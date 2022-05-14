Челси - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Ливерпуль" 14.05.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022.

Дата проведения матча: 14.05.2022

Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 27.02.2022 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Лидс Юнайтед - 11.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 10.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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