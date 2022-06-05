Швейцария - Португалия онлайн трансляция матча

Матч между командой Швейцария и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад де Женев.
Дата проведения матча: 12.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Швейцария и командой Португалия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Португалия и Швейцария в предыдущем футбольном матче 05.06.2022 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Испания - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Чехия - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Португалия.
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