Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, команда Франция выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Хорватия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-9 в пользу команды Франция

Хорватия имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Хорватия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Франция забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.

Франция выигрывает первый тайм в 25% матчей, Хорватия выигрывает в 26% матчей.

Франция выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Хорватия выигрывает в 26%.

Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.

Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Франция's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.

Команда Франция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Хорватия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Хорватия выиграла 0, 2 ничьи.

Франция забивает 2.2 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1.2 гола против команды Франция (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Хорватия - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Хорватия - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".

Франция забивает 2.88 гола, играя дома, а Хорватия забивает 2.4 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)