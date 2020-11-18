Нидерланды - Польша онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Нидерланды и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Де Куип.
Дата проведения матча: 11.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Нидерланды и командой Польша:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Нидерланды, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Польша и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 18.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Уэльс - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Бельгия - 08.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Бельгия.
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