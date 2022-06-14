Украина - Ирландия онлайн трансляция матча

Украина не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Украина пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Украина выигрывает первый тайм в 38% матчей, Ирландия выигрывает в 33% матчей.

Украина выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Ирландия выигрывает в 33%.

Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Ирландия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ирландия% своих матчей.

Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.

Когда Ирландия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ирландия% своих матчей.

Украина's