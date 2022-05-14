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Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 14 мая 2022, 18:45
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
46'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
33' Мохамед Салах Вышел: Диого Жота
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.37 Х: 2.55 П2: 3.75
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иЛиверпуль, когда Челси играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Ливерпуль 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 38 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 17 раз, 12 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 49-32 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 81 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-94 в пользу команды Челси
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 15 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ливерпуль выигрывает в 50% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ливерпуль выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 2 ничьи.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Челси.
  • Челси забивает 0.8 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Ливерпуль - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Ливерпуль - 1.4.
  • Челси забивает 1.94 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.41 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
29
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.03.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Лидс Юнайтед 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челси 2 - 2 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Лига Чемпионов 2021/2022
03.05.2022 - 22:00 Вильярреал 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
27.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Вильярреал В
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Новости команд
Главные события
33'
Мохамед Салах
Вышел: Диого Жота
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Челси
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.25 Х: 2.60 П2: 3.60
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.38 Х: 2.58 П2: 3.74
П1: 2.37 Х: 2.55 П2: 3.75
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Трево Чалоба
3
Маркос Алонсо
8
Матео Ковачич
5
Жоржиньо
24
Джеймс Моррисон
10
Кристиан Пулишич
19
Мэйсон Маунт
9
Ромелу Лукаку
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
5
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
14
Джордан Хендерсон
6
Тьяго Алькантара
11
Мохамед Салах
10
Садио Мане
23
Луис Густаво Диас
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    33
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Юрген Клопп
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
2
Удары мимо
5
2
Удары в створ
1
Угловые
2
1
Сейвы
2
1
Блокировано ударов
3
6
Штрафные
4
Офсайды
1
4
Фолы
5
Трансляция
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Команды показывают футбол высокого уровня, вот только игра сама по себе не всегда интересна. Челси больше играл в обороне, но пару раз довольно опасно открылся. Ливерпуль также создал пару интересных моментов, но пока что все оно как-то не то. Ждем обострений во втором тайме. Также следует заметить, что у красных из-за травмы на 33-й минуте поле покинул Салах.
45+4'
Свисток
Ну и все, свиток не перерыв, 0:0 пока что у нас.
45+1'
А вот Лукаку вывели на удар – Ромелу корпусов отодвинул защитника, но пробил вот выше ворот.
45'
Инфо
4 минуты добавлено к первому тайму, остановок было много.
45'
Опасный момент
А вот хорошо Робертсон обострял – закину в штрафную на Жоту, но тому не очень удобно было переплавлять, хотя удар и вышел опасным!
43'
Саутгейт с ассистентом на месте, наблюдает за игрой
40'
Маунт смог обокрасть Тиагу, откатил на Лукаку, но Ромелу очень уж долго возился и был накрыт
38'
И снова несколько вознявая игра… Скорости, конечно, не ахти
35'
Арнольд издалека приложился – попал в соперника
33'
Замена
Уходит с поля Мо, вместо него Жота! Очень неопрятное развитие событий для красных. Хотя, кажется, просто решил поберечь египтянина тренер.
31'
Теперь Салах на газоне. Что-то с пахом, судя по всему, у египтянина
30'
Но в порядке Алисон, возобновилась игра
29'
А Алисону после столкновения с Алонсо помощь оказывают
28'
Опасный момент
Еще момент для Челси! Пулишич протянул по центру, прокинул на Маркоса Алонсо – тот хоть и под углом, но выскочил на свидание с Алисоном, но и тут кипер выигрывает дуэль!
25'
Челси с пару минут катан мяч на своей половине. Ливерпуль не прессингует.
23'
Опасный момент
Ой ой, какой момент у Челси! Маунт прорвался флангом, вырезал на Пулишича, но тот катит на точность чуть мимо штанги!
20'
А вот Менди держится за ногу после контакта с Менди. Но нет, все в порядке, может продолжить игру кипер Челси.
18'
Мане продрался к лицевой, опасно прострелил, но никто из партнеров не успел на этот пас
16'
Челси организовал атаку, и даже довел ее до штрафной, но мяч попал в руку Лукаку
15'
Офсайд
И снова заброс на Диаса – но на этот раз в офсайде колумбиец
14'
Уголовой
Угловой для красных – Лукаку навес выносит.
9'
Опасный момент
Ай яй, вывели разрезным пасом Диаса фактически один на один, тот пробивает, но Менди выигрывает дуэль, отбивает мяч кипер!
8'
Диас вот ворвался с фланга, прострелил, но Салах до мяча не дотянулся. Диас слева очень активен.
7'
Потихоньку прибирает Ливерпуль инициативу, такое пока впечатление.
5'
А вот Диас после обрезки соперника пробовал с острого угла отдавать – мяч довольно опасно после рикошета, но ускакал на угловой.
4'
Хендерсон на Диаса попробовал закинуть – не дошел до атакера мяч.
3'
Пока что многовато сумбура у команд в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался!
На поле уже команды!
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Луис Диас, Садио Мане, Мохамед Салах
Инфо
Стартовый состав Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Жоржиньо, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Ромелу Лукаку
Матч будет проходить естественно на Уэмбли!
Инфо
Начнется матч в 18:45, судить игру будет Крейг Поусон!
Добрый вечер всем любителям хорошего футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн классики английского футбола – финал Кубка Англии! Челси против Ливерпуля!
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Анонс матча Челси - "Ливерпуль" 14.05.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.05.2022
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 27.02.2022 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Ливерпуль" можно посмотреть 14.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 11.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 10.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Челси - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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