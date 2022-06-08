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Бельгия - Польша онлайн трансляция матча

Лига Наций - 08 июня 2022, 21:45 - Stade Roi Baudouin
Главный судья: Иван Крузляк
Рейтинг матча:
Бельгия
6 - 1
Матч завершен
Польша
Ход матча
14' Гжегож Крыховяк 28' Роберт Левандовски 36' Аксель Витсель 42' Аксель Витсель
46' Пучаш, Тимотеуш Вышел: Бартош Берешиньски 46' Гжегож Крыховяк Вышел: Шиманьски, Дамян 59' Де Брeйне, Кевин 66' Эден Азар Вышел: Леандро Троссард 66' Шиманский, Себастиан Вышел: Кэш, Мэтти 69' Роберт Левандовски Вышел: Адам Букса 73' Леандро Троссард 75' Де Брeйне, Кевин Вышел: De Ketelaere Charles 80' Леандро Троссард 81' Kaminski, Jakub Вышел: Никола Залевский 83' Леандер Дендонкер 84' Аксель Витсель Вышел: Ваут Фас 84' Миши Батшуайи Вышел: Опенда, Лоис 84' Тимоти Кастань Вышел: Торган Азар 90' Опенда, Лоис
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 2.01 Х: 2.80 П2: 4.70
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, команда Бельгия выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Польша выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-6 в пользу команды Польша
  • Бельгия не проигрывает в последних 4 играх.
  • Бельгия выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Бельгия не проигрывает в последних 32 домашних матчах.
  • Польша не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Бельгия забивал хотя бы раз в последних 45 матчах.
  • Польша забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Бельгия выигрывает первый тайм в 53% матчей, Польша выигрывает в 30% матчей.
  • Бельгия выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Польша выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Польша.
  • В их последнюю встречу команда Польша победила в 2 гол(а).
  • Когда Бельгия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Польша лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Когда Бельгия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бельгия% своих матчей.
  • Когда Польша проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Польша's performance of the last 5 matches is better than Бельгия's.
  • Команда Польша проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бельгия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бельгия выиграла 1, команда Польша выиграла 4, 0 ничьи.
  • Бельгия забивает 1 гола за матч против команды Польша, а Польша забивает 2.2 гола против команды Бельгия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бельгия и Польша - 3.2.
  • Бельгия забивает 2.12 гола, играя дома, а Польша забивает 2.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Бельгия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Польша
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Польша
Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Польша В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгия 1 - 4 Завершен Нидерланды П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Бельгия 3 - 0 Завершен Буркина-Фасо В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:00 Ирландия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Бельгия Н
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Последние матчи - Польша
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Польша П
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польша 2 - 1 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2022
24.03.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 1 Завершен Польша Н
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Венгрия П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Опенда, Лоис
90'
Аксель Витсель
Вышел: Ваут Фас
84'
Миши Батшуайи
Вышел: Опенда, Лоис
84'
Тимоти Кастань
Вышел: Торган Азар
84'
ГООЛ! Леандер Дендонкер
83'
81'
Kaminski, Jakub
Вышел: Никола Залевский
ГООЛ! Леандро Троссард
80'
Де Брeйне, Кевин
Вышел: De Ketelaere Charles
75'
ГООЛ! Леандро Троссард
73'
69'
Роберт Левандовски
Вышел: Адам Букса
Эден Азар
Вышел: Леандро Троссард
66'
66'
Шиманский, Себастиан
Вышел: Кэш, Мэтти
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
59'
46'
Пучаш, Тимотеуш
Вышел: Бартош Берешиньски
46'
Гжегож Крыховяк
Вышел: Шиманьски, Дамян
ГООЛ! Аксель Витсель
42'
Аксель Витсель
36'
28'
Роберт Левандовски ГООЛ!
