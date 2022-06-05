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Швейцария - Португалия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 12 июня 2022, 21:45 - Стад де Женев
Рейтинг матча:
Швейцария
1 - 0
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116'
Португалия
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
33%
Ничья
17%
Португалия
50%
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.50 Х: 2.40 П2: 2.40
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.55 Х: 2.50 П2: 2.60
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Швейцария выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Португалия выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-6 в пользу команды Швейцария
  • Швейцария не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Португалия не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • В домашних матчах Швейцария не проигрывает Португалия в последних 3 встречах.
  • Швейцария выигрывает первый тайм в 25% матчей, Португалия выигрывает в 50% матчей.
  • Швейцария выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Португалия выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Португалия.
  • В их последнюю встречу команда Португалия победила в 4 гол(а).
  • Когда Швейцария лидирует 1-0 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Португалия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Когда Швейцария проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Швейцария% своих матчей.
  • Когда Португалия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Португалия% своих матчей.
  • Португалия's performance of the last 5 matches is better than Швейцария's.
  • Из последних 5 встреч команда Швейцария выиграла 2, команда Португалия выиграла 3, 0 ничьи.
  • Швейцария забивает 1 гола за матч против команды Португалия, а Португалия забивает 1.8 гола против команды Швейцария (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Швейцария и Португалия - 2.8.
  • Швейцария забивает 1.62 гола, играя дома, а Португалия забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Швейцария без побед в последних 5 играх.
  • Португалия не проигрывает в последних 5 играх.
  • Швейцария без побед над Португалия в последних 3 играх.
  • Португалия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Швейцария и Португалия - 1.4.
  • Швейцария проиграл последние 3 матчи в Лига наций УЕФА.
  • Швейцария проиграл 3 матчей подряд.
  • Швейцария пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Недавнее выступление команды Португалия в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Швейцария.
  • У команды Швейцария серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Швейцария
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Португалия
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Швейцария
Лига Наций 2018
05.06.2019 - 21:45 Португалия 3 - 1 Завершен Швейцария
ЧМ-2018 2017/2018
10.10.2017 - 21:45 Португалия 2 - 0 Завершен Швейцария
ЧМ-2018 2016/2017
06.09.2016 - 21:45 Швейцария 2 - 0 Завершен Португалия
Последние матчи - Швейцария
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцария 0 - 1 Завершен Испания П
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Швейцария П
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Швейцария П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Косово Н
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:30 Англия 2 - 1 Завершен Швейцария П
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Последние матчи - Португалия
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалия 2 - 0 Завершен Чехия В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалия 4 - 0 Завершен Швейцария В
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Испания 1 - 1 Завершен Португалия Н
Чемпионат мира 2022
29.03.2022 - 21:45 Португалия 2 - 0 Завершен Северная Македония В
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Португалия 3 - 1 Завершен Турция В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Швейцария
33%
Ничья
17%
Португалия
50%
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.50 Х: 2.40 П2: 2.40
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.68 Х: 2.44 П2: 2.57
П1: 3.55 Х: 2.50 П2: 2.60
Трансляция
У другій половині гри господарів наче й не було на чужій половині поля, проте в штрафному Омліна тим часом палало добряче. Португалія, здається, спробувала всі можливі стилі для взяття чужих воріт, проте зрештою голкіпера суперників так і не змогла пробити. Видатний матч для Омліна, тоді як до його партнеру по захисту накопичилося багато питань.
Свисток
Усе! Матч завершено! 1:0! Швейцарія втримала перевагу!
90+4'
Сеферович перед власним воротарським вибив до ауту кутовий Мендеша з правого флангу.
90+2'
Ельведі був збитий на лівому фланзі власного штрафного фолом від Андре.
90'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
90'
Опасный момент
Пепе не вдалося на дальній стійці завершити подачу з лівого флангу на дальню стійку влучним ударом у вільний кут воріт!
88'
Опасный момент
Пепе впіймав на ногу відскок біля центрального входу до штрафного, проте пробив у Омліна.
