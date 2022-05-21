Манчестер Сити - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Астон Вилла 22.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 22.05.2022

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 22.05.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Джеррард, Стивен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Астон Вилла - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)

Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874

Страна: Англия

Тренер: Стивен Джеррард



Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Сити" - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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