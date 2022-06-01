Шотландия - Украина онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шотландия и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Хэмпден Парк.
Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Шотландия и командой Украина:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Шотландия осталась с поражением. Столкновение Украина и Шотландия в предыдущем футбольном матче 06.09.2016 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стив Кларк и Олександр Петраков разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шотландия
Страна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк
Предыдущий матч команды Шотландия был сыгран против Австрия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.
Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Риека - 18.05.2022, в рамках турнира Сборная Украины 2022-2024 и закончился ничьей.
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