87'
Опасный момент
Цубер на силу приклався здалеку з правого флангу в дальню дев'ятку, проте Патрісіу забрав до рук.
85'
Навіс від Орти від лівого кута штрафного відправився за лицьову на дальній половині поля.
83'
Мендеш невдало виконав подачу з лівого флангу.
81'
Замена
Орта гратиме замість Невеша.
79'
Замена
Стергіу дебютував замість Родрігеса.
79'
Замена
Ебішер вийшов замість Соу.
78'
Опасный момент
Канселу потужно вистрілив над дальньою дев'яткою зі входу на правий фланг штрафного!
77'
Опасный момент
Гедеш на дальню стійку вирізав подачу з правого флангу, проте Жота звідти не зміг головою пробити Омліна!
75'
У захисника влучив Жота, коли намагався в падінні з боротьби пробити від лівого кута воротарського.
74'
Замена
Нунеш гратиме замість Фернандеша.
71'
Опасный момент
Гедеш біля дальнього кута воротарського замикав передачу Мендеша з лівого флангу, проте Омлін урятував ворота власним пахом!
70'
Патрісіу перехопив подачу в напрямку Соу, яка йшла з правого флангу.
68'
Опасный момент
Омлін примудрився влучити м'ячем у Бернарду під час вибивання зі штрафного, проте з відскоком розібрався.
67'
Омлін невимушено забрав постріл Бруну зі штрафного в центр воріт.
66'
Аканжі зніс із ніг Жоту перед власним штрафним.
65'
Замена
Емболо замінили на Цубера.
63'
Опасный момент
Омлін упорався з пострілом Бернерду зі входу на правий фланг штрафного в центр воріт.
63'
Замена
Бернарду вийшов замість Вітіньї.
62'
Замена
Жота гратиме замість Леау.
62'
На Сеферовича закинув у контратаці на лівий фланг штрафного, проте форвард не влучив у дальній кут.
61'
Канселу розхитав двох суперників біля правого кута штрафного, проте все одно пострілом влучив у захисника.
59'
Желтая карточка
Емболо перед чужим штрафним отримав підкат у ноги від Канселу.
58'
Значно вище воріт пішов дальній постріл Гедеша з зони перед чужим штрафним.
57'
Навіть у стрибку вперед ногами Невеш не дістався до переведення Мендеша на правий фланг штрафного.
55'
Андре не наздогнав потужне закидання Вітіньї на правий фланг атаки.
53'
Перехоплено простріл із лівого флангу на Сеферовича від Соу.
51'
Канселу з правого флангу вирізав подачу зовнішнім боком стопи до рук голкіпера.
49'
Опасный момент
Омлін уже завалився для відбиття пострілу Андре з лівого флангу штрафного в дальній кут, але той пробив у ближній, проте все одно голкіпер відбив м'яч ногами!
47'
Невдала подача Канселу з правого флангу на дальню стійку.
46'
Замена
А Отавіо замінили на Гедеша.
46'
Замена
Відмера замінив Штеффен.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Несподівано вдалий початок зустрічі від Швейцарії в підсумку ледь не перетворився на суттєві проблеми для Португалії, проте арбітри зрештою розібралися з неправомірним початковим рішенням щодо призначення пенальті. "Наті" після цього моменту відступили в захист, де ледь не отримали м'яча у власні ворота, однак зрештою Омлін урятував свою команду. Гості мають мало варіантів для атаки, а ті, що намагаються втілити, читають суперники.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Родрігес зі штрафного подав, проте Данілу головою виніс до ауту.
45+1'
Емболо на лівому фланзі атаки отримав поштовх у спину від Отавіо.
45'
Инфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
44'
Поклав Сеферовича на газон Канселу на лівому фланзі чужої половини.
42'
Мендеш запускав передачу на лівий фланг штрафного для Леау, однак Відмер перехопив.
40'
Бруну навісив із правого флангу, проте Аканжі перехопив м'яч перед Андре.
