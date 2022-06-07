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Германия - Англия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 07 июня 2022, 21:55 - Альянц Арена
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Германия
1 - 1
Матч завершен
Англия
Ход матча
14' Калвин Филлипс Вышел: Bellingham, Jude
50' Йонас Хофманн 65' Йонас Хофманн Вышел: Гнабри, Серже 65' Musiala, Jamal Вышел: Тимо Вернер 72' Мэйсон Маунт Вышел: Джек Грилиш 75' Томас Мюллер Вышел: Леон Горецка 80' Букайо Сака Вышел: Джаррод Боуэн 83' Илкай Гюндоган Вышел: Лерой Сане 87' Нико Шлоттербекк 88' 0Гарри Кейн
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.20
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.35
Интересные факты
  • Во время последних 10 встреч, команда Германия выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Англия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-11 в пользу команды Германия
  • Германия не проигрывает в последних 10 играх.
  • Германия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Германия не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Англия имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Англия не проигрывает в последних 9 играх.
  • Англия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Германия забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Англия забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Германия выигрывает первый тайм в 60% матчей, Англия выигрывает в 47% матчей.
  • Германия выигрывает первую половину матча в 60% случаев, Англия выигрывает в 47%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Англия.
  • В их последнюю встречу команда Англия победила в 2 гол(а).
  • Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Англия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 2, команда Англия выиграла 2, 1 ничьи.
  • Германия забивает 0.8 гола за матч против команды Англия, а Англия забивает 1 гола против команды Германия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Англия - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Германия и Англия - 0.4.
  • Германия забивает 4.67 гола, играя дома, а Англия забивает 3.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Англия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
Прогноз на матч
Личные встречи
Германия
1
Побед
6
Игр
2
Побед
Англия
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Германия 1 - 1 Завершен Англия
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Германия
Контрольные матчи 2017/2018
10.11.2017 - 22:00 Англия 0 - 0 Завершен Германия
Евро-2017 U-21 2017/2018
27.06.2017 - 19:00 Англия 2 - 2 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Германия 1 - 1 Завершен Англия Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Германия 2 - 0 Завершен Израиль В
Чемпионат мира 2022
14.11.2021 - 19:00 Армения 1 - 4 Завершен Германия В
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Последние матчи - Англия
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Германия 1 - 1 Завершен Англия Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Кот-д'Ивуар В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:30 Англия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Сан-Марино 0 - 10 Завершен Англия В
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Новости команд
Главные события
88'
0Гарри Кейн ГООЛ!
Нико Шлоттербекк
87'
Илкай Гюндоган
Вышел: Лерой Сане
83'
80'
Букайо Сака
Вышел: Джаррод Боуэн
Томас Мюллер
Вышел: Леон Горецка
75'
72'
Мэйсон Маунт
Вышел: Джек Грилиш
Йонас Хофманн
Вышел: Гнабри, Серже
65'
Musiala, Jamal
Вышел: Тимо Вернер
65'
ГООЛ! Йонас Хофманн
50'
14'
Калвин Филлипс
Вышел: Bellingham, Jude
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.50 Х: 2.40 П2: 3.20
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.40 Х: 2.57 П2: 4.07
П1: 2.60 Х: 2.60 П2: 3.35
Составы команд
1
Мануэль Нойер
23
Нико Шлоттербекк
2
Антонио Рюдигер
16
Лукас Клостерманн
3
Дэвид Раум
6
Киммих, Йосуа
21
Илкай Гюндоган
18
Йонас Хофманн
14
Musiala, Jamal
7
Хавертц, Кай
13
Томас Мюллер
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
6
Харри Магуайр
5
Джон Стоунз
3
Киран Триппьер
8
Калвин Филлипс
4
Деклан Райс
11
Мэйсон Маунт
10
Рахим Стерлинг
9
0Гарри Кейн
7
Букайо Сака
Стартовый состав
  • 14
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
    65
  • 7
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 13
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    75
  • 3
    Дэвид Раум
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    83
  • 18
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
    65 50
  • 23
    Нико Шлоттербекк
    87
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    0Гарри Кейн
    88
  • 7
    Букайо Сака
    80
  • 11
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
    72
  • 8
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
    14
  • 4
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 3
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Гарет Саутгейт
Статистика матча
1
ЖК
55%
Владение мячом
45%
6
Удары в створ
4
1
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
5
7
Штрафные
9
5
Угловые
8
1
Офсайды
3
Сейвы
5
8
Фолы
7
Трансляция
Німеччина та Англія розписують мирову на Альянц Арені в Мюнхені. Забиті м'ячі в активі Гофманна та Кейна.
