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Интер - Сампдория онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 мая 2022, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Ди Белло
Рейтинг матча:
Интер
Милан
3 - 0
Обновить
80'
Сампдория
Генуя
Ход матча
5' Есида, Мая 29' Николо Барелла
49' Иван Перишич 55' Хоакин Корреа 57' Хоакин Корреа 59' Николо Барелла Вышел: Артуро Видаль 59' Иван Перишич Вышел: Робин Госенс 60' Алессандро Бастони Вышел: Федерико Димарко 62' Антонио Кандрева Вышел: Damsgaard, Mikkel 63' Мортен Торсби Вышел: Симоне Тримболи 66' Алекс Феррари
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
36%
Сампдория
27%
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 10.00
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.33 Х: 4.40 П2: 10.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Интер и Сампдория 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Сампдория. Разница голов 48-21 в пользу команды Интер.
  • Во время последних 52 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Сампдория выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-50 в пользу команды Интер
  • Последняя гостевая победа Сампдория над Интер была в 2017
  • Игры прошлого года: 5-1 (Интер дома) и 2-1 (Сампдория дома).
  • В Серия А, Интер одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Сампдория забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Интер выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Интер не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Сампдория в последних 4 встречах.
  • Интер не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Сампдория не забивает в 8 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 13-3-2
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 21 голами. Francesco Caputo забил 11 раз за Сампдория
  • Hakan Calhanoglu отдал больше всего передач в Интер с 11 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (7 передач)
  • Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (11) в Интер. Bartosz Bereszynski получил 12 в Сампдория.
  • Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Интер выигрывает первый тайм в 51% матчей, Сампдория выигрывает в 37% матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Сампдория выигрывает в 37%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Сампдория выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.
  • Команда Сампдория выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Интер забивает 2.6 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Сампдория - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Сампдория - 2.6.
  • Интер забивает 2.55 гола, играя дома, а Сампдория забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Интер выиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Сампдория забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 49 очками. Сейчас они на 15 месте с 36 очками.
Личные встречи
Интер
13
Побед
20
Игр
4
Побед
Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 13:30 Сампдория 2 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 19:00 Интер 5 - 1 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сампдория 2 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2021
21.06.2020 - 22:45 Интер 2 - 1 Завершен Сампдория
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
15.05.2022 - 21:45 Кальяри 1 - 3 Завершен Интер В
Кубок Италии 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Ювентус 2 - 4 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 19:45 Интер 4 - 2 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Болонья 2 - 1 Завершен Интер П
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Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
16.05.2022 - 19:30 Сампдория 4 - 1 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Лацио 2 - 0 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.04.2022 - 19:00 Сампдория 1 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 21:45 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
16.04.2022 - 15:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Салернитана П
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Главные события
66'
Алекс Феррари
63'
Мортен Торсби
Вышел: Симоне Тримболи
62'
Антонио Кандрева
Вышел: Damsgaard, Mikkel
Алессандро Бастони
Вышел: Федерико Димарко
60'
Николо Барелла
Вышел: Артуро Видаль
59'
Иван Перишич
Вышел: Робин Госенс
59'
ГООЛ! Хоакин Корреа
57'
ГООЛ! Хоакин Корреа
55'
ГООЛ! Иван Перишич
49'
Николо Барелла
29'
5'
Есида, Мая
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
36%
Сампдория
27%
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.30 Х: 4.00 П2: 10.00
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.36 Х: 4.36 П2: 12.80
П1: 1.33 Х: 4.40 П2: 10.50
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
10
Лаутаро Мартинес
19
Хоакин Корреа
1
Эмиль Аудеро
24
Бартош Берешиньски
25
Алекс Феррари
22
Есида, Мая
3
Ауджелло, Томмазо
14
Виейра, Роналдо
87
Антонио Кандрева
2
Мортен Торсби
88
Томас Ринкон
11
Сабири, Абделхамид
10
Франческо Капуто
Стартовый состав
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
    57 55
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    59 49
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    59 29
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    60
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 10
    Франческо Капуто
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
    62
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
    63
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
  • 11
    Сабири, Абделхамид
    Полузащитник
  • 14
    Виейра, Роналдо
    Полузащитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
    66
  • 22
    Есида, Мая
    Защитник
    5
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 1
    Эмиль Аудеро
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Марко Джампаоло
Статистика матча
1
ЖК
2
10
Штрафные
5
5
Фолы
9
9
Удары в створ
7
Угловые
1
Сейвы
6
55%
Владение мячом
45%
4
Удары мимо
1
7
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Трансляция
69'
Лаутаро Мартінес був першим на м'ячі після відскоку, проте його удар був заблокований. Врятувалася Сампдорія зараз.
