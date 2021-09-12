Интер - Сампдория онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Интер и Сампдория 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 17 раз, 6 сыграла в ничью и 3 победы команды Сампдория. Разница голов 48-21 в пользу команды Интер.

Во время последних 52 встреч, команда Интер выиграла 27 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Сампдория выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 87-50 в пользу команды Интер

Последняя гостевая победа Сампдория над Интер была в 2017

Игры прошлого года: 5-1 (Интер дома) и 2-1 (Сампдория дома).

В Серия А, Интер одержала 3 домашних побед подряд.

Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Сампдория забил 21% голов между минутами 0-15?

Интер имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Интер выиграл 4 домашних матчей подряд.

Интер не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

В домашних матчах Интер не проигрывает Сампдория в последних 4 встречах.

Интер не забивает в 1 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Сампдория не забивает в 8 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Интер в сезоне 13-3-2

Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 21 голами. Francesco Caputo забил 11 раз за Сампдория

Hakan Calhanoglu отдал больше всего передач в Интер с 11 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (7 передач)

Hakan Calhanoglu получил больше всего желтых карточек (11) в Интер. Bartosz Bereszynski получил 12 в Сампдория.

Интер пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Интер забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Интер выигрывает первый тайм в 51% матчей, Сампдория выигрывает в 37% матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Сампдория выигрывает в 37%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Сампдория.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Сампдория's.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Сампдория выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.

Команда Сампдория выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Интер забивает 2.6 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Сампдория - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Сампдория - 2.6.

Интер забивает 2.55 гола, играя дома, а Сампдория забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).

Интер выиграл последние 3 матчи в Серия А.

Вы знали, что Сампдория забил 22% голов между минутами 76-90?