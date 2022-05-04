Динамо - Флора онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Флора 13.05.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Флора (Таллинн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024.

Дата проведения матча: 13.05.2022

Время начала матча: 19:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Базель - 04.05.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Флора (Таллинн)

Страна: Эстония



Прошедший матч команды Флора был сыгран против Гент - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Гент.

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