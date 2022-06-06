Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Франция и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.
Дата проведения матча: 13.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Франция и командой Хорватия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Хорватия и Франция в предыдущем футбольном матче 06.06.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Златко Далич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Австрия - 10.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.
Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Дания - 10.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Хорватия.
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