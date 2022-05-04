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Динамо - Флора онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 13 мая 2022, 19:05
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
2 - 0
Обновить
перерыв
Флора
Таллинн
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
29%
Флора
29%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
04.05.2022 - 20:05 Динамо 3 - 2 Завершен Базель В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.04.2022 - 19:00 Динамо 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.04.2022 - 19:05 Динамо 3 - 2 Завершен Боруссия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Динамо 0 - 0 Завершен Клуж Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.04.2022 - 17:05 Динамо 3 - 1 Завершен Галатасарай В
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Последние матчи - Флора
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Гент 1 - 0 Завершен Флора П
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 17:30 Флора 1 - 0 Завершен Партизан В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Партизан 2 - 0 Завершен Флора П
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Флора 0 - 1 Завершен Гент П
Лига конференций 2021/2022
26.08.2021 - 21:45 Шэмрок Роверс 0 - 1 Завершен Флора В
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
43%
Ничья
29%
Флора
29%
Трансляция
Благодаря голам Волошина и Бурды Динамо завершает первый тайм с преимуществом в два мяча.
45+1'
Свисток
Перерыв.
42'
Гоооол!!!
Динамо увеличивает преимущество! Бурда, подключившийся на стандарт, на дальней штанге замкнул прострел Шепелева.
41'
Ванат был готов завершать эпизод, но Дубинчак допустил ошибку при выполнении передачи.
37'
На передачу Андриевского с угла поля откликнулся Кравченко. Направить мяч в створ Никите не удалось.
34'
Опасный момент
Шепелев взял игру на себя и едва отправил мяч в сетку! В последний момент снаряд нырнул мимо ворот.
30'
Антюх отправляет мяч на трибуны, несмотря на то, что позиция для удара была удобной.
27'
Опасный момент
Образцовую контратаку провели динамовцы, но завершающий удар Антюха оказался неточным. Упущен отличный момент!
26'
Боль заблокировал удар Шаповала с дальней дистанции.
23'
Вивчаренко вовремя вернулся на свою позицию, что позволило ему нейтрализовать соперника.
16'
Гоооол!!!
Счёт открыт! Викентий Волошин ударом с линии штрафной поразил нижний угол ворот соперника.
15'
Офсайд
Ванат оказался в положении вне игры.
7'
Тамм выбивает мяч на угловой после прострела Шепелева.
6'
Паплавскис вовремя покинул ворота, успев перехватить передачу на Волошина.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бойко – Вивчаренко, Боль, Бурда, Кравченко – Шепелев, Андриевский (к), Волошин – Дубинчак, Ванат, Антюх.
Инфо
Стартовый состав Флоры: Паплавскис – Калласте, Тамм, Липп, Лиландер – Поом, Соометс, Кураксин – Миллер, Оямаа (к), Шаповалов.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию благотворительного матча Динамо – Флора.
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Анонс матча Динамо - Флора 13.05.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Флора (Таллинн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024.

Дата проведения матча: 13.05.2022
Время начала матча: 19:05

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Базель - 04.05.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Флора (Таллинн)
Страна: Эстония

Прошедший матч команды Флора был сыгран против Гент - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Гент.

Следите за результатами матча Динамо - Флора онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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