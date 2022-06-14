Украина - Ирландия онлайн трансляция матча

Матч между командой Украина и командой Ирландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Городской стадион Лодзя.
Дата проведения матча: 14.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Украина и командой Ирландия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Ирландия осталась с поражением. Столкновение Ирландия и Украина в предыдущем футбольном матче 08.06.2022 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Олександр Петраков и Стефен Кенни разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Армения - 11.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Украина.
Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони
Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Шотландия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Ирландия.
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