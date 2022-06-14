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Украина - Ирландия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 июня 2022, 21:45 - Городской стадион Лодзя
Главный судья: Palabıyık, Ali
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
Обновить
19'
Ирландия
Ход матча
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Украина
64%
Ничья
20%
Ирландия
16%
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.30 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.45 Х: 2.50 П2: 4.20
Интересные факты
  • Украина не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Украина пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Украина выигрывает первый тайм в 38% матчей, Ирландия выигрывает в 33% матчей.
  • Украина выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Ирландия выигрывает в 33%.
  • Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Ирландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ирландия% своих матчей.
  • Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Ирландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ирландия% своих матчей.
  • Украина's performance of the last 5 matches is better than Ирландия's.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Украина забивает 1.14 гола, играя дома, а Ирландия забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).
  • У команды Ирландия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ирландия
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ирландия 0 - 1 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Украина 3 - 0 Завершен Армения В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ирландия 0 - 1 Завершен Украина В
Чемпионат мира 2022-2024
05.06.2022 - 19:00 Уэльс 1 - 0 Завершен Украина П
Чемпионат мира 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 2 Завершен Украина В
Сборная Украины 2022-2024
18.05.2022 - 19:00 Риека 1 - 1 Завершен Украина Н
Показать больше
Последние матчи - Ирландия
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 19:00 Ирландия 3 - 0 Завершен Шотландия В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ирландия 0 - 1 Завершен Украина П
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 16:00 Армения 1 - 0 Завершен Ирландия П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Ирландия 1 - 0 Завершен Литва В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:00 Ирландия 2 - 2 Завершен Бельгия Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
Украина
64%
Ничья
20%
Ирландия
16%
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.30 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.55 Х: 2.47 П2: 4.02
П1: 2.45 Х: 2.50 П2: 4.20
Составы команд
31
Дмитрий Ризнык
19
Виталий Миколенко
22
Николай Матвиенко
25
Илья Забарный
21
Александр Караваев
17
Александр Зинченко
5
Сергей Сидорчук
18
Руслан Малиновский
10
Николай Шапаренко
21
Артем Довбик
7
Андрей Ярмоленко
62
Келлехер, Каоимхин
22
Коллинс, Натан
4
О'Ши, Дара
26
Дарраг Ленихан
23
Джеймс Макклин
14
Алан Браун
8
Каллен, Джошуа
49
Джейсон Моламби
19
Хаган, Скотт
15
Пэррот, Трой
38
Найт, Джейсон
Стартовый состав
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 25
    Илья Забарный
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 19
    Хаган, Скотт
    Нападающий
  • 15
    Пэррот, Трой
    Нападающий
  • 38
    Найт, Джейсон
    Полузащитник
  • 14
    Алан Браун
    Полузащитник
  • 8
    Каллен, Джошуа
    Полузащитник
  • 49
    Джейсон Моламби
    Полузащитник
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 4
    О'Ши, Дара
    Защитник
  • 26
    Дарраг Ленихан
  • 23
    Джеймс Макклин
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Олександр Петраков
  • Стефен Кенни
Статистика матча
2
Штрафные
5
Угловые
1
5
Фолы
1
Офсайды
1
1
Удары в створ
1
Удары мимо
Сейвы
1
Трансляция
17'
Опасный момент
Найт вирізав подачу з правого флангу на дальній кут воротарського, де одинокий Перротт головою пробив вище воріт!
16'
Караваєв із правого кута штрафного вішав на дальню, проте хто б там ще був із наших.
15'
Перротт полетів на газон за підсумком зіткнення з Маліновським на нашій половині, але фолу тут не було.
13'
Каллена збив перед чужим штрафним Шапаренко.
11'
Опасный момент
Маліновський немов дзиґа розкрутився на лівому фланзі, після чого потужно пробив здалеку в центр воріт, проте голкіпер був готовий.
9'
Україна намагається домінувати на м'ячі на чужій половині.
8'
Моламбі відправився за бокову за підсумком фолу Матвієнка на лівому фланзі захисту.
6'
Офсайд
Офсайд у Гогана під час передачі правим флангом атаки.
6'
Маліновський у центральному колі підіграв собі рукою.
5'
Довбик не встиг нав'язати боротьбу Коллінзу за м'яч, який вийшов на правому фланзі за лицьову.
4'
Україна в позиційній атаці на чужій половині.
2'
Коллінз заштовхав у ворота Різника, який тільки-но перехопив подачу з правого флангу.
2'
Браун іздалеку пробив з правого флангу, проте влучив у Маліновського.
1'
Фол від Миколенка проти Брауна на лівому фланзі чужої половини вже на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Україна здобула 6 очок за два матчі, тому лідирує в групі, тоді як Ірландія за три матчі набрала лише три пункти, тож іде третьою.
Запасні: О’Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Робінсон, Гуріхейн, Кін, Гендрік, Меннінг, Огбене, Гемілтон, Ебоселе.
Ірландія: Келлегер — Коллінз, О’Ши, Леніген, Макклін — Браун, Каллен, Моламбі — Гоган, Перротт, Найт.
Запасні: Лунін, Бондар, Попов, Ігнатенко, Сікан, Мудрик, Циганков, Сирота, Соболь.
Україна: Різник — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Маліновський, Сидорчук, Зінченко — Ярмоленко, Довбик, Шапаренко.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Алі Палабиїк (Анкара, Туреччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1. На полі стадіону Муніципальний стадіон ЛКС ім. Владислава Круля (Лодзь, Польща) зіграють Україна та Ірландія.
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Последние матчи
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Анонс матча Украина - Ирландия 14.06.2022, Лига Наций

Матч между командой Украина и командой Ирландия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч начнется на стадионе Городской стадион Лодзя.

Дата проведения матча: 14.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Ирландия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Ирландия осталась с поражением. Столкновение Ирландия и Украина в предыдущем футбольном матче 08.06.2022 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Олександр Петраков и Стефен Кенни разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Ирландия можно посмотреть 14.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Ирландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Армения - 11.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Шотландия - 11.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Ирландия.

Следите за результатами матча Украина - Ирландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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