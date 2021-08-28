Реал - Бетис онлайн трансляция матча

За последние 26 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Реал Бетис. Разница голов 45-22 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 52 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-51 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя домашняя победа Реал Мадрид над Реал Бетис была в 2017

Игры прошлого года: 0-0 (Реал Мадрид дома) и 2-3 (Реал Бетис дома).

В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 31% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Реал Бетис забил 29% голов между минутами 76-90?

Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.

Реал Бетис не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Реал Мадрид не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Бетис не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 13-4-1

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 27 голами. Juanmi забил 16 раз за Реал Бетис

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Реал Бетис выигрывает в 37% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Реал Бетис выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.

Реал Мадрид побеждает в 75% овертаймов, Реал Бетис побеждает в 33%.

Реал Мадрид забивает 1.25 гола в овертайме, а Реал Бетис забивает 0.67 гола (в среднем).

В ОТ Реал Мадрид забивает 1.25 гол(а), а Реал Бетис забивает 0.67 (в среднем).

Реал Мадрид имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.25 мячей.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Реал Бетис выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.

Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 1 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.