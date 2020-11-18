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Нидерланды - Польша онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 июня 2022, 21:45 - Де Куип
Рейтинг матча:
Нидерланды
До начала
00 : 00 : 00
Польша
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
39%
Ничья
28%
Польша
33%
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.25 П2: 7.40
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Польша выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-9 в пользу команды Голландия (Нидерланды)
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 11 играх.
  • Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Польша не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Польша без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Голландия (Нидерланды) не проигрывает Польша в последних 4 встречах.
  • Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Польша забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 60% матчей, Польша выигрывает в 28% матчей.
  • Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 60% случаев, Польша выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).
  • В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 1 гол(а).
  • Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Польша лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.
  • Когда Польша проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.
  • Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Польша's.
  • Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, команда Польша выиграла 0, 1 ничьи.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 1.4 гола за матч против команды Польша, а Польша забивает 0.4 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Польша - 1.8.
  • Голландия (Нидерланды) забивает 3.11 гола, играя дома, а Польша забивает 2.43 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Нидерланды
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Польша
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша
Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уэльс 1 - 2 Завершен Нидерланды В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгия 1 - 4 Завершен Нидерланды В
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Нидерланды 1 - 1 Завершен Германия Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Нидерланды 4 - 2 Завершен Дания В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Нидерланды 2 - 0 Завершен Норвегия В
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Последние матчи - Польша
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Польша П
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польша 2 - 1 Завершен Уэльс В
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2022
24.03.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 1 Завершен Польша Н
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Венгрия П
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Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
39%
Ничья
28%
Польша
33%
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.57 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.25 П2: 7.40
Трансляция
Инфо
Перед матчем Нідерланди очолюють групу з шістьма очками в активі, а Польща іде третьою, маючи в кишені три залікових пункти.
Заміни гостей: Грабара, Щенсни, Журковський, Фєтеска, Глік, Кліх, Лінетті, Пихач, Плахета, Свідерський, Шиманський.
Польща: Скорупский - Кеш, Беднарек, Ківьор, Берешинський - Франковський, Горальський, Крихов'як, Залевський - Зелінський, Пйонтек.
Заміни господарів: Сіллесен, Схерпен, Вегхорст, Гакпо, Гатебур, де Лігт, Копмайнерс, Маласія, Мартінс Інді, Схаутен, Тезе, Тіл.
Нідерланди: Флеккен - Тімбер, де Врей, Аке - Думфріс, Бергхюйс, Классен, де Йонг, Блінд - Бергвейн, Депай.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе дял вас текстову онлайн трансляцію матчу третього туру дивізіону А Ліги націй, в якому Нідерланди в Роттердамі зустрінуться з Польщею.
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Последние матчи
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Анонс матча Нидерланды - Польша 11.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Нидерланды и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Де Куип.

Дата проведения матча: 11.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Польша:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Нидерланды, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Польша и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 18.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Польша можно посмотреть 11.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Уэльс - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Бельгия - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Нидерланды - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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