66'
Желтая карточка
Ще один гірчичник. Цього разу для Ферарі. Але не за перевищення швидкості, а за грубий фол.
64'
Робін Госенс небезпечно навішує до штрафного майданчика. Захисники вибивають м'яч подалі, а Інтер отримує право на кутовий.
60'
Замена
Потрійна заміна від Індзагі. Госенс, Відаль та Дімарко замість Перішича, Барелли та Бастоні.
58'
Гоооол!!!
Дубль Корреа!! Як же швидко! Він знову отримує передачу від партнера в штрафному, притримує та потужно б'є в правий кут воріт. Воротар безсилий!
55'
Гоооол!!!
Корреа!! 2:0! Чалханоглу отримує м'яч на межі штрафного та м'яко котить на Анхеля. Той обвідним ударом відправляє ігровий снаряд в дальній кут.
52'
Хакан навісив у штрафний, але захист грає надійно та вибиває подалі.
49'
Гоооол!!!
А от і забивають підопічні Індзагі! Барелла сам протягнув м'яч центром поля та віддав діагональний пас на Перішіча. Іван обробив та спрямував круглого прямо в дальній кут!
46'
Свисток
Лунає свисток судді! Другий тайм розпочався!
Інтер мав багато гострих моментів у першій половині зустрічі, але жоден з них не вдалося реалізувати. Лише Мартінес зіпсував, як мінімум, три. Тренерові явно потрібно вносити якісь зміни в перерві.
45'
Свисток
Рефері свистить, не додавши до часу першого тайму жодної секунди. Перший тайм завершено.
42'
Опасный момент
Ще раз Мартінес має момент! Він накрутив двох захисників та розхитав голкіпера, але той витягує м'яч з правого кута. Добивання було невдалим.
39'
Опасный момент
Що робить Аудеро! Барелла навішує, а Мартінес пробиває головою з кількох метрів. Воротар витягує мертвий м'яч!
35'
Сампдорія комбінує в центрі поля та намагається вийти в атаку. Поки що навіть потрапити на половину поля Інтера не вдається.
31'
Желтая карточка
Барелла отримує заслужений гірчичник. Він дуже грубо зіграв у відборі проти суперника.
28'
Марцело Брозовіч робить класний пас, а Лаутаро Мартінес мав його отримати, але Еміль Аудеро на місці, і ловить круглого до рук.
24'
Опасный момент
Небезпечно! Лаутаро Мартінес опинився першим на м'ячі після подачі Івана Перішича, але пробив головою прямо поруч із лівою штангою. М'яч залишив межі поля, але міг бути дуже гарний гол.
19'
Опасный момент
Ніколо Барелла отримує м'яч на куті штрафного майданчика і завдає удару в лівий кут. М'яч пролітає трохи вище воріт.
16'
Ніколо Барелла відправив закидання до штрафного майданчика. Гарний навіс, але захисники надійні, і м'яч вибитий в поле.
13'
Сабірі зіграв досить жорстко. Буде штрафний для Інтера з дальньої дистанції. Навряд чи вийде завдати удару звідси.
9'
Опасный момент
Як небезпечно! Чалханоглу розібрався одразу з трьома захисниками та потужно пробив по центру воріт з 15 метрів. Воротар на місці.
5'
Желтая карточка
Єсіда отримує заслужений гірчичник. Японець дуже жорстко зіграв поблизу свого штрафного майданчика.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток, матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Інтер: Хандановіч, Шкріньяр, Де Врей, Бастоні, Дамфріс, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу, Перішич, Лаутаро, Корреа. Сампдорія: Аудеро, Торсбі, Аугелло, Капуто, Сабірі, Віейра, Єсіда, Бережинскі, Ферарі, Кандрева, Рінкон, Джампаоло.
Нагадаємо, шо саме сьогодні визначиться чемпіон Італії сезону 2021/22.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Інтер - Сампдорія.
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Анонс матча "Интер" - Сампдория 22.05.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Сампдория (Генуя):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Сампдория и "Интер" в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Марко Джампаоло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Сампдория можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Сампдория, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Кальяри - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Прошедший матч команды Сампдория был сыгран против "Фиорентина" - 16.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Следите за результатами матча "Интер" - Сампдория онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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