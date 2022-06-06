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Франция - Хорватия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 13 июня 2022, 21:45 - Стад-де-Франс
Главный судья: Grinfeeld, Orel
Рейтинг матча:
Франция
0 - 1
Обновить
42'
Хорватия
Ход матча
5' Лука Модрич 18' Маттео Гандузи
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Франция
38%
Ничья
33%
Хорватия
29%
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.70 Х: 3.05 П2: 7.50
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Франция выиграла 4 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Хорватия выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-9 в пользу команды Франция
  • Хорватия имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Хорватия не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
  • Франция выигрывает первый тайм в 25% матчей, Хорватия выигрывает в 26% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Хорватия выигрывает в 26%.
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Хорватия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хорватия% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Хорватия's.
  • Команда Франция проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Хорватия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Хорватия выиграла 0, 2 ничьи.
  • Франция забивает 2.2 гола за матч против команды Хорватия, а Хорватия забивает 1.2 гола против команды Франция (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Хорватия - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Хорватия - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Франция забивает 2.88 гола, играя дома, а Хорватия забивает 2.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Недавнее выступление команды Франция в "Лига наций УЕФА" лучше, чем у команды Хорватия.
Личные встречи
Франция
3
Побед
4
Игр
0
Побед
Хорватия
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватия 1 - 1 Завершен Франция
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия
ЧМ-2018 2017/2018
15.07.2018 - 18:00 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франция 1 - 2 Завершен Дания П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 22:15 Франция 5 - 0 Завершен ЮАР В
Международные товарищеские матчи 2022
25.03.2022 - 22:15 Франция 2 - 1 Завершен Кот-д'Ивуар В
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Последние матчи - Хорватия
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Дания 0 - 1 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватия 1 - 1 Завершен Франция Н
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Хорватия 0 - 3 Завершен Австрия П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 17:00 Хорватия 2 - 1 Завершен Болгария В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 16:00 Хорватия 1 - 1 Завершен Словения Н
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Новости команд
Главные события
Маттео Гандузи
18'
5'
Лука Модрич ГООЛ!
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Франция
38%
Ничья
33%
Хорватия
29%
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.62 Х: 2.88 П2: 7.00
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.71 Х: 3.05 П2: 7.42
П1: 1.70 Х: 3.05 П2: 7.50
Составы команд
16
Майгнан, Мике
27
Люка Динь
3
Кимпембе, Преснель
6
Ибраима Конате
23
Жюль Кунде
18
Кристофер Нкунку
6
Маттео Гандузи
13
Камара Бубакар
25
Адриен Рабио
10
Килиан Мбаппе
19
Карим Бензема
23
Ивусич, Ивица
44
Stanisic, Josip
28
Мартин Эрлич
37
Sutalo, Josip
88
Juranovic, Josip
10
Лука Модрич
77
Марцело Брозович
8
Матео Ковачич
88
Марио Пашалич
17
Будимир, Антэ
14
Йосип Брекало
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 6
    Маттео Гандузи
    18
  • 13
    Камара Бубакар
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 27
    Люка Динь
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 14
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    5
  • 77
    Марцело Брозович
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Защитник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 23
    Ивусич, Ивица
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Златко Далич
Статистика матча
1
Удары в створ
1
Угловые
3
Сейвы
1
6
Штрафные
5
5
Фолы
6
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Удары мимо
55%
Владение мячом
45%
Трансляция
40'
Мбаппе відігравав із лівого флангу до штрафного, проте Брозович опинився на шляху м'яча.
38'
Будимир навмання пробив із лівого флангу штрафного. Влучив у суперника, тому кутовий.
36'
Контроль м'яча від Франції йде на чужій половині поля. Що по моментах?
34'
Меньян забрав до рук передачу Брекадо з лівого флангу на Будимира.
32'
Брозович знову зупинив просування Нкунку фолом на своїй половині.
30'
Легеньке блокування плечем в обличчя Мбаппе від Станішича на фланзі, що аж арбітри не звернули увагу.
28'
Опасный момент
Нкунку зі всього маху приклався повз ближню стійку зі входу на лівий фланг штрафного.
26'
Фол Брозовича проти Нкунку на лівому фланзі в момент отримання суперником м'яча.
24'
Станішич не встиг зберегти в межах поля переведення на правий фланг.
22'
Мбаппе знову намагався набрати хід із лівого флангу до штрафного, проте був зупинений.
20'
Хорвати вдало відбиваються, тоді як суперники розгублені досі.
18'
Желтая карточка
Гендузі грубо зіграв проти Брекало перед очима власного тренера.
17'
Меньян забрав до рук подачу зі штрафного від Модрича з лівого флангу.
15'
Меньян стрибнув у ноги Будимиру на правому фланзі штрафного, після чого пішов у підкат ще й проти Брекало. Усе добре, проте збивати Йосіпа не треба було, коли робив вибивання.
14'
Підвісив м'яч над штрафною з лівого флангу Мбаппе, проте Бензема до нього не пустили.
13'
Французи тримають м'яч у себе, проте не просуваються вперед.
11'
Усе. Арбітр уже не контролює гру. Мбаппе почав нервувати та бити по м'ячу після свистка.
10'
Простріл Брекало з лівого флангу штрафного ніхто не замкнув.
9'
Знову Мбаппе, знову лівий фланг, знову прискорення, знову пас у нікуди.
7'
Опасный момент
Івушич спокійно розібрався зі спробою дальнього пострілу Мбаппе з лівого флангу.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Меньян дотягнувся до удару Модрича в лівий кут, проте не відбив.
5'
Опасный момент
Пенальті?!
4'
Уголовой
Кутовий розіграли на ближню стійку передачею, а Будимир упав на газон.
3'
Станішич подачею з правого флангу влучив у суперника — кутовий.
1'
Мбаппе завершив просування лівим флангом невдалим пасом на Бензема.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Франція в групі A1 іде на останньому місці з двома очками за три гри, а Хорватія розташовується над нею з 4 балами.
Запасні: Ліваковіч, Лабрович, Понграчич, Маєр, Чалета-Цар, Крамарич, Влашич, Сучич, Якич, Оршич, Іванушец, Віда.
Хорватія: Івушич — Станішич, Ерлич, Шутало, Юранович — Модрич, Брозович, Ковачич — Пашалич, Будимир, Брекало.
Запасні: Льоріс, Ареола, Павар, Грізманн, Тчуамені, Бен Єддер, Коман, Клосс, Саліба, Діабі, Т. Ернандес.
Франція: Меньян — Кунде, Конате, Кімпембе, Дінь — Рабіо, Камара, Гендузі, Нкунку — Бензема, Мбаппе.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Орель Грінфілд (Ізраїль) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1. На полі стадіону Стад-де-Франс (Сен-Дені, Франція) зіграють Франція та Хорватія.
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Анонс матча Франция - Хорватия 13.06.2022, Лига Наций

Поединок между командой Франция и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 13.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Хорватия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Хорватия и Франция в предыдущем футбольном матче 06.06.2022 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Златко Далич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Хорватия можно посмотреть 13.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Франция - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Австрия - 10.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Дания - 10.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Хорватия.

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