Сассуоло - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Сассуоло и Милан 1-2. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Милан. Разница голов 16-12 в пользу команды Милан.

Во время последних 18 встреч, команда Сассуоло выиграла 6 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-26 в пользу команды Милан

Последняя домашняя победа Сассуоло над Милан была в 2016

Игры прошлого года: 1-2 (Сассуоло дома) и 1-2 (Милан дома).

Милан выиграл последние 5 матчи в Серия А.

Вы знали, что Сассуоло забил 22% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Милан забил 26% голов между минутами 76-90?

Милан имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Сассуоло не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 1 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Милан в сезоне 13-4-1

Gianluca Scamacca лучший бомбардир Сассуоло с 16 голами. Rafael Leao забил 11 раз за Милан

Domenico Berardi отдал больше всего передач в Сассуоло с 15 передачами. Rafael Leao лучший распасовщик Милан (7 передач)

Maxime Lopez получил больше всего желтых карточек (13) в Сассуоло. Sandro Tonali получил 8 в Милан.

Сассуоло пропускает в каждом из последних 11 матчах.

Сассуоло выигрывает первый тайм в 41% матчей, Милан выигрывает в 43% матчей.

Сассуоло выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Милан выигрывает в 43%.

Победителем прошлой встречи была команда Сассуоло.

В их последнюю встречу команда Сассуоло победила в 2 гол(а).

Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.

Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 2, команда Милан выиграла 2, 1 ничьи.

Сассуоло забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Сассуоло (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Милан - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Милан - 1.8.