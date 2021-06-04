Испания - Португалия онлайн трансляция матча

Матч между командой Испания и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Бенито Вильямарин.
Дата проведения матча: 02.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Испания и командой Португалия:
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Португалия в предыдущем футбольном матче 04.06.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луис Энрике и Фернанду Сантуш разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Прошедший поединок команды Испания был сыгран против Исландия - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Испания.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Северная Македония - 29.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Португалия.
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