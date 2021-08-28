Реал - Бетис онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 20.05.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и Реал в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Кадис - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Гранада - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.
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