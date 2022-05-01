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Шахтер - Хайдук онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 01 мая 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
3 - 3
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Ход матча
Личные встречи
Шахтер
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Хайдук
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 3 Завершен Хайдук
Клубные товарищеские матчи 2019
22.01.2019 - 16:00 Шахтер 1 - 4 Завершен Хайдук
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 3 Завершен Хайдук Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
25.04.2022 - 20:30 Шахтер 2 - 1 Завершен Антальяспор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.04.2022 - 17:05 Шахтер 0 - 1 Завершен Фенербахче П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 20:35 Шахтер 3 - 2 Завершен Лехия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
09.04.2022 - 20:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Олимпиакос П
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Последние матчи - Хайдук
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтер 3 - 3 Завершен Хайдук Н
Чемпионат Хорватии 2021/2022
29.04.2022 - 19:00 Хайдук 2 - 1 Завершен Хрватски Драговоляц В
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 18:00 Тобол 4 - 1 Завершен Хайдук П
Лига конференций 2021/2022
22.07.2021 - 22:00 Хайдук 2 - 0 Завершен Тобол В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 16:30 Ренова 0 - 1 Завершен Хайдук В
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Трансляция
Багато голів було в другій половині грі, як і ротації збоку тренерів, тому змістовно футбол дуже постраждав, але за видовищностю точно тільки збільшив свій рівень. Шахтар пропустив другий гол, після чого героїчно відігрався, але лише задля того, щоб припуститися помилки за повного контролю над ситуацією наприкінці грі й після цього знову почати операцію з порятунку. Зрештою, нічия — на втіху глядачам.
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:3! Видовищною вийшла гра.
90+3'
Опасный момент
Над воротами закрутив м'яча Любчич, виконавши постріл зі входу на лівий фланг штрафного.
90+2'
Фол в атаці проти Ракицького збоку Любчича.
90+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! У порожні ворота заніс м'яч Борячук після того, як Криськів із правого флангу штрафного виконав простріл.
90'
Инфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
89'
Стасюк не дав відбутися контратаці суперників через лівий фланг.
88'
Замена
А Хрвоєвіч замінив Летая.
87'
Замена
Петровіч вийшов замість Брадаріча.
85'
Инфо
66% володіння м'ячем за Шахтарем.
84'
Замена
Замість Трубіна в рамці воріт дограватиме Пузанков.
82'
Опасный момент
Ракицький завантажив м'яча на лівий фланг штрафного, Драмбаєв від лицьової скинув назад, але Криськів пробив над воротами.
80'
Гоооол!!!
ГОЛ! Любчич отримав глибоку передачу на хід з правого флангу, після чого обіграв Ракицького в штрафному, та поклав м'яча в дальній кут.
78'
Замена
Голкіпер Посавец був замінений на 17-річного українця Фесюка.
76'
Пукстаса отримав по ногах на правому фланзі захисту від Шостака.
74'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шостак на лівому фланзі отримав ближній пас партнера, прибрав суперника на замасі, а потім покотив на порожні на дальню стійку для Стасюка!
72'
Замена
Шостак гратиме замість Соломона.
72'
Замена
Криськів отримав місце на поле заміною Топалова.
71'
Замена
Чех вийшов замість Бондаренко.
70'
Замена
Мишньов дограватиме замість Степаненка.
68'
Судаков не зміг на правому фланзі штрафного зупинити потужний пас партнера.
65'
Опасный момент
Степаненко на дальній стороні штрафного піймав відскок від подачі з правого флангу, проте голкіпер урятував від його потужного пострілу!
63'
Замена
Стасюк гратиме замість Капінуса.
63'
Замена
Булезу замінив Драмбаєв.
61'
У центрі поля знаходиться м'яч, де команди змінюються в контролі.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Потужний постріл Топалова під поперечину завершив простріл із лівого флангу від Соломона, який до цього не замкнули Борячук та Судаков.
58'
Замена
Елеца, Фоссаті та Лазара замінили на Шиміча, Пукстаса та Юрака відповідно.
57'
Офсайд
Офсайд у Сігеєва під час швидкої передачі на лівий фланг атаки.
55'
Перехоплений пас на хід Капінусу на правий фланг чужого штрафного.
53'
Офсайд
Офсайд! Любічіч завершив головою подачу з правого флангу від Ловренчіча під час швидкої атаки, проте знаходився в офсайді.
52'
Шахтар намагається зачепитися за контроль м'яча біля чужих володінь.
50'
Замена
Жуліча змінив Зубановіч.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! На лівому фланзі штрафного Біюк розгойдав Капінуса, а Лазар зльоту в центрі завершив зльоту м'яке накидання!
46'
Замена
Булеза також гратиме в другому таймі.
