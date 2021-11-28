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Сассуоло - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 мая 2022, 19:00 - Гиглио
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Сассуоло
Сассуоло
0 - 3
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80'
Милан
Милан
Ход матча
17' Оливье Жиру 32' Оливье Жиру 34' Сандро Тонали 36' Франк Кесси 37' Максим Лопес
46' Сандро Тонали Вышел: Беннасе, Исмаель 46' Максим Лопес Вышел: Магнанелли, Франческо 53' Гиоргос Кирьякопулос 58' Давиде Фраттези Вышел: Хамед Джуниор Траоре 68' Верарди, Доменико Вышел: Дефрел, Грегойр
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 7.50 Х: 1.83 П2: 2.30
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 6.00 Х: 3.30 П2: 1.66
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Сассуоло и Милан 1-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Милан. Разница голов 16-12 в пользу команды Милан.
  • Во время последних 18 встреч, команда Сассуоло выиграла 6 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-26 в пользу команды Милан
  • Последняя домашняя победа Сассуоло над Милан была в 2016
  • Игры прошлого года: 1-2 (Сассуоло дома) и 1-2 (Милан дома).
  • Милан выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Сассуоло забил 22% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Милан забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Сассуоло не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Милан в сезоне 13-4-1
  • Gianluca Scamacca лучший бомбардир Сассуоло с 16 голами. Rafael Leao забил 11 раз за Милан
  • Domenico Berardi отдал больше всего передач в Сассуоло с 15 передачами. Rafael Leao лучший распасовщик Милан (7 передач)
  • Maxime Lopez получил больше всего желтых карточек (13) в Сассуоло. Sandro Tonali получил 8 в Милан.
  • Сассуоло пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Сассуоло выигрывает первый тайм в 41% матчей, Милан выигрывает в 43% матчей.
  • Сассуоло выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Милан выигрывает в 43%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Сассуоло.
  • В их последнюю встречу команда Сассуоло победила в 2 гол(а).
  • Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.
  • Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 2, команда Милан выиграла 2, 1 ничьи.
  • Сассуоло забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Сассуоло (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Милан - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Милан - 1.8.
  • Сассуоло забивает 1.43 гола, играя дома, а Милан забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Сассуоло
6
Побед
18
Игр
10
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 16:00 Сассуоло 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 22:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
15.05.2022 - 13:30 Болонья 1 - 3 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.05.2022 - 19:00 Сассуоло 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.04.2022 - 16:00 Наполи 6 - 1 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
25.04.2022 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.04.2022 - 13:30 Кальяри 1 - 0 Завершен Сассуоло П
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
08.05.2022 - 21:45 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Милан 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.04.2022 - 21:45 Лацио 1 - 2 Завершен Милан В
Кубок Италии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Интер 3 - 0 Завершен Милан П
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Новости команд
Главные события
Верарди, Доменико
Вышел: Дефрел, Грегойр
68'
Давиде Фраттези
Вышел: Хамед Джуниор Траоре
58'
Гиоргос Кирьякопулос
53'
46'
Сандро Тонали
Вышел: Беннасе, Исмаель
Максим Лопес
Вышел: Магнанелли, Франческо
46'
Максим Лопес
37'
36'
Франк Кесси ГООЛ!
34'
Сандро Тонали
32'
Оливье Жиру ГООЛ!
17'
Оливье Жиру ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 7.50 Х: 1.83 П2: 2.30
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 8.77 Х: 1.95 П2: 2.38
П1: 6.00 Х: 3.30 П2: 1.66
Составы команд
47
Консигли, Андреа
77
Гиоргос Кирьякопулос
31
Джанмарко Феррари
22
Каан Айхан
18
Мюлдюр, Мерт
97
Henrique, Matheus
8
Максим Лопес
16
Давиде Фраттези
22
Джакомо Распадори
91
Скамачча, Джанлука
25
Верарди, Доменико
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
20
Kalulu, Pierre
23
Фикайо Томори
22
Тео
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
33
Раде Крунич
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 22
    Джакомо Распадори
  • 91
    Скамачча, Джанлука
    Нападающий
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
    68
  • 97
    Henrique, Matheus
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лопес
    Полузащитник
    46 37
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
    58
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
    53
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 18
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
    32 17
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
    46 34
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
    36
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алессио Диониси
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
1
Угловые
7
6
Удары мимо
3
12
Штрафные
6
6
Фолы
11
Удары в створ
10
Блокировано ударов
1
7
Сейвы
2
ЖК
1
Офсайды
1
Трансляция
63'
Спроба Жиру вразити ворота дальнім ударом завершилася невдачею.
58'
Замена
Траоре з'явився на полі замість Фраттезі.
53'
Желтая карточка
Кірьякопулос збив Беннасера в центрі поля та був попереджений.
49'
Берарді неточно пробиває з-за меж штрафного майданчика.
46'
Замена
У перерві Беннасер замінив Тоналі, а Маньянеллі – Лопеза.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Мілан впевнено крокує за чемпіонством. До розгрому Сассуоло встигли докластися Жиру та Кессьє.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+3'
Салемакерс пробиває повз ворота з вигідної позиції.
43'
Опасный момент
У красивому стрибку Меньян відбиває удар Айхана головою. Це був дійсно небезпечний момент!
36'
Гоооол!!!
Розгром! Кессьє розстрілює ворота з одинадцятиметрової відмітки. Мілан демонструє чемпіонську гру!
32'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Мілан! Жиру відзначився голом-близнюком з пасу Леана. Серйозна заявка на перемогу!
30'
Айхан виграв боротьбу на кутовому, але пробив вище воріт.
23'
Ще одне спасіння на рахунку Консільї. Досвідчений голкіпер витягнув м'яч з кута після спроби Салемакерса.
22'
Консільї відбиває потужний постріл Тоналі здалеку.
17'
Гоооол!!!
Мілан виходить вперед! Жиру замкнув передачу Леана, пробивши поміж ніг воротарю. Цей гол назрівав!
12'
Опасный момент
Знову рятує свою команду Консільї! Цього разу голкіпер парирував непростий удар Леана в дальній кут.
7'
Опасный момент
Консільї виконує чудовий сейв після удару Жиру! Француз уже бачив м'яч у воротах.
6'
Берарді з дальної відстані посилає м'яча на трибуни.
2'
Простріл Жиру до штрафного майданчика перехопив Консільї.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Сассуоло: Консільї – Кірьякопулос, Феррарі (к), Айхан, Мюлдюр – Енріке, Лопез, Фраттезі – Распадорі, Скамакка, Берарді.
Инфо
Стартовий склад Мілана: Меньян – Ернандес, Томорі, Калюлю, Калабрія (к) – Кессьє, Тоналі, Крунич – Леан, Жиру, Салемакерс.
Вітання шанувальникам європейского футболу! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу 38-го раунду Серії А між Сассуоло та Міланом.
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Анонс матча Сассуоло - Милан 22.05.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сассуоло (Сассуоло) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Сассуоло, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сассуоло - Милан можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сассуоло - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший матч команды Сассуоло был сыгран против Болонья - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против "Аталанта" - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Сассуоло - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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