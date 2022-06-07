Германия - Англия онлайн трансляция матча

Во время последних 10 встреч, команда Германия выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Англия выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-11 в пользу команды Германия

Германия не проигрывает в последних 10 играх.

Германия выиграл 4 домашних матчей подряд.

Германия не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Англия имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Англия не проигрывает в последних 9 играх.

Англия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Германия забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Англия забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Германия выигрывает первый тайм в 60% матчей, Англия выигрывает в 47% матчей.

Германия выигрывает первую половину матча в 60% случаев, Англия выигрывает в 47%.

Победителем прошлой встречи была команда Англия.

В их последнюю встречу команда Англия победила в 2 гол(а).

Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Когда Англия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.

Из последних 5 встреч команда Германия выиграла 2, команда Англия выиграла 2, 1 ничьи.

Германия забивает 0.8 гола за матч против команды Англия, а Англия забивает 1 гола против команды Германия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Германия и Англия - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Германия и Англия - 0.4.

Германия забивает 4.67 гола, играя дома, а Англия забивает 3.25 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Англия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Англия% своих матчей.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Германия's.