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Ливерпуль - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 мая 2022, 22:00 - Стад-де-Франс
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
29%
Ничья
32%
Реал
38%
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.30 Х: 2.60 П2: 3.40
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.28 Х: 2.80 П2: 3.65
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Ливерпуль выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ливерпуль дома) и 3-1 (Реал Мадрид дома).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 18 играх.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 46% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 0.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Реал Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Реал Мадрид - 1.2.
  • Ливерпуль забивает 2.38 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
0
Побед
5
Игр
4
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2017/2018
26.05.2018 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадис 1 - 1 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.05.2022 - 22:30 Реал 6 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
29%
Ничья
32%
Реал
38%
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.30 Х: 2.60 П2: 3.40
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.33 Х: 2.68 П2: 3.64
П1: 2.28 Х: 2.80 П2: 3.65
Трансляция
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився емоціями перед фіналом Ліги чемпіонів. "Я продовжую отримувати задоволення від того, що відбувається, як заради клубу, так і заради гравців. Зараз я щасливий, дуже спокійний. Знаю, що ввечері буде трохи неспокійно, але я дивлюся на обличчя гравців та отримую приплив впевненості. Напевно, зараз я менше хвилююся, ніж 2014-го. Тому що той фінал у Лісабоні ("Реал" обіграв "Атлетіко" 4:1) став ключем до всіх успіхів "Реала" останніх років", – сказав тренер мадридського клубу.
Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп перед фіналом Ліги чемпіонів проти "Реала" нагадав, що матч мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Однак у Росії відібрали фінал через вторгнення в Україну. «Дуже важливо, щоби ми показали реальну силу «Ліверпуля». Якщо зіграємо на топ-рівні, то проти нас дуже важко діяти. Я радий, що матч пройде у Парижі. В Україні триває війна, і той факт, що ми не граємо фінал у Санкт-Петербурзі, є важливим сигналом для Росії». «Життя продовжується, навіть якщо хтось намагається його знищити. Ми проведемо цей фінал і для українців. Упевнений, хтось в України зможе подивитись матч, і ми гратимемо і для них теж», - сказав Клопп.
"Ліверпуль" у травні зіграв на матч більше, ніж "Реал", фінал Кубка Англії тривав усі 120 хвилин, і на відміну від "Реала" команда Клоппа до останнього туру мала турнірні завдання у чемпіонаті. І кінець сезону в АПЛ давався "Ліверпулю" непросто. В останніх чотирьох турах "червоні" пропускали по голу, три з чотирьох останніх перемог були здобуті з перевагою в один м'яч.
"Ліверпуль" та "Реал" виграли на двох 19 Кубків європейських чемпіонів/ЛЧ, 25 разів граючи у фіналах. Гранди європейського футболу втретє в історії зіграють між собою у фіналі найпрестижнішого клубного футбольного турніру. У фіналах – по одній перемозі. Остання – за "Реалом, у Києві на "НСК Оліймпійський" у 2018 році.
Инфо
Судити гру буде француз Клеман Турпен!
Инфо
Фінал європейського футбольного сезону, фінал Ліги чемпіонів! Ліверпуль – Реал! Матч пройде у Парижі на Стад де Франс! Розпочнеться сама гра о 22:00!
Доброго вечора, ми з України! І сьогодні UA-футбол проведе для наших користувачів текстовий фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал!
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Анонс матча "Ливерпуль" - Реал 28.05.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 28.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Реал в предыдущем футбольном матче 14.04.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Реал можно посмотреть 28.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Вулверхэмптон - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Бетис - 20.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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