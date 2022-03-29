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Бельгия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Лига Наций - 03 июня 2022, 21:45 - Stade Roi Baudouin
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Бельгия
0 - 1
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перерыв
Нидерланды
Ход матча
27' Ромелу Лукаку Вышел: Леандро Троссард 40' Стевен Бергвейн
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
35%
Ничья
37%
Нидерланды
28%
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.75 Х: 2.63 П2: 2.75
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Бельгия и Голландия (Нидерланды) 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда Бельгия выиграла 3 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Голландия (Нидерланды) выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-10 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
  • Последняя гостевая победа Голландия (Нидерланды) над Бельгия была в 1976
  • Бельгия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Бельгия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Бельгия не проигрывает в последних 32 домашних матчах.
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 9 играх.
  • Голландия (Нидерланды) не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В домашних матчах Бельгия не проигрывает Голландия (Нидерланды) в последних 3 встречах.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 44 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 62% матчей, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 64% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 62% случаев, Голландия (Нидерланды) выигрывает в 64%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.
  • Команда Бельгия проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Голландия (Нидерланды) (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 2, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 0, 3 ничьи.
  • Бельгия забивает 1.6 гола за матч против команды Голландия (Нидерланды), а Голландия (Нидерланды) забивает 1 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Голландия (Нидерланды) - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бельгия и Голландия (Нидерланды) - 1.
  • Бельгия забивает 2 гола, играя дома, а Голландия (Нидерланды) забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
Последние матчи - Бельгия
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Бельгия 3 - 0 Завершен Буркина-Фасо В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:00 Ирландия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Эстония В
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия П
Показать больше
Последние матчи - Нидерланды
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Нидерланды 4 - 2 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 0 Завершен Норвегия В
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Черногория 2 - 2 Завершен Нидерланды Н
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 0 Завершен Гибралтар В
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Новости команд
Главные события
40'
Стевен Бергвейн ГООЛ!
Ромелу Лукаку
Вышел: Леандро Троссард
27'
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
35%
Ничья
37%
Нидерланды
28%
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.75 Х: 2.63 П2: 2.75
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.87 Х: 2.87 П2: 2.87
П1: 2.85 Х: 2.65 П2: 2.95
Составы команд
22
Симон Миньоле
5
Ян Вертонген
4
Дедрик Бойата
4
Тоби Алдервейрелд
27
Тимоти Кастань
28
Аксель Витсель
17
Де Брeйне, Кевин
24
Томас Менье
10
Эден Азар
20
Ханс Ванакен
9
Ромелу Лукаку
13
Киллессен, Джаспер
2
Тимбер, Юррин
4
Вирджил ван Дейк
6
Натан Аке
22
Дензел Думфрис
14
Клаассен, Дэви
21
Френки де Йонг
17
Блинд Дэйли
23
Бергуис, Стевен
23
Стевен Бергвейн
10
Мемфис Депай
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    27
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 4
    Дедрик Бойата
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
    40
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 23
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 13
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • van Gaal, Louis
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
7
Штрафные
3
2
Фолы
7
1
Удары в створ
4
2
Удары мимо
3
2
Угловые
3
3
Сейвы
1
1
Офсайды
Блокировано ударов
1
Трансляция
45+5'
Свисток
Перерва.
45'
Инфо
Додано 4 хвилини.
43'
Опасный момент
Арбітр спочатку призначив пенальті у ворота бельгійців, але виправив свою помилку після перегляду відеоповтору.
40'
Гоооол!!!
Нідерланди відкривають рахунок! Потужний і точний удар з-за меж карного майданчика вдався Бергвейну. Майстерне виконання!
40'
Сіллесен упевнено забирає м'яч у руки після удару де Брюйне зі штрафного.
37'
Постріл Депая здалеку став легкою здобиччю для Міньйоле.
33'
Опасный момент
Красиву комбінацію провели нідерландці, не вистачило лише якісного завершення. Бергейс запустив м'яч над попереччиною.
32'
Надто неточну подачу виконав Кастань, м'яч вийшов за межі поля.
29'
Блінду не вистачило декількох сантметрів, аби відзначитись у воротах суперника.
28'
Алдервейрелд став на заваді удару Бергвейна з дальної відстані.
26'
Замена
Лукаку залишив поле через пошкодження. Замість нього гратиме Троссар.
18'
Опасный момент
З вигідної позиції Депай не влучає в площину воріт! Мав забивати в цьому епізоді нідерландьский нападник.
16'
Опасный момент
Міньйоле рятує свою команду від пропущеного м'яча! Досвідчений голкіпер збірної Бельгії відбив удар Бергейса з близької відстані.
13'
Опасный момент
Чудову нагоду створюють бельгійці! Кастань підключився до атаки і перевірив на міцність каркас воріт.
12'
Боята впевнено зіграв у захисті, відтерши від м'яча Бергвейна.
11'
Офсайд
Лукаку потрапив у положення поза грою.
7'
Навісна передача Едена Азара не знайшла свого адресата на дальній стійці.
1'
Простріл Меньє до штрафного майданчика був перехоплений ван Дейком.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад збірної Бельгії: Міньйоле – Вертонген, Боята, Алдервейрелд – Кастань, Вітсель, де Брюйне, Меньє – Еден Азар (к), Лукаку, Ванакен.
Инфо
Стартовий склад збірної Нідерландів: Сіллесен – Аке, ван Дейк (к), Тімбер – Блінд, Френкі де Йонг, Классен, Бергейс, Дюмфріс – Депай, Бергвейн.
Вітаємо прихильників міжнародного футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Ліги націй Бельгія – Нідерланди.
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Анонс матча Бельгия - Нидерланды 03.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Бельгия и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 03.06.2022
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Нидерланды можно посмотреть 03.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Буркина-Фасо - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Германия - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Бельгия - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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