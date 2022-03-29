Бельгия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Бельгия и Голландия (Нидерланды) 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 9 встреч, команда Бельгия выиграла 3 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Голландия (Нидерланды) выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-10 в пользу команды Голландия (Нидерланды)

Последняя гостевая победа Голландия (Нидерланды) над Бельгия была в 1976

Бельгия не проигрывает в последних 4 играх.

Бельгия выиграл 4 домашних матчей подряд.

Бельгия не проигрывает в последних 32 домашних матчах.

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 9 играх.

Голландия (Нидерланды) не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

В домашних матчах Бельгия не проигрывает Голландия (Нидерланды) в последних 3 встречах.

Бельгия забивал хотя бы раз в последних 44 матчах.

Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Бельгия выигрывает первый тайм в 62% матчей, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 64% матчей.

Бельгия выигрывает первую половину матча в 62% случаев, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 64%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.

Команда Бельгия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Голландия (Нидерланды) (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 0, 3 ничьи.

Бельгия забивает 1.6 гола за матч против команды Голландия (Нидерланды), а Голландия (Нидерланды) забивает 1 гола против команды Бельгия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Голландия (Нидерланды) - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Голландия (Нидерланды) - 1.