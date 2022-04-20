Динамо - Боруссия онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - "Боруссия" 26.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.04.2022

Время начала матча: 19:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против "Клуж" - 20.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)

Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Предыдущий поединок команды "Боруссия" был сыгран против "Бавария" - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

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