14'
Гжегож Крыховяк
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 6.50
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 1.73 Х: 3.08 П2: 6.96
П1: 2.01 Х: 2.80 П2: 4.70
Составы команд
12
Симон Миньоле
5
Ян Вертонген
2
Тоби Алдервейрелд
19
Леандер Дендонкер
11
Янник Феррейра Карраско
6
Аксель Витсель
8
Юри Тилеманс
21
Тимоти Кастань
10
Эден Азар
23
Миши Батшуайи
7
Де Брeйне, Кевин
22
Дронговский, Бартломей
16
Роберт Гумны
15
Камиль Глик
5
Ян Беднарек
4
Пучаш, Тимотеуш
6
Журковски, Шимон
10
Гжегож Крыховяк
13
Kaminski, Jakub
20
Пётр Зелиньский
19
Шиманский, Себастиан
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
    66
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
    84
  • 7
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    75 59
  • 11
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 6
    Аксель Витсель
    Полузащитник
    84 42 36
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
    84
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 2
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 19
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
    83
  • 12
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    69 28
  • 13
    Kaminski, Jakub
    Полузащитник
    81
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 19
    Шиманский, Себастиан
    Полузащитник
    66
  • 6
    Журковски, Шимон
    Полузащитник
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
    46 14
  • 16
    Роберт Гумны
  • 15
    Камиль Глик
  • 5
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 4
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
    46
  • 22
    Дронговский, Бартломей
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Микневичз, Чзеслав
Статистика матча
1
ЖК
1
60%
Владение мячом
40%
13
Удары в створ
2
5
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
2
17
Штрафные
15
7
Угловые
1
3
Офсайды
4
1
Сейвы
8
12
Фолы
13
Трансляция
В другому таймі бельгійці повністю переважали поляків в атаці. Після заміни Левандовскі команда гостей не змогла зробити взагалі нічого в атаці та просто відбивалася на своїй половині поля. Проте й це не надто вдалося.
90+4'
Свисток
Нарешті лунає фінальний свисток. Матч завершено.
90+3'
Гоооол!!!
Шостий гол від бельгійців. Опенда реалізовує непоганий момент. Пас на нього віддав Торган Азар. Пора завершувати матч.
90'
Три хвилини компенсовано до основного часу другого тайму.
85'
Замена
Потрійна заміна від Мартінеса. Торган Азар, Опенда та Фас з'являються замість Батшуаї, Кастаня та Вітселя.
83'
Гоооол!!!
Дендонкер! Ще один гол! Вже відверто жаль поляків. Леандер потужно б'є з дальньої відстані в лівий кут воріт і безпомилково влучає. Голкіпер не дотягнувся.
79'
Гоооол!!!
Який же неймовірний гол від Троссарда! Після розіграшу кутового вінгер спробував закрутити м'яч у ворота з кута штрафного і зміг це зробити прямо в дальню дев'ятку!
75'
Замена
Ще одна заміна. Цього разу замість Де Брюйне з'являється Де Кетеларе. Кевін свою справу вже зробив.
73'
Гоооол!!!
Третій гол від Бельгії! Батшуаї отримує м'яч між лініями та м'яко котить на хід Троссарду. Вінгер на замаху прибирає захисника та пробиває в ближній кут. Воротар не зреагував.
69'
Замена
Дивна заміна від тренера поляків. Левандовскі йде з поля, а виходить Букса. Це при тому, що команді потрібно забивати.
67'
Замена
І в складі Польщі заміна. Кеш входить в гру замість Шиманскі.
66'
Замена
А ось і заміна від Мартінеса. Торсард на полі замість Азара.
64'
Опасный момент
Азар! Дуже небезпечно! Вінгер отримав пас в районі 11-метрової позначки, прибрав двох захисників на замаху та вистрілив трохи лівіше центру. Дронговскі на місці!
60'
Гоооол!!!
Де Брюйне! Подвоює він рахунок на табло! Один із поляків обрізався в центрі поля, а Азар цим скористався та віддав розрізну передачу на Кевіна. Той з 10 метрів не промахнувся по воротах.
56'
Опасный момент
І ще один момент у господарів! Цього разу вже Кастань з межі штрафного пробиває чітко в правий кут. Голкіпер знову у грі.
