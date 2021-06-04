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Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 02 июня 2022, 21:45 - Бенито Вильямарин
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
Обновить
11'
Португалия
Ход матча
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Испания
32%
Ничья
34%
Португалия
34%
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.75
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Испания и Португалия 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, Испания выиграла 2 раз. также было 5 ничей, и Португалия выиграла 2 раза.
  • Испания имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Испания выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Испания не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Португалия не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Испания забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Испания выигрывает первый тайм в 50% матчей, Португалия выигрывает в 46% матчей.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Португалия выигрывает в 46%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Испания's performance of the last 5 matches is better than Португалия's.
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 1, команда Португалия выиграла 1, 3 ничьи.
  • Испания забивает 0.6 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.4 гола против команды Испания (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Португалия - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Португалия - 0.8.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Испания забивает 1.75 гола, играя дома, а Португалия забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Испания
0
Побед
4
Игр
0
Побед
Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
04.06.2021 - 20:30 Испания 0 - 0 Завершен Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания
ЧМ-2018 2017/2018
15.06.2018 - 21:00 Португалия 3 - 3 Завершен Испания
Евро-2012 2011/2012
27.06.2012 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания
Последние матчи - Испания
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Исландия В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 20:45 Испания 2 - 1 Завершен Албания В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швеция В
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Греция 0 - 1 Завершен Испания В
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция П
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Последние матчи - Португалия
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Португалия 2 - 0 Завершен Северная Македония В
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Португалия 3 - 1 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 21:45 Португалия 1 - 2 Завершен Сербия П
Чемпионат мира 2022
11.11.2021 - 21:45 Ирландия 0 - 0 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Португалия 5 - 0 Завершен Люксембург В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Испания
32%
Ничья
34%
Португалия
34%
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.61 Х: 2.61 П2: 3.55
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.75
Составы команд
23
Унай Симон
18
Альба, Жорди
4
Пау Торрес
15
Диего Льоренте
28
Сезар Аспиликуета
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
19
Карлос Солер Барраган
22
Пабло Сарабия
9
Альваро Мората
19
Ферран Торрес
99
Коста, Диого
27
Жоао Кансело
3
Пепе
15
Данилу
13
Рафаэл Геррейру
18
Бруно Фернандес
28
Жоау Моутинью
25
Отавио
17
Рафаэл Леау
33
Андре Силва
20
Силва, Бернардо
Стартовый состав
  • 22
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 19
    Карлос Солер Барраган
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 15
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 33
    Андре Силва
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Луис Энрике
  • Фернанду Сантуш
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Штрафные
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
Угловые
1
Фолы
Трансляция
3'
Удар Гаві з-за меж штрафного майданчика було заблоковано.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Іспанії:
Инфо
Стартовий склад Португалії:
Вітання шанувальникам футболу збірних! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги націй між командами Іспанії та Португалії.
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Анонс матча Испания - Португалия 02.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Испания и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Бенито Вильямарин.

Дата проведения матча: 02.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Испания и командой Португалия:

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Португалия в предыдущем футбольном матче 04.06.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Португалия можно посмотреть 02.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Исландия - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Северная Македония - 29.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.

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