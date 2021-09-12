Интер - Сампдория онлайн трансляция матча

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами "Интер" (Милан) и командой Сампдория (Генуя):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Сампдория и "Интер" в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Марко Джампаоло разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Кальяри - 15.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Прошедший матч команды Сампдория был сыгран против "Фиорентина" - 16.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.
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