38'
Канселу не відгукнувся на передачу Бруну на правий фланг штрафного.
36'
Аканжі заблокував простріл Мендеша від лицьової на лівому фланзі.
34'
Желтая карточка
Відмер пішов у підкат проти Бруну на чужій половині після втрати м'яча.
31'
Окафор перехопив перед власним штрафним переведення суперників на лівий фланг, після чого його збив Мендеш.
29'
Окафор програв боротьбу за м'яч на правому фланзі атаки.
27'
Звалився м'яч із ноги в Канселу під час виконання подачі з правого флангу з-під Родрігеса, якого від до цього погойдав замахами.
25'
Відмер не дав Андре завершити закидання Отавіо на лівий фланг штрафного пострілом по воротах.
23'
Омлін на замасі прибрав Андре на лівому фланзі штрафного.
21'
Замена
Окафор продовжуватиме замість Шакірі.
20'
Пошкодження десь отримав Шакірі.
18'
Опасный момент
Леау спокійно завершив головою подачу кутового з лівого флангу штрафного від Андре, проте той був в офсайді.
17'
Опасный момент
Данілу замикав скидання партнеру з дальньої стійки подачі кутового з лівого флангу, проте Омлін парирував біля лінії воріт.
15'
Желтая карточка
Карта для Данілу за розмови.
15'
Опасный момент
Було пенальті — нема пенальті. Фол.
14'
А тут ще й Ельведі в центрі поля зіграв грубо у відборі проти Андре!
13'
Будуть дивитись повтори.
12'
Опасный момент
Пенальті! Мендеш рукою зупинив подачу Шакірі з правого флангу!
10'
Голова Отавіо опинилася на шляху коліна Омліна, який виходив на подачу з лівого флангу. Питань до голкіпера ніяких.
9'
Шакірі відправився на газон за підсумком фолу Невеша проти нього.
8'
Омлін забрав до рук простріл Леау з лівого флангу штрафного до воротарського.
7'
Невдала спроба Леау виконати подачу з лівого флангу в продовження переведення Пепе на лівий фланг.
5'
Уголовой
Заблокований постріл головою від Пепе на завершення подачі кутового з правого флангу в центр штрафного.
4'
Простріл Андре з правого флангу прийшовся в суперника. Кутовий.
3'
Дивимося за спробами португальців контратакувати.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сеферович у центрі штрафного кивнув головою в дальній кут на завершення подачі Відмера з правого флангу!
1'
Дуже сильне закидання правим флангом на Фройлера виявилося невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Швейцарія за три тури не здобула жодного очка, тож іде останньою, а Португалія з сімома пунктами в активі очолює групу.
Запасні: Р. Сілва, Кошта, Далот, Дуарте, Карму, Пальїнья, Орта, Б. Сілва, Карвалью, Гедеш, Жота, Нунес.
Португалія: Патрісіу — Канселу, Пепе, Данілу, Мендеш — Фернандеш, Невеш, Отавіо — Леау, А. Сілва, Вітінья.
Запасні: Зоммер, Мвого, Стергіу, Фрай, Штеффен, Цубер, Амдуні, Окафор, Джемерт, Гавранович, Ебішер, Шер.
Швейцарія: Омлін — Відмер, Аканжі, Ельведі, Родрігес — Фройлер, Джака, Соу — Шакірі, Сеферович, Емболо.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Фран Йович (Загреб, Хорватія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2. На полі стадіону Стад-де-Женев (Женева, Швейцарія) зіграють Швейцарія та Португалія.
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Анонс матча Швейцария - Португалия 12.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Швейцария и командой Португалия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад де Женев.

Дата проведения матча: 12.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Швейцария и командой Португалия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Швейцария осталась с поражением. Столкновение Португалия и Швейцария в предыдущем футбольном матче 05.06.2022 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швейцария - Португалия можно посмотреть 12.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Швейцария - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Испания - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команды Португалия был сыгран против Чехия - 09.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Португалия.

Следите за результатами матча Швейцария - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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