46'
Замена
Ракицький, Бондар, Борячук та Трубін на полі.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Шахтар переграв суперників у володінні м'ячем, проте притаманні навіть його найкращим часам помилки в захисті обернулися підсумковою поразкою перед перервою. Окрім того, команда Де Дзербі втратила Мудрика майже на самому початку гри, що тривожить нас чи не найбільше, із огляду на майбутні матчі збірної.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Подача штрафного з лівого флангу закінчилася подачею до рук Пятова.
44'
Желтая карточка
Фол проти Летая збоку Судакова, який зумів протиснутися з м'ячем крізь трьох суперників у лівим флангом.
42'
Шахтар знову намагається тримати м'яч у себе під контролем.
40'
На кутовий перевів Матвієнко простріл Любічіча з лівого флангу.
40'
Бондаренко зав'язав дриблінг на правому фланзі атаки, проте зрештою його зупинили фолом.
38'
Простріл від Коноплі від правої межі воротарського прийшовся в суперника.
36'
Степаненко вилетів за бокову на лівому фланзі атаки під час спроби дістатися до м'яча. Хоча б не травмувався.
34'
Шахтар пробує розігрувати на чужій половині за схемою 3-4-3.
32'
Степаненко перехопив просування на дриблінгу збоку Лазара перед своїм штрафним.
30'
До рук голкіпера скинули подачу Конполі з правого флангу захисники.
28'
Не пройшла передача на хід Соломону на лівий фланг штрафного.
26'
Опасный момент
Сігеєв замикав подачу з лівого флангу на дальній стійці, проте голкіпер зумів скластися на лінії воріт!
26'
Соломон був збитий підкатом суперника під час проходу вздовж бокової лівим флангом атаки.
25'
Передача від Корнієнка з лівого флангу штрафного на ближню стійку пішла до рук голкіпера.
24'
Простріл від Коноплі з правого флангу штрафного в центрі перехопив із подальшим виносом Елец.
22'
Опасный момент
Корнієнко виконав потужний дальній постріл із лівого флангу, Посавец парирував перед собою, але Судакову не дали добити.
20'
Корнієнко з лівого флангу виконав подачу на ближній кут воротарського, куди раптово набіг Матвієнко, але пробив головою до рук голкіпера.
18'
Біюк від самого центру поля біг із м'ячем на лівий фланг штрафного, проте втрьох "гірники" його все ж зупинили.
16'
Перехоплена передача на Соломона на лівий фланг атаки.
14'
Елеца підтисли на лівому фланзі захисту, тому він спрямував передачу в аут.
12'
Перехопив Степаненко зі скиданням на Пятова передачу від суперника з правого флангу атаки.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Любічіч відправив у дальній кут постріл із правого флангу штрафного, завершивши скидання Якіра, на якого недбало зіграв Корнієнко головою.
9'
Офсайд
Закидання з глибини поля Корнієнко переводив із лівого флангу штрафного на Судакова, проте до цього вліз до офсайду.
8'
Замена
Сігеєв буде грати замість Мудрика.
6'
Мудрик уже встиг отримати пошкодження. Судаков показує заміну для нього.
5'
Лівим флангом прорвався Брадаріч повз Коноплю, проте м'яча зрештою не встиг прострілити.
3'
Упевнений старт від донецької команди. Господарі поля сидять глибоко в захисті.
1'
"Гірники" прострілами з флангів доставляли м'яча до штрафного, проте всі спроби ударів із відтяжки були блоковані.
1'
Шахтар під пресингом розпочав гру на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Шахтар у попередньому благодійному матчі переміг турецький Антальяспор (2:1).
Запасні: Субашич, Фесюк, Шиміч, Пукстас, Чуїч, Брайковіч, Кроло, Назор, Зубановіч, Юрак, Гргіч, Хройевіч, Петровіч, Врчіч.
Хайдук: Посавец — Ловренчич, Елец, Летай, Брадаріч — Фоссаті, Жуліч — Якір, Лазар, Біюк — Любічіч.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук.
Шахтар: Пятов — Конопля, Марлон, Матвієнко, Корнієнко — Степаненко, Бондаренко — Топалов, Судаков, Мудрик — Соломон.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Полюд (Спліт, Хорватія) зіграють донецький Шахтар та місцевий Хайдук.
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Комментарии(1)
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Slash (Харьков)
01.05.2022 в 17:08
Не пойму почему спортивные быстрые здоровые граждане Украины мужского пола, призывного возраста пинают мяч за границей, а не защищают Родину!!! При этом ещё и предателя приютили, Рахитского!!!
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Анонс матча Шахтер - Хайдук 01.05.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Хайдук (Сплит) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 01.05.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Хайдук (Сплит):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и Хайдук в предыдущем футбольном матче 01.05.2022 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Хайдук можно посмотреть 01.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Хайдук, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Хайдук - 01.05.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Хайдук (Сплит)
Страна: Хорватия

Предыдущий поединок команды Хайдук был сыгран против Шахтер - 01.05.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Хайдук онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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