 очками. Сейчас они на 8 месте с 51 очками.

Вулверхэмптон Уондерерс пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 48% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 22% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 22%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 5, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 0, 0 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.8.

Ливерпуль забивает 2.35 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).