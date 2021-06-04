Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Испания и Португалия 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 9 встреч, Испания выиграла 2 раз. также было 5 ничей, и Португалия выиграла 2 раза.

Испания имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Испания выиграл 3 домашних матчей подряд.

Испания не проигрывает в последних 17 домашних матчах.

Португалия не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Испания забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Испания выигрывает первый тайм в 50% матчей, Португалия выигрывает в 46% матчей.

Испания выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Португалия выигрывает в 46%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Испания's performance of the last 5 matches is better than Португалия's.

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 1, команда Португалия выиграла 1, 3 ничьи.

Испания забивает 0.6 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.4 гола против команды Испания (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Португалия - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Португалия - 0.8.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.