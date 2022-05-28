Ливерпуль - Реал онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, команда Ливерпуль выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-7 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 0-0 (Ливерпуль дома) и 3-1 (Реал Мадрид дома).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Ливерпуль не проигрывает в последних 18 играх.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 46% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 40% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 40%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Ливерпуль забивает 0.4 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Реал Мадрид - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Реал Мадрид - 1.2.