Бельгия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Матч между командой Бельгия и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Stade Roi Baudouin.
Дата проведения матча: 03.06.2022
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Буркина-Фасо - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Германия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.
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