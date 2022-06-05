Швейцария - Португалия онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, команда Швейцария выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Португалия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-6 в пользу команды Швейцария

Швейцария не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Португалия не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

В домашних матчах Швейцария не проигрывает Португалия в последних 3 встречах.

Швейцария выигрывает первый тайм в 25% матчей, Португалия выигрывает в 50% матчей.

Швейцария выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Португалия выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Португалия.

В их последнюю встречу команда Португалия победила в 4 гол(а).

Когда Швейцария лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Когда Швейцария проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.

Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.

Португалия's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.

Из последних 5 встреч команда Швейцария выиграла 2, команда Португалия выиграла 3, 0 ничьи.

Швейцария забивает 1 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.8 гола против команды Швейцария (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Швейцария и Португалия - 2.8.

Швейцария забивает 1.62 гола, играя дома, а Португалия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Швейцария без побед в последних 5 играх.

Португалия не проигрывает в последних 5 играх.

Швейцария без побед над Португалия в последних 3 играх.

Португалия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швейцария и Португалия - 1.4.

Швейцария проиграл последние 3 матчи в Лига наций УЕФА.

Швейцария проиграл 3 матчей подряд.

Швейцария пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Недавнее выступление команды Португалия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Швейцария.