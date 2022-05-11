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Вулверхэмптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 мая 2022, 22:15 - Молинью
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 - 3
Обновить
34'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
7' Де Брeйне, Кевин 11' Леандер Дендонкер 16' Де Брeйне, Кевин 24' Де Брeйне, Кевин
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
24%
Ничья
29%
Манчестер Сити
47%
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 9.20 Х: 3.60 П2: 1.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 25-20 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 27 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 9 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 45-33 в пользу команды Манчестер Сити
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Сити выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 матчей подряд.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 9 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 13-3-1
  • Raul Jimenez отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (8 передач)
  • Ruben Neves получил больше всего желтых карточек (9) в Вулверхэмптон Уондерерс. Joao Cancelo получил 7 в Манчестер Сити.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в последних 3 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 22% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити - 0.8.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.09 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед в последних 4 играх.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 76-90?
  • Raul Jimenez лучший бомбардир Вулверхэмптон Уондерерс с 6 голами. Raheem Sterling забил 12 раз за Манчестер Сити
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
2
Побед
9
Игр
5
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2020 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.12.2019 - 21:30 Вулверхэмптон 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челси 2 - 2 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 3 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион П
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Бернли 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
08.04.2022 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 1 Завершен Уотфорд В
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Новости команд
Главные события
24'
Де Брeйне, Кевин ГООЛ!
16'
Де Брeйне, Кевин ГООЛ!
ГООЛ! Леандер Дендонкер
11'
7'
Де Брeйне, Кевин ГООЛ!
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
24%
Ничья
29%
Манчестер Сити
47%
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 8.84 Х: 3.73 П2: 1.50
П1: 9.20 Х: 3.60 П2: 1.50
Составы команд
12
Хосе Рамон Сандовал
32
Леандер Дендонкер
16
Коади, Конор
15
Боли, Уилли
12
Айт Нури, Райан
18
Рубен Невеш
28
Жоау Моутинью
19
Джонни Кастро
7
Педро Нето
21
Chiquinho
9
Рауль Хименес
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
25
Фернандиньо
14
Ляпорт, Эмерик
17
Александр Зинченко
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
20
Силва, Бернардо
17
Де Брeйне, Кевин
7
Рахим Стерлинг
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 7
    Педро Нето
  • 21
    Chiquinho
    Нападающий
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 19
    Джонни Кастро
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
    11
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 15
    Боли, Уилли
    Защитник
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    24 16 7
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
6
Штрафные
Фолы
5
29%
Владение мячом
71%
1
Удары в створ
3
Удары мимо
2
1
Угловые
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
Трансляция
28'
Вулвз намагався розпочати атаку центром поля, але ця спроба була швидко зупинена зусиллями Лапорта.
24'
Гоооол!!!
Хет-трик Де Брюйне! Після вкидання з ауту Стерлінг зробив скидку на Кевіна, той змістився в центр і пробив з лівої ноги прямо в дальній кут низом.
20'
Манчестер продовжує контролювати м'яч на своїй половині поля. Підопічні Гвардіоли вирішили зробити паузу в атакувальних діях.
16'
Гоооол!!!
І другий м'яч від Сіті! Знову Де Брюйне! Зінченко закинув з глибини, а Кевін переправив на Стерлінга. Нападник повернув бельгійцеві, і той пробив у правий кут воріт. Після рикошету м'яч опинився у лівій дев'ятці.
11'
Гоооол!!!
Як же зараз Вулвз розкатав оборону Сіті!! Хіменес віддав розрізний пас Нету на фланг, а той по-більярдному покотив на межу штрафного, куди набіг Дендонкер. Півзахисник пробив точно по центру низом, але Едерсон нічого не зміг вдіяти.
9'
Стерлінг прийняв м'яч в центрі карного майданчика та віддав на Бернарду Сілву. Португалець трохи невдало обробив і неточно пробив з гострого кута.
6'
Гоооол!!!
А ось і перший м'яч від Сіті! Бернарду неподалік штрафного закинув черпачком на Де Брюйне, а бельгієць прокинув собі на хід та покотив круглого у дальній кут.
2'
Після вкидання з ауту Стерлінг скинув на Де Брюйне, а той потужно пострілив у штрафний Фодену. Філ не дотягнувся до ігрового снаряду.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався.
Инфо
Стали відомі склади команд. Вулвз: Са, Чікіньо, Хонні, Коаді, Болі, Аіт-Нуірі, Дендонкер, Невеш, Моутіньо, Хіменес, Нетто. Манчестер Сіті: Едерсон, Канселу, Фернандіньо, Лапорт, Зінченко, Родріго, Гюндоган, Бернардо, Стерлінг, Де Брюйне, Фоден.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті.
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Анонс матча Вулверхэмптон - "Манчестер Сити" 11.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 11.05.2022
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вулверхэмптон в предыдущем футбольном матче 11.12.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Сити" можно посмотреть 11.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Челси - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Ньюкасл - 08.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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