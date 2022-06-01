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Шотландия - Украина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 01 июня 2022, 21:45 - Хэмпден Парк
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Шотландия
0 - 1
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перерыв
Украина
Ход матча
5' Роман Яремчук 11' Руслан Малиновский 33' Андрей Ярмоленко 44' Линдон Дайкс
Кто победит?
338 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
10%
Ничья
18%
Украина
72%
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.00
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.85 Х: 2.30 П2: 3.55
Прогноз на матч
Личные встречи
Шотландия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2016/2017
06.09.2016 - 18:30 Украина 4 - 0 Завершен Шотландия
Последние матчи - Шотландия
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Австрия 2 - 2 Завершен Шотландия Н
Международные товарищеские матчи 2022
24.03.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 1 Завершен Польша Н
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 0 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 19:00 Молдова 0 - 2 Завершен Шотландия В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Фарерские острова 0 - 1 Завершен Шотландия В
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Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2022-2024
18.05.2022 - 19:00 Риека 1 - 1 Завершен Украина Н
Сборная Украины 2022-2024
17.05.2022 - 21:35 Эмполи 1 - 3 Завершен Украина В
Сборная Украины 2022-2024
11.05.2022 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Украина В
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария Н
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Новости команд
Главные события
Линдон Дайкс
44'
33'
Андрей Ярмоленко ГООЛ!
11'
Руслан Малиновский
5'
Роман Яремчук
Кто победит?
338 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
10%
Ничья
18%
Украина
72%
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.63 Х: 2.40 П2: 3.00
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.84 Х: 2.59 П2: 3.24
П1: 2.85 Х: 2.30 П2: 3.55
Составы команд
1
Гордон, Крэг
26
Эндрю Робертсон
16
Куупер, Лиам
5
Ханли, Грант
39
Мактоминей, Скотт
22
Аарон Хики
42
МакГрегор, Калум
14
Gilmour, Billy
7
Джон МакГинн
9
Линдон Дайкс
10
Че Адамс
1
Георгий Бущан
21
Александр Караваев
25
Илья Забарный
22
Николай Матвиенко
19
Виталий Миколенко
6
Тарас Степаненко
7
Андрей Ярмоленко
18
Руслан Малиновский
17
Александр Зинченко
15
Виктор Цыганков
15
Роман Яремчук
Стартовый состав
  • 9
    Линдон Дайкс
    44
  • 10
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 42
    МакГрегор, Калум
    Полузащитник
  • 14
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 16
    Куупер, Лиам
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 22
    Аарон Хики
  • 1
    Гордон, Крэг
    Вратарь
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
    5
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
    33
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    11
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 25
    Илья Забарный
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Стив Кларк
  • Олександр Петраков
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
1
ЖК
2
7
Штрафные
8
8
Фолы
7
Удары в створ
3
2
Угловые
3
2
Сейвы
2
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
Трансляция
Хороша гра від збірної України, власне і шотландці теж непогано виглядають. Підопічні Петракова більше атакують, але голкіпер господарів Гордон вже не раз виручав. Бущан за перший тайм в гру вступав тільки під час подач - нічого надзвичайного поки не було. Перевага заслужена. Головне - не зменшувати темп.
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Инфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
45'
Желтая карточка
Дайкс грубо ліктем зіграв проти Степаненка. Заслужена жовта.
44'
Маліновський протягнув м'яч повз кількох суперників в центрі поля і пробив в хід з метрів 25-ти, але удар не вийшов - низом покотився дуже далеко від воріт.
43'
Дальній удар від Макгрегора влучив в Степаненка. М'яч відскочив до Адамса, але Матвієнко у шикарному підкаті відібрав круглого.
38'
Хікі м'яко навісив з правого флангу у штрафний, але м'яч все-таки долетів до Бущана.
37'
Робертсон на лівому фланзі прокинув Караваєва, але Маліновському, котрий вернувся в оборону, єдиноборство програв.
Инфо
45-й гол для Ярмоленка в футболці збірної України!
