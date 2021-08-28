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Реал - Бетис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 мая 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
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перерыв
Бетис
Севилья
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Реал
38%
Ничья
33%
Бетис
29%
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.50
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.85 Х: 3.30 П2: 4.90
Интересные факты
  • За последние 26 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 5 победы команды Реал Бетис. Разница голов 45-22 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 52 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 26 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-51 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Реал Мадрид над Реал Бетис была в 2017
  • Игры прошлого года: 0-0 (Реал Мадрид дома) и 2-3 (Реал Бетис дома).
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Бетис не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Реал Мадрид не забивает в 4 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Бетис не забивает в 5 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 13-4-1
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 27 голами. Juanmi забил 16 раз за Реал Бетис
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Реал Бетис выигрывает в 37% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Реал Бетис выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Реал Мадрид побеждает в 75% овертаймов, Реал Бетис побеждает в 33%.
  • Реал Мадрид забивает 1.25 гола в овертайме, а Реал Бетис забивает 0.67 гола (в среднем).
  • В ОТ Реал Мадрид забивает 1.25 гол(а), а Реал Бетис забивает 0.67 (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.25 мячей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Реал Бетис (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Реал Бетис выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Бетис.
  • Команда Реал Бетис выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.
  • Реал Мадрид забивает 2.26 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Реал
11
Побед
19
Игр
4
Побед
Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетис 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 22:00 Бетис 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадис 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.05.2022 - 22:30 Реал 6 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершен Эспаньол В
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Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Бетис 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.05.2022 - 20:00 Валенсия 0 - 3 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Бетис 1 - 2 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Бетис Н
Кубок Испании 2021/2022
23.04.2022 - 23:00 Бетис 1 - 1 Завершен Валенсия Н
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Реал
38%
Ничья
33%
Бетис
29%
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.80 Х: 3.00 П2: 4.50
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.85 Х: 3.42 П2: 4.63
П1: 1.85 Х: 3.30 П2: 4.90
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
21
Родриго
13
Руи Силва
23
Юссуф Сабали
16
Пеццелла, Герман
5
Марк Бартра
15
Морено Алекс
21
Родригес Гидо
18
Андрес Гуардадо
8
Набиль Фекир
10
Серхио Каналес
7
Хуанми
12
Джозе, Виллиан
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 12
    Джозе, Виллиан
    Нападающий
  • 8
    Набиль Фекир
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 7
    Хуанми
    Нападающий
  • 21
    Родригес Гидо
    Полузащитник
  • 18
    Андрес Гуардадо
    Полузащитник
  • 23
    Юссуф Сабали
    Защитник
  • 16
    Пеццелла, Герман
    Защитник
  • 5
    Марк Бартра
    Защитник
  • 15
    Морено Алекс
  • 13
    Руи Силва
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Мануэль Пеллегрини
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Блокировано ударов
3
6
Штрафные
4
2
Угловые
4
2
Фолы
6
3
Удары мимо
2
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
2
Офсайды
Трансляция
37'
Арбітр не відреагував на падіння Бензема в штрафному майданчику.
29'
Офсайд
Вінісіус опинився в положенні поза грою.
23'
Хуанмі зіграв повільно, дозволивши Каземіро заволодіти м'ячем.
20'
Вілліан Хосе був близький до того, щоб забити. Після удару бразильця м'яч пройшов поруч зі штангою.
16'
Сілва легко впорався з ударом Модрича з лінії штрафного майданчика.
12'
Непогана спроба від Родрігеса вразити ворота дальнім ударом. Куртуа довелося попрацювати.
8'
Бартра прийняв на себе удар Бензема з близької відстані.
4'
Сілва випередив Бензема у боротьбі за м'яч.
3'
Постріл Родрігеса з дальної відстані був заблокований Каземіро.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Реала: Куртуа – Менді, Начо, Мілітан, Карвахаль – Кроос, Каземіро, Модрич – Вінісус, Бензема (к), Родріго.
Инфо
Стартовий склад Бетіса: Сілва – Морено, Бартра, Песселья, Сабалі – Гвардадо (к), Родрігес, Каналес – Хуанмі, Вілліан Хосе, Фекір.
Вітаємо прихильників європейского футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 38-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Бетіс.
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Анонс матча Реал - Бетис 20.05.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 20.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и Реал в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Бетис можно посмотреть 20.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Бетис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Кадис - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Гранада - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

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