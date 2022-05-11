Вулверхэмптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Молинью.
Дата проведения матча: 11.05.2022
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вулверхэмптон в предыдущем футбольном матче 11.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже
Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Челси - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Ньюкасл - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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