33'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! ЯРМОЛЕНКО! АНДРІЙ! Маліновський шикарною передачаею із своєї половини поля віддав верхню передачу на хід Ярмоленку, а той втік з-за спин захисників і перекинув Гордона!
31'
Трохи перелетіла Матвієнка подача Зінченка від кута поля. Шотландці вибили м'яч.
28'
Зінченко черпачком закидав на Миколенка, котрий забігав у штрафний майданчик, але шотланді вибили м'яч і побігли в контратаку. Круглий дійшов до Че Адемса, котрий уже з чужої половини поля віддавав на хід Робертсону, але Ярмоленко зновуу вдало відіграв на захист.
27'
Спроба від Ярмоленка пробити правою з метрів 25-ти - вийшло надто вище воріт.
25'
Инфо
4:4 за ударами на даний момент. 0:2 за пострілами в площину.
24'
Макгінн в дотик пробив з двійничка з метрів 13-ти, але значно вище воріт Бущана.
23'
А тепер вже Робертсон протиснув Караваєва і Ярмоленка, увійшов у штрафний і пробив - Циганков заблокував удар. Українські вінгери працюють на оборону.
22'
Ярмоленко повернувся "додому" і відпрацював в обороні проти Робертсона на нашому правому фланзі захисту.
20'
Ярмоленко п'ятою скинув на Караваєва, той прострілив в центр, а Яремчук в дотик пробив в щит дуже далеко (праворуч) від воріт.
20'
Циганков, здавалося б, віддав неточну передачу в розріз на Яремчука, але дуже важкий Хенлі пропустив м'яч. Але і Роману не вдалося пробити - Гордон вдало зіграв на виході.
18'
Уголовой
Хенлі головою пробив вище воріт після подачі Робертсона з кута поля.
17'
Опасный момент
ЯКИЙ МОМЕНТ!!! Шотландець Макгрегор з-під ноги Яремчука вибив м'яч на Ярмоленка, котрий без опіки з метрів семи пробивав правою, але Гордон видав шикарний сейв!
14'
Не дійшла передача до Дайкса у штрафному гостей.
11'
Желтая карточка
І ще одна жовта для "синьо-жовтих". Цього разу Маліновський із гірчичником. Вже дві жовті для українців на стартових хвилинах.
8'
Опасный момент
Перший момент від українців! Караваєв прострілив в центр, Маліновський лише трішки зачепив, а Циганков в дотик пробив під поперечку, але голкіпер витягнув!
5'
Желтая карточка
Жовта для Яремчука за жорсткий підкат у центрі поля.
3'
Фол від Степаненка в центрі поля.
1'
Яремчук віддав неточну передачу при контратаці українців.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Доля фіналіста плей-оф вирішиться саме сьогодні. За умови нічиєї в основний час будуть проведені два екстратайми по 15 хв.
Запасні гостей: П'ятов, Різник, Бондар, Довбик, Зубков, Качараба, Мудрик, Пихальонок, Сидорчук, Сирота, Соболь, Шапаренко.
Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков - Яремчук.
Запасні господарів: Маршалл, Келлі, Армстронг, Браун, Крісті, Маккенна, О'Доннелл, Стюарт, Суттар, Тейлор, Фергюсон, Хендрі.
Шотландія: Гордон - Хікі, Хенлі, Купер, Робертсон - Гілмор, Мактоміней, Макгрегор - Адамс, Дайкс, Макгінн.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію зустріч півфіналу плей-оф відбору на ЧС-2022 між Шотландією та Україною.
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Комментарии(1)
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Como estas (Santa-Pola)
01.06.2022 в 22:38
Неплохо наши выглядят, как для не игравших офматчи. Приятно удивлен
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Фарерские острова Фарерские острова 0 Украина Украина 4 Завершен 19:00 - Сегодня Польша Польша 2 Уэльс Уэльс 1 Завершен 04:55 - 30.05.2022 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2 Шарлотт Шарлотт 1 Завершен 01:00 - 30.05.2022 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4 Остин Остин 1 Завершен 18:30 - 29.05.2022 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1

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Анонс матча Шотландия - Украина 01.06.2022, Чемпионат мира

Поединок между командой Шотландия и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Хэмпден Парк.

Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Шотландия и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Шотландия осталась с поражением. Столкновение Украина и Шотландия в предыдущем футбольном матче 06.09.2016 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шотландия - Украина можно посмотреть 01.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Шотландия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий матч команды Шотландия был сыгран против Австрия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Риека - 18.05.2022, в рамках турнира Сборная Украины 2022-2024 и закончился ничьей.

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