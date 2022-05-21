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Манчестер Сити - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 мая 2022, 18:00 - Этихад
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
3 - 2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
37' Кэш, Мэтти
46' Фернандиньо Вышел: Александр Зинченко 49' Тайрон Мингс 56' Махрез, Рияд Вышел: Рахим Стерлинг 68' Силва, Бернардо Вышел: Илкай Гюндоган 69' Филиппе Коутиньо 72' Филиппе Коутиньо Вышел: Накамба, Марвелос 76' Илкай Гюндоган 78' Родри 81' Илкай Гюндоган 83' Рэмси, Джейкоб Вышел: Ингз, Дэнни 87' Накамба, Марвелос 88' Буэндиа, Эмилиано Вышел: Эшли Янг
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
40%
Астон Вилла
27%
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.44 Х: 3.90 П2: 8.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Астон Вилла 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 19 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Астон Вилла. Разница голов 61-17 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 47 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 31 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-39 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Астон Вилла над Манчестер Сити была в 2007
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Астон Вилла (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Манчестер Сити выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Астон Вилла без побед над Манчестер Сити в последних 8 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Астон Вилла в последних 6 встречах.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Астон Вилла не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 14-2-2
  • Kevin De Bruyne лучший бомбардир Манчестер Сити с 15 голами. Ollie Watkins забил 11 раз за Астон Вилла
  • Joao Cancelo получил больше всего желтых карточек (7) в Манчестер Сити. Tyrone Mings получил 10 в Астон Вилла.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Астон Вилла выигрывает в 33% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Астон Вилла выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Астон Вилла выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 2.8 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Астон Вилла - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Астон Вилла - 2.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Сити забивает 3.09 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
14
Побед
16
Игр
1
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 20:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Бернли 1 - 3 Завершен Астон Вилла В
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Главные события
88'
Буэндиа, Эмилиано
Вышел: Эшли Янг
87'
Накамба, Марвелос
83'
Рэмси, Джейкоб
Вышел: Ингз, Дэнни
ГООЛ! Илкай Гюндоган
81'
ГООЛ! Родри
78'
ГООЛ! Илкай Гюндоган
76'
72'
Филиппе Коутиньо
Вышел: Накамба, Марвелос
69'
Филиппе Коутиньо ГООЛ!
Силва, Бернардо
Вышел: Илкай Гюндоган
68'
Махрез, Рияд
Вышел: Рахим Стерлинг
56'
49'
Тайрон Мингс
Фернандиньо
Вышел: Александр Зинченко
46'
37'
Кэш, Мэтти ГООЛ!
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
40%
Астон Вилла
27%
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.25 Х: 4.00 П2: 15.00
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.26 Х: 4.70 П2: 22.00
П1: 1.44 Х: 3.90 П2: 8.60
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
14
Ляпорт, Эмерик
25
Фернандиньо
5
Джон Стоунз
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
47
Филип Фоден
9
Жезус, Габриэль
26
Махрез, Рияд
25
Робин Ольсен
2
Кэш, Мэтти
16
Калум Чэмберс
5
Тайрон Мингс
27
Люка Динь
7
Джон МакГинн
6
Луиз, Дуглас
41
Рэмси, Джейкоб
10
Буэндиа, Эмилиано
23
Филиппе Коутиньо
11
Олли Уоткинс
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
    56
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    68
  • 16
    Родри
    Защитник
    78
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
    46
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
    88
  • 23
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
    72 69
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
    83
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
    37
  • 16
    Калум Чэмберс
  • 5
    Тайрон Мингс
    Защитник
    49
  • 27
    Люка Динь
    Защитник
  • 25
    Робин Ольсен
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Джеррард, Стивен
Статистика матча
12
Штрафные
5
4
Фолы
11
6
Блокировано ударов
1
71%
Владение мячом
29%
12
Угловые
1
8
Удары мимо
2
4
Удары в створ
2
Сейвы
1
ЖК
2
1
Офсайды
1
Трансляция
Що тут можна казати, якщо то треба було бачити. Манчестер Сіті пропустив другий м'яч, після якого, здавалося б, усе, приїхали. Але диво на то й диво, щоб траплятися зненацька. Шість хвилин, три голи — виносьте трофей, допоки фанати не розібрали газон на запчастини!
