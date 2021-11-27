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Барселона - Вильярреал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 мая 2022, 23:00 - Камп Ноу
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
7'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Вильярреал
33%
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.30 Х: 2.75 П2: 3.25
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.35 Х: 2.90 П2: 3.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иВильярреал, когда Барселона играет дома, 1- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Вильярреал 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Вильярреал. Разница голов 57-23 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 47 встреч, команда Барселона выиграла 29 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Вильярреал выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-56 в пользу команды Барселона
  • Последняя гостевая победа Вильярреал над Барселона была в 2008
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Вильярреал (4-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Вильярреал забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вильярреал без побед над Барселона в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Вильярреал в последних 13 встречах.
  • Барселона не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вильярреал не забивает в 9 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 12 голами. Arnaut Danjuma забил 10 раз за Вильярреал
  • Ousmane Dembele отдал больше всего передач в Барселона с 12 передачами. Dani Parejo лучший распасовщик Вильярреал (9 передач)
  • Вильярреал пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 34% матчей, Вильярреал выигрывает в 40% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Вильярреал выигрывает в 40%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Вильярреал выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона забивает 3 гола за матч против команды Вильярреал, а Вильярреал забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Вильярреал - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Вильярреал - 2.8.
  • Барселона забивает 1.86 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.78 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона не проигрывает в последних 4 играх.
  • Sergio Busquets получил больше всего желтых карточек (11) в Барселона. Etienne Capoue получил 9 в Вильярреал.
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Вы знали, что Вильярреал забил 26% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Барселона
16
Побед
21
Игр
0
Побед
Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершен Сельта В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетис 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.05.2022 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершен Райо Вальекано П
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Вильярреал 1 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.05.2022 - 21:00 Райо Вальекано 1 - 5 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 17:15 Вильярреал 1 - 1 Завершен Севилья Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 15:00 Алавес 2 - 1 Завершен Вильярреал П
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Вильярреал
33%
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.30 Х: 2.75 П2: 3.25
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.26 Х: 2.93 П2: 3.80
П1: 2.35 Х: 2.90 П2: 3.60
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
19
Араухо, Рональд
13
Даниэль Алвес
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
11
Смит, Адама
23
Херонимо Рульи
2
Марио Гаспар
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
24
Альфонсо Педраса
14
Мануэль Тригерос
6
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
23
Гомес, Мои
20
Ло Сельсо, Джовани
9
Пако Алькасер
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 11
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 13
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 23
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Унаи Эмери
Статистика матча
1
Удары мимо
2
Угловые
Трансляция
5'
Альба навісив із лівого флангу, проте Альбіоль зняв м'яча на кутовий.
5'
Щось з рукою в Торреса після падіння в боротьбі перед чужим штрафним.
4'
До рук тер Штегена спрямував м'яч Капу дальнім закиданням на Пако на правий фланг штрафного.
2'
Опасный момент
Траоре вирішив з правого флангу штрафного виконати постріл із гострого кута, проте поцілив кудись на трибуни.
1'
Стартову атаку Вільярреала якось швидко зажували.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Барселоні з її 73 очками за 37 матчів на другому рядку нічого вже не потрібно, а ось Вільярреал ще може залишитися поза єврокубками, бо випереджає Атлетік усього на одне очко на сьомій сходинці.
Запасні: Асенхо, Альварес, Ж. Морено, Іборра, Чуквезе, Еступіньян, Діа, Пенья, Манді, Ор'є, Джексон.
Вільярреал: Рульї — Гаспар, Альбіоль, Торрес, Педраса — Трігерос, Капу, Парехо, Гомес — Ло Чельсо, Алькасер.
Запасні: Тенас, Пуч, Дембеле, Депай, Фаті, Брайтвейт, Л. де Йонг, Мінгеса, Умтіті, Царевіч, Бальде, Орельяна.
Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Ленгле, Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Вільярреал.
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Анонс матча "Барселона" - Вильярреал 22.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 27.11.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Вильярреал можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Реал Сосьедад - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Следите за результатами матча "Барселона" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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