53'
Дронговскі непогано потягнув після удару Де Брюйне головою. Навіс на Кевіна зробив Дендонкер.
49'
Бельгія виходить в атаку силами Кастаня, Де Брюйне та Батшуаї. Справа майже дійшла до удару, проте Глік в останній момент грає у відборі.
46'
Замена
Подвійна заміна від коуча поляків. Шиманскі та Берешинскі виходять замість Пухача та Крихов'яка.
46'
Свисток
Лунає свисток, який сповіщує про початок другого тайму зустрічі.
Бельгійці намагалися серйозно тиснути у перші 20 хвилин, але потім ініціатива опинилася в руках Польщі. Наші сусіди змогли конвертувати свою перевагу в забитий гол. Втім, кількома хвилинами пізніше суперник зрівняв рахунок завдяки майстерності Вітселя.
45+1'
Свисток
От і закінчилася перша 45-хвилинка. Тепер нас чекає перерва. Рахунок на табло - 1:1.
45'
Одну хвилину додано до першого тайму.
43'
Гоооол!!!
Після невдалого удару Де Брюйне ігровий снаряд відлітає до Кастаня, а той котить трохи далі на Вітселя. Аксель з розбігу закручує м'яч прямо в правий кут воріт!
40'
Кевін Де Брюйне небезпечно закрутив м'яч із кутового, але ніхто з партнерів не зміг зіграти вдало на другому поверсі.
36'
Желтая карточка
Для Вітселя жовта картка. Опорник не зміг чисто відібрати м'яч у Левандовскі.
33'
Бельгійці намагаються справитися з пресингом поляків. Тепер вже гості активно тиснуть на команду Роберто Мартінеса.
29'
Гоооол!!!
Левандовскі! Який же гол від поляка! Шиманскі непогано перекинув захисників Бельгії та поклав м'яч прямо в ноги Роберту. Той зупиняє та переправляє у ворота з другого дотику.
26'
Чергова атака Бельгії. Де Брюйне вирізав шикарний пас на того ж Батшуаї, але у форварда серйозні проблеми з обробкою м'яча.
22'
Нарешті поляки в атаці. Камінськи пройшов флангом та зміщувався в центр під тиском Дендонкера. В результаті захисник демонструє непоганий відбір, вибиваючи в аут.
18'
Господарі поля намагаються і надалі домінувати. Батшуаї намагався зіграти в стінку з Кастанем, проте на їх шляшу виникає Пухач та нівелює небезпеку.
14'
Желтая карточка
Гірчичник для Крихов'яка. Поляк зупиняв Де Бройне, який непогано прорвався флангом, але зробити це без фолу не вдалося.
10'
Знову в атаці Бельгія. Кастань спробував навісити в воротарський майданчик, але Глік вибив подалі в поле.
6'
Офсайд
Ще один момент у Батшуаї. Цього разу форвард вже забиває, але м'яч не буде зараховано через офсайд.
4'
Опасный момент
Який же момент у Батшуаї! Нападник отримує м'яч на межі штрафного, розвертається та завдає удару прямо в дальній кут воріт. Міши влучає в стійку, а Азар на добиванні не влучає в рамку воріт.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Инфо
Стали відомі склади на поєдинок. Бельгія: Міньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Карраско, Вітсель, Тілеманс, Кастань, Азар, Батшуаї, Де Брюйне. Польща: Дронговскі, Пухач, Беднарек, Глік, Гуммі, Крихов'як, Журковскі, Шиманскі, Зелінськи, Камінські, Левандовскі.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Націй Бельгія - Польща.
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Анонс матча Бельгия - Польша 08.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Бельгия и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Stade Roi Baudouin.

Дата проведения матча: 08.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Бельгия и командой Польша:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Польша в предыдущем футбольном матче 08.06.2022 закончилось со следующими результатом: 6:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Микневичз, Чзеслав разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Польша можно посмотреть 08.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший поединок команды Бельгия был сыгран против Польша - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Бельгия - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Бельгия - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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