Нидерланды - Польша онлайн трансляция матча

Во время последних 9 встреч, команда Голландия (Нидерланды) выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Польша выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-9 в пользу команды Голландия (Нидерланды)

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 11 играх.

Голландия (Нидерланды) не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Польша не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Польша без побед над Голландия (Нидерланды) в последних 4 играх.

В домашних матчах Голландия (Нидерланды) не проигрывает Польша в последних 4 встречах.

Голландия (Нидерланды) забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Польша забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первый тайм в 60% матчей, Польша выигрывает в 28% матчей.

Голландия (Нидерланды) выигрывает первую половину матча в 60% случаев, Польша выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда Голландия (Нидерланды).

В их последнюю встречу команда Голландия (Нидерланды) победила в 1 гол(а).

Когда Голландия (Нидерланды) лидирует 1-0 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Польша лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.

Когда Голландия (Нидерланды) проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Голландия (Нидерланды)% своих матчей.

Когда Польша проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Польша% своих матчей.

Голландия (Нидерланды)'s performance of the last 5 matches is better than Польша's.

Команда Голландия (Нидерланды) проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Польша (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Голландия (Нидерланды) выиграла 4, команда Польша выиграла 0, 1 ничьи.

Голландия (Нидерланды) забивает 1.4 гола за матч против команды Польша, а Польша забивает 0.4 гола против команды Голландия (Нидерланды) (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Голландия (Нидерланды) и Польша - 1.8.