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Динамо - Боруссия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 26 апреля 2022, 19:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 1
Обновить
перерыв
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
23%
Боруссия
27%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Динамо 0 - 0 Завершен Клуж Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершен Галатасарай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Бавария 3 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
16.04.2022 - 16:30 Боруссия 6 - 1 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
08.04.2022 - 21:30 Штутгарт 0 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Боруссия 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
20.03.2022 - 20:30 Кёльн 1 - 1 Завершен Боруссия Н
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Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
23%
Боруссия
27%
Трансляция
Невероятно насыщенный первый тайм нам подарили команды. Динамо лучше воспользовалось своими возможностями и заслуженно ведёт в два мяча.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Буяльский получил удобный пас от Шапаренко, но пробил прямо в руки Хитцу.
44'
Забарный спасает ворота своей команды, бросившись под удар Ройса.
42'
Опасный момент
Буяльский сыграл очень эгоистично, решив перебросить вратаря. Если бы Виталий не пожадничал, Ванат мог оформлять хет-трик. Обидно!
39'
Уверенно действует на ленточке Бущан, парируя удар Ферая.
35'
Гоооол!!!
И всё-таки Динамо увеличивает преимущество! Ванат мощным ударом с близкого расстояния оформляет дубль.
34'
Опасный момент
Каркас ворот спасает Дортмунд от пропущенного мяча! Довбику не хватило везения.
32'
Опасный момент
Опаснейший удар по воротам наносил Ферай! К счастью для Бущана, мяч разминулся со штангой.
31'
Попов здорово действует в обороне, блокируя удар Таза с линии штрафной.
30'
Замена
Аканджи и Холланд отправляются отдыхать. Аусси и Мукоко выходят на поле.
21'
Антюх из хорошей позиции пробивает выше ворот. Стоит отметить качественную контратаку в исполнении гостей.
18'
Незабитый пенальти
Шапаренко не реализовал удар с точки. Хитц берёт этот пенальти.
17'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Боруссии! Понграчич откровенно ударил Довбика по ногам.
13'
Опасный момент
Бущан вытаскивает сложнейший мяч из-под перекладины после удара Погранчича!
11'
Гоооол!!!
Динамо выходит вперёд! Ванат получил отличный пас на ход от Буяльского, продавил защитника и пробил мимо голкипера. Характер демонстрируют киевляне!
9'
Гоооол!!!
Красивейший гол оформляет Буяльский! Виталий мастерски закинул мяч за шиворот голкиперу. Выглядело эффектно!
7'
Ванат нанёс несильный удар по воротам Боруссии, Хитц забрал мяч в руки.
4'
Гоооол!!!
Боруссия открывает счёт! Ройс одним пасом вскрыл оборону соперника, Холланд выкатил мяч под удар Байно-Гиттенсу, а тот отправил снаряд в сетку.
3'
Буяльский был готов забивать с передачи Довбика, но защитник в последний момент за пределы штрафной площади.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Попов, Забарный, Караваев – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Антюх, Довбик, Ванат.
Инфо
Стартовый состав Боруссии: Хитц – Шольц, Понграчич, Аканджи, Семич – Таз, Джан, Ферай – Ройс (к), Холланд, Байно-Гиттенс.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция благотворительного матча между киевским Динамо и дортмундской Боруссией.
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Анонс матча Динамо - "Боруссия" 26.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.04.2022
Время начала матча: 19:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Боруссия" можно посмотреть 26.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Клуж" - 20.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "Бавария" - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Динамо - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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