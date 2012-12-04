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Динамо - Динамо онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 28 апреля 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
Обновить
16'
Динамо
Загреб
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
45%
Ничья
21%
Динамо
34%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Чемпионов 2012/2013
04.12.2012 - 21:45 Динамо 1 - 1 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2012/2013
03.10.2012 - 21:45 Динамо 2 - 0 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.04.2022 - 19:05 Динамо 3 - 2 Завершен Боруссия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Динамо 0 - 0 Завершен Клуж Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершен Галатасарай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.04.2022 - 21:35 Динамо 3 - 1 Завершен Легия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 10:00 Динамо 2 - 1 Завершен РФШ В
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Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Динамо 1 - 0 Завершен Севилья В
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Севилья 3 - 1 Завершен Динамо П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Динамо В
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 1 Завершен Генк Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Динамо 3 - 1 Завершен Рапид В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
45%
Ничья
21%
Динамо
34%
Трансляция
11'
Занадто сильним було переведення на правий фланг атаки для Караваєва.
10'
Українська команда забрала м'яча під свій контроль та возиться з ним на своїй половині.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довбика запустили передачею на хід на правий фланг атаки, він зайшов до штрафного, де покотив під розстріл для Ваната!
7'
Опасный момент
Штанга! Рикошет від захисника, після несподіваного дальнього удару з лівого флангу від Батуріни врятував киян!
6'
Навіс із правого флангу від Бьортона Попов зрештою зняв над штрафним, після серії рикошетів.
5'
Сирота на правому фланзі штрафного блокував простріл від Юріча. Кутовий.
4'
Навіс від Морана з правого флангу також полетів за лицьову, проте над воротами.
3'
Фол проти Рукавіни збоку Буяльского у підкаті на правому фланзі оборони.
2'
Подача з лівого флангу від Вукотіча пішла за лицьову в дальній стороні поля.
1'
Загреб розпочав із контроля м'яча на власній половині.
Инфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Бущан, Нещерет, Бурда, Андрієвський, Гармаш, Забарний, Кулач, Кравченко, Дубінчак, Боль, Бражко, Антюх.
Динамо К: Бойко — Караваєв, Попов, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв — Шапаренко, Буяльський, Ванат — Довбик.
Запасні: Чавліна, Шараніч, Паліч, Аль-Хедаїф, Катініч, Хрой Крізманіч, Барішич, Лача, Томек, Дувняк, Аль-Муаяд, Чуже, Марінковіч, Данчіч, Діждаревіч.
Динамо З: Задро — Кортес-Моран, Ділавер, Періч — Бьортон, Новак-Станко, Батуріна, Вукотіч — Рукавіна, Юріч, Менало.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Инфо
У минулій благодійній зустрічі київське Динамо обіграло дортмундську Боруссію (3:2).
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Максимір (Загреб, Хорватія) зіграють загребське Динамо З та Динамо Київ.
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Анонс матча Динамо - Динамо 28.04.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 28.04.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Динамо (Загреб):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.12.2012 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо можно посмотреть 28.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Боруссия" - 26.04.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против "Севилья" - 24.02.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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