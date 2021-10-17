Аталанта - Эмполи онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 21.05.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Эмполи (Эмполи):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение Эмполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли
Предыдущий поединок команды Эмполи был сыгран против Украина - 17.05.2022, в рамках чемпионата Сборная Украины 2022-2024 и закончился победой команды Украина.
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