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:2! Справжнє божевілля!
90+3'
Кутовий імені Зінченка на лівому фланзі атаки для Сіті.
90+1'
У Едерсона пошкодження коліна на лівій нозі.
90'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
88'
Замена
Замість Буендії дограватиме Янг.
87'
Желтая карточка
На лівому фланзі захисту Накамба збив де Брюйне.
85'
Порушив правила в боротьбі Воткінс на чужій половині поля.
83'
Замена
Інгз вийшов на поле замість Ремсі.
81'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Брюйне з другої спроби пройшов до правого флангу штрафного, звідки виконав простріл на дальню стійку, де був тільки Гюндоган!
80'
Родрі цього разу виконав постріл над воротами.
78'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зінченко накрутив на лівому фланзі штрафного Кеша, а потім скинув під удар Родрі, який пробив низом у ближній кут!
77'
Уголовой
Ольсен легко забрав до рук подачу з кутового з правого флангу від де Брюйне, яку завершив Родрі.
75'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стерлінг із правого флангу виконав подачу на дальню стійку, де Гюндоган завершив головою!
73'
Де Брюйне зіграв у стінку з Стерлінгом на правий фланг штрафного, проте завершив випад пострілом над воротами в дотик.
72'
Замена
Коутіньо був замінений на Накамбу.
71'
Фоден розкрутився перед чужим штрафним, проте зрештою запустив м'яча над воротами.
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ольсен виніс м'яч від воріт, Воткінс скинув його головою на вхід до лівого флангу штрафного, а Коутіньо в два дотики пробив через павзу в ближній кут!
69'
Замена
Гюндоган вийшов замість Бернарду.
68'
Повз ворота спрямував м'яча де Брюйне пострілом зі штрафного.
67'
Коутіньо збив Родрі біля правого кута власного штрафного.
66'
Заблокований постріл від Жезуса з лівого кута воротарського на завершення подачі Фодена з лівого флангу.
64'
Офсайд
Воткінса застав у офсайді пас на лівий фланг штрафного.
63'
Подача з правого флангу від Родрі відправила м'яч за лицьову на протилежному боці полі.
61'
На кутовий на лівому фланзі відправив м'яча захисник, після подачі зі штрафного від де Брюйне з глибини поля.
60'
Воткінс підштовхнув у спину Жезуса перед власним штрафним.
58'
Стоунз порушив правила проти Коутіньо на правому фланзі атаки.
58'
Мінгс у підкаті заблокував простріл із правого флангу від Стерлінга.
56'
Замена
Марез гратиме замість Стерлінга.
55'
Офсайд
Воткінса піймали ще в центрі поля в офсайд під час дальнього виносу Ольсена.
54'
Де Брюйне накинув із лівого флангу до центру штрафного, проте Стоунз пробив головою над воротами.
54'
Чеймберс відправив до ауту подачу Канселу з правого флангу.
52'
Опасный момент
Родрі потужно пробив із правого флангу атаки здалеку повз ближню стійку.
51'
Опасный момент
Марез із правого флангу прострілив на дальню, проте Жезус не влучив у порожні ворота!
50'
Простріл Зінченка від лицьової на лівому фланзі штрафного не дали завершити Марезу.
49'
Желтая карточка
Мінгсу дали картку за фол проти Бернарду в центрі поля.
48'
Відскоком у центрі штрафного завершилася подача з лівого флангу від Фодена на дальню стійку, після чого де Брюйне пробив вище воріт.
47'
Фоден виконав черговий навіс із лівого флангу, проте Ольсен його забрав до рук.
46'
Фоден виконав невдалу подачу з лівого флангу.
46'
Замена
Олександр Зінченко на полі з початку другого тайму замість Фернандіньо.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Божевільні перегони за чемпіонський титул розгортаються в Англії! Ліверпуль пропустив, Сіті безжально тиснув на Віллу, але пропустив, як тільки в паралельній грі конкуренти зуміли відігратися. Сіті все ще чемпіон, проте досі грає на три можливих результати.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Канселу подав із лівого флангу, проте Дінь перевів на кутовий біля дальньої стійки.
45'
Инфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
44'
Де Брюйне виконав два простріла з правого флангу штрафного, проте захисники зрештою перевели на кутовий.
43'
Воткінс не зміг пройти лівим флангом штрафного повз Фернандіньо.
42'
Коутіньо вистрілив повз ліву стійку пострілом із центральної зони перед штрафним.
40'
Ольсен забрав до рук накидання зовнішньою стороною стопи від Канселу з лівого кута штрафного.
38'
Инфо
1:1 у Ліверпулі.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мінгс розігнав контратаку в центральній зоні, після чого Дінь із лівого флангу виконав подачу на дальню, а Кеш замкнув!
35'
Накинув м'яча з лівого флангу штрафного Жезус, проте захисники з цим упоралися.
33'
Инфо
Сіті настріляв п'ять ударів. І хоч би один в отвір воріт.
31'
Жезусу геть не вдався удар із лівого флангу штрафного на завершення передачі на хід.
29'
Передача на правий фланг атаки від де Брюйне пішла за бокову.
27'
Кеш прийняв на себе постріл Канселу з лівого флангу штрафного.
26'
Сіті продовжує тиснути на чужій половині.
24'
Опасный момент
Контратака розпочалася зусиллями де Брюйне через центральну зону, проте він зрештою завалився перед штрафним на газон, але Жезус зіграв на правий фланг для Фодена, який уже пробив повз дальню стійку.
23'
Едерсон перехопив простріл Діня з лівого флангу до штрафного.
22'
Кутовий заробив Стоунз прострілом із правого флангу.
20'
Передача на хід від де Брюйне на лівий фланг штрафного для Жезуса була засильною.
18'
Инфо
Уже на 70% контролю м'яча награв Манчестер.
16'
Не було завершення в прострілу Бернарду з лівого флангу штрафного на дальній стійці.
14'
Пас назад від Макгінна пішов за лицьову на правому фланзі захисту. Багато помилок.
13'
Ще одна помилка від Ольсена під час виносу м'яча з власного штрафного під тиском.
12'
Чеймберс виконав накидання до чужого штрафного з глибини, проте влучив у голову Діня, якого одразу вимкнуло.
11'
Навіс із правого флангу Макгінн у стрибку замикав перед штрафним, проте пробив головою невдало.
10'
Опасный момент
Зіграв захисник назад на Ольсена, а біля того вже був Жезус, тому довелося вибивати в суперника з ризиком відскоку. Вдалося уникнути проблем.
9'
Ольсен на середньому виході з воріт перехопив закидання на Жезуса на лівий фланг штрафного.
8'
Кеш не пропустив повз себе прокидання Фодена на лівому фланзі атаки.
6'
Чеймберс став на шляху прострілу з лівого флангу від Канселу.
4'
Воткінс на лівому фланзі штрафного не зміг пройти повз Фернандіньо.
3'
Инфо
Ліверпуль пропустив! 0:1!
2'
Фернандіньо невдало замкнув подачу де Брюйне з лівого флангу зі штрафного на ближню стійку.
1'
Дуже обережний початок від Сіті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Астон Віллі нічого не потрібно від звітної гри — із 45 очками можна дістатися лише до екватору турнірної таблиці, у найкращому випадку.
Инфо
Манчестер Сіті йде на першому місці з 90 очками за 37 ігор, а його потенційна перемога принесе чемпіонський титул.
Запасні: Сінісало, Янг, Сансон, Накамба, Крісенс, Айроегбунам, Чуквуемека, Траоре, Інгз.
Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Чеймберс, Мінгс, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремсі — Буендія, Коутіньо — Воткінс.
Запасні: Стеффен, Вокер, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Гріліш, Зінченко, Палмер, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Фернандіньо, Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Габріель Жезус, Фоден.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Астон Вилла 22.05.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 22.05.2022 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Джеррард, Стивен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Астон Вилла можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Астон Вилла - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Сити" - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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