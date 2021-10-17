Аталанта - Эмполи онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иЭмполи, когда Аталанта играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Аталанта и Эмполи 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.

За последние 10 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 3 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Эмполи. Разница голов 13-9 в пользу команды Аталанта.

Во время последних 21 встреч, команда Аталанта выиграла 7 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Эмполи выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 22-19 в пользу команды Аталанта

Последняя гостевая победа Эмполи над Аталанта была в 2011

В Серия А, Эмполи проиграла последние 4 выездных игр.

Вы знали, что Аталанта забил 31% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Эмполи забил 24% голов между минутами 76-90?

Аталанта сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Эмполи проиграл 4 выездных матчей подряд.

Эмполи не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Эмполи в последних 4 встречах.

Аталанта не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Эмполи не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-8-6

Mario Pasalic лучший бомбардир Аталанта с 13 голами. Andrea Pinamonti забил 13 раз за Эмполи

Luis Muriel отдал больше всего передач в Аталанта с 8 передачами. Nedim Bajrami лучший распасовщик Эмполи (4 передач)

Аталанта пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Эмполи пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Эмполи забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Аталанта выигрывает первый тайм в 32% матчей, Эмполи выигрывает в 26% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Эмполи выигрывает в 26%.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 3 гол(а).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Эмполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Эмполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эмполи% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Эмполи.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Эмполи's.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Эмполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Эмполи выиграла 1, 1 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Эмполи.

Команда Эмполи выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта забивает 1.8 гола за матч против команды Эмполи, а Эмполи забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Эмполи - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Эмполи - 1.4.

Аталанта забивает 1.86 гола, играя дома, а Эмполи забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Аталанта была на 3 месте в таблице с 78 очками. Сейчас они на 8 месте с 59 очками.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Filippo Bandinelli получил 10 в Эмполи.

Эмполи без побед в последних 4 играх.