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Аталанта - Эмполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 мая 2022, 21:45 - Gewiss Stadium
Главный судья: Росарио Абиссо
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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59'
Эмполи
Эмполи
Ход матча
45' Петар Стоянович
46' Ла Мантиа, Андреа Вышел: Bajrami, Nedim
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Эмполи
29%
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.41 Х: 4.00 П2: 8.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иЭмполи, когда Аталанта играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Эмполи 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Эмполи. Разница голов 13-9 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 21 встреч, команда Аталанта выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-19 в пользу команды Аталанта
  • Последняя гостевая победа Эмполи над Аталанта была в 2011
  • В Серия А, Эмполи проиграла последние 4 выездных игр.
  • Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эмполи забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Аталанта сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Эмполи проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Эмполи не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Эмполи в последних 4 встречах.
  • Аталанта не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Эмполи не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-8-6
  • Mario Pasalic лучший бомбардир Аталанта с 13 голами. Andrea Pinamonti забил 13 раз за Эмполи
  • Luis Muriel отдал больше всего передач в Аталанта с 8 передачами. Nedim Bajrami лучший распасовщик Эмполи (4 передач)
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Эмполи пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Эмполи забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 32% матчей, Эмполи выигрывает в 26% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Эмполи выигрывает в 26%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Эмполи.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Эмполи's.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Эмполи выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Эмполи.
  • Команда Эмполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 1.8 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Эмполи - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Эмполи - 1.4.
  • Аталанта забивает 1.86 гола, играя дома, а Эмполи забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 78 очками. Сейчас они на 8 месте с 59 очками.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Filippo Bandinelli получил 10 в Эмполи.
  • Эмполи без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Личные встречи
Аталанта
4
Побед
9
Игр
1
Побед
Эмполи
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
15.04.2019 - 21:15 Аталанта 0 - 0 Завершен Эмполи
Чемпионат Италии 2018
25.11.2018 - 16:00 Эмполи 3 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2016/2017
21.05.2017 - 16:00 Эмполи 0 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
08.05.2022 - 13:30 Специя 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.05.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.04.2022 - 21:15 Аталанта 4 - 4 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.04.2022 - 16:00 Венеция 1 - 3 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Эмполи
Сборная Украины 2022-2024
17.05.2022 - 21:35 Эмполи 1 - 3 Завершен Украина П
Чемпионат Италии 2021/2022
14.05.2022 - 16:00 Эмполи 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.05.2022 - 19:45 Интер 4 - 2 Завершен Эмполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эмполи 1 - 3 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Эмполи 3 - 2 Завершен Наполи В
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Главные события
46'
Ла Мантиа, Андреа
Вышел: Bajrami, Nedim
45'
Петар Стоянович
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
43%
Ничья
29%
Эмполи
29%
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.26 Х: 5.18 П2: 15.40
П1: 1.41 Х: 4.00 П2: 8.80
Составы команд
12
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
15
Мартен де Роон
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
11
Фреулер, Ремо
20
Копмейнерс, Теун
33
Ханс Хатебур
88
Марио Пашалич
91
Запата, Дуван
13
Жереми Бога
13
Викарио, Гуглиельмо
30
Петар Стоянович
42
Viti, Mattia
33
Себастьяно Луперто
21
Какаче, Либерато
27
Журковски, Шимон
23
Asllani, Kristjan
25
Филиппо Бандинелли
15
Лиам Хендерсон
10
Патрик Кутроне
19
Ла Мантиа, Андреа
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 13
    Жереми Бога
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 10
    Патрик Кутроне
    Нападающий
  • 19
    Ла Мантиа, Андреа
    Нападающий
    46
  • 15
    Лиам Хендерсон
    Полузащитник
  • 27
    Журковски, Шимон
    Полузащитник
  • 23
    Asllani, Kristjan
    Полузащитник
  • 25
    Филиппо Бандинелли
  • 30
    Петар Стоянович
    Полузащитник
    45
  • 42
    Viti, Mattia
    Защитник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 21
    Какаче, Либерато
    Защитник
  • 13
    Викарио, Гуглиельмо
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Andreazzoli, Aurelio
Статистика матча
5
Удары в створ
2
7
Штрафные
4
1
Офсайды
1
2
Сейвы
5
3
Фолы
6
9
Блокировано ударов
60%
Владение мячом
40%
4
Удары мимо
1
10
Угловые
ЖК
1
Трансляция
46'
Замена
Байрамі замість Ламатьє вийшов у Емполі у перерві.
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
По першому тайму Аталанта явно переграє невмотивований Емполі, але забити поки не може. А забивати господарям треба, щоб спробувати зачепитися за єврокубки наступного сезону
45+1'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву, 0:0 у нас поки що.
45'
Инфо
Хвилину накинув суддя до першого тайму
44'
Желтая карточка
Стоянович зривав контратаку господарів, отримав жовту.
43'
Опасный момент
Ще один удар від Сапати – і непогано пробив у дальній кут, але Вікаріо знову тягне!
41'
Инфо
8:0 за кутовими на цей момент. Така ось статистика
40'
І знову Сапата на ударній і знову його удар заблокували
38'
Темп намагається тримати Аталанта, але м'яч в останній третині не так і часто знаходиться
36'
Емполі вибрався на чужу половину, але нічого цікавого не вигадали гості в атаці
33'
Дзаппакоста змістився з флангу і пробив - трохи мимо. Ніяк не може забити Аталанта
30'
Опасный момент
А ось непоганий удар Компмейнерса метрів із 20-ти! І знову Вікаріо тягне! Гарний момент та гарний сейв!
29'
Бога тягнув м'яч тягнув, віддав на Сапату, але не зовсім у темпі пішла передача, до удару так і не дійшла справа
27'
Багатенько стиків в останні хвилини, знову зупинка у грі
24'
Хендерсон на газоні, Де Роон виправдовується перед суддею
23'
Инфо
10-3 за ударами зараз
22'
Бога стрільнув метрів з 25-ти – для Вікаріо це просто
20'
Опасный момент
Ох! Момент! Дзаппакосту вивели на удар, той пробивав, здавалося, напевно, але примудрився влучити в захисника! У позиція ж забійна була!
17'
Уголовой
Пара кутових для Аталанти – нічого з них не витисли господарі
15'
Ах, непогано вривалися гравці Емполі, але ось пас не загострення так і не зміг віддати гравець
14'
Пара невимушених втрат у Аталанти у центрі поля
12'
Ох, якось Кутроне мало не вивели віч-на-віч, не вистачило йому трохи швидкості
9'
Опасный момент
Охохо! Момент! У Аталанти! Навіс Бога, Сапата перевисів усіх і пробив головою, але кіпер тягне!
8'
Емполі непогану атаку організував. Повозили, вивели Кутроне на удар, який ніби й непогано дав, але мимо
5'
А от Бога непогано пройшов, скинув на Сапату під удар, але останній завозився... До удару так і не дійшло.
4'
В цілому ж, все більш-менш спокійно у нас поки що...
2'
А ось і перший удар – від Емполі, щоправда, Муссо спокійно забирає.
1'
І перший фол одразу ж - бергамаскі фолять...
1'
Свисток
Погнали, розпочався матч!
Виходять команди на поле
Инфо
Стартовий склад Емполі: Вікаріо, Какаче, Луперто, Віті, Стоянович, Бандінеллі, Аслані, Журковський, Ла Мантія, Хендерсон, Кутроне
Инфо
Руслана Маліновського немає навіть у запасі через перебір жовтих карток
Инфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо, Де Рон, Паломіно, Джимсіті, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Заппакоста, Пашаліч, Бога, Сапата
Инфо
Судити гру буде Розаріо Абіссо
Инфо
Аталанта зараз розташувалася на 8-му місці, але може піднятися на 7-е, зачепившись за Лігу конференцій. Емполі стоїть на 14-му місці, і їй уже фактично нічого не потрібне. Мотивація у команд на цей тур звичайно така собі, але сподіваємося що це переросте в цікавий поєдинок без гальм.
Розпочнеться матч о 21:45.
Доброго вечора всім любителям футболу. В Італії проходять матчі заключного, 38 туру, і UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу Аталанта – Емполі.
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Анонс матча "Аталанта" - Эмполи 21.05.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Эмполи (Эмполи) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 21.05.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Эмполи (Эмполи):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эмполи осталась с поражением. Столкновение Эмполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Andreazzoli, Aurelio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Эмполи можно посмотреть 21.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Эмполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Милан - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Эмполи (Эмполи)
Год основания Эмполи (Эмполи): 1920
Страна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Предыдущий поединок команды Эмполи был сыгран против Украина - 17.05.2022, в рамках чемпионата Сборная Украины 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Эмполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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