90+5'
Свисток
Матч завершено.
90'
Инфо
Компенсовано 4 хвилини.
88'
Гоооол!!!
Рахунок зрівняно! Кейн майстерно реалізував удар з позначки.
86'
Желтая карточка
Шлоттербек отримав попередження за фол у штрафному майданчику.
86'
Опасный момент
Після перегляду відеоповтору арбітр призначає пенальті у ворота Німеччини!
83'
Замена
Гюндоган іде відпочивати, Сане вийде на поле.
81'
Стерлінг опинився на вигідній позиції, але запустив м'яч на трибуни.
80'
Замена
Сака поступився місцем на полі Боуену.
76'
Опасный момент
Фантастика! Ноєр залишає свої ворота на замку, парируючи надскладний удар Кейна впритул.
75'
Замена
Горецка замінив Мюллера.
73'
Замена
Гріліш з'явився на полі замість Маунта.
70'
Опасный момент
Неймовірне спасіння від Пікфорда! Мюллер розстрілював ворота суперника з близької відстані, але голкіпер встиг зреагувати на удар.
65'
Замена
Гофманн і Мусіала йдуть з поля, Гнабрі та Вернер вступають у гру.
59'
Вкрай неточна подача з лівого фланга вдалася Стерлінгу.
53'
Красивий сейв виконав Ноєр після удару Маунта з дальної дистанції.
50'
Гоооол!!!
Німеччина відкриває рахунок! Гофманн потужним ударом прошив Пікфорда. Відзначимо також чудову гольову передачу Кімміха.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Нулі на табло після першого тайму. Сподіваємось, що усе найцікавіше команди залишили на другу половину гри.
45+9'
Свисток
Перерва.
45+4'
Опасный момент
Небезпечний удар Сака з-за меж штрафного майданчика ледь не став результативним! На щастя для Ноєра, м'яч ковзнув повз дальню стійку.
45'
Инфо
Додано 8 хвилин.
45'
Пікфорд спокійно забирає м'яч до рук після удару Мусіали зльоту.
42'
Перспективна атака німців обірвалася, адже Гаверц не зміг якісно обробити м'яч.
38'
Удар Гаверца головою виявився заслабким, щоб потурбувати Пікфорда.
36'
Простріл Гофманна не знайшов адресата в штрафному майданчику.
28'
Магвайр блокує черговий удар Мусіали. Партнери обурені егоїзмом молодого нападника збірної Німеччини.
26'
Опасный момент
Який момент не реалізували англійці! Ноєр помилився при виході з воріт, але Кейн пробачив суперника, пробивши повз ворота.
23'
Офсайд
Гофманн упевнено реалізував вихід віч-на-віч з Пікфордом, але арбітр скасував гол через положення поза грою.
17'
Гофманн виконав небезпечну прострільну передачу до штрафного майданчика, але Мусіала пролетів повз м'яч. Німці втрачають непогану можливість відзначитись.
14'
Замена
Беллінгем замінив травмованого Філліпса.
10'
Філліпс отримав ушкодження в ігровому епізоді й очікує на допомогу лікарів.
7'
Кейн дальнім пострілом перевірив Ноєра. Досвідчений голкіпер впорався з ударом.
3'
Опасный момент
Вокер випереджає Мюллера в боротьбі за м'яч, рятуючи ворота своєї команди. Надійна гра в захисті від захисника збірної Англії!
2'
Гаверц завдав удару по воротам суперника з гострого кута. Пікфорд з легкістю зафіксував м'яч в руках.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад збірної Німеччини: Ноєр (к) – Шлоттербек, Рюдігер, Клостерманн – Гофманн, Гюндоган, Кімміх, Раум – Мусіала, Гаверц, Мюллер.
Инфо
Стартовий склад збірної Англії: Пікфорд – Вокер, Стоунс, Магвайр, Тріп‘єр – Райс, Філліпс, Маунт – Сака, Кейн (к), Стерлінг.
Вітання шанувальникам міжнародного футболу! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги націй між Німеччиною й Англією.
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Анонс матча Германия - Англия 07.06.2022, Лига Наций

Поединок между командой Германия и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 07.06.2022
Время начала матча: 21:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Англия:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Германия и Англия в предыдущем футбольном матче 07.06.2022 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Гарет Саутгейт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Англия можно посмотреть 07.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Германия - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Англия - 07.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Германия - 07.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

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