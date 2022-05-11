Вулверхэмптон - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити 1-0. 4 игры закончились с этим результатом.

За последние 13 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 25-20 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 27 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 9 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 45-33 в пользу команды Манчестер Сити

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-1 дома и 3-1 на выезде)

Вулверхэмптон Уондерерс проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Манчестер Сити выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 29% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Манчестер Сити забил 20% голов между минутами 0-15?

Вулверхэмптон Уондерерс проиграл 3 матчей подряд.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 9 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 13-3-1

Raul Jimenez отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (8 передач)

Ruben Neves получил больше всего желтых карточек (9) в Вулверхэмптон Уондерерс. Joao Cancelo получил 7 в Манчестер Сити.

Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в последних 3 матчах.

Вулверхэмптон Уондерерс пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 22% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.

У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 3, 0 ничьи.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.4 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити - 0.8.

Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.09 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды проиграли их последние матчи.

Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Вулверхэмптон Уондерерс без побед в последних 4 играх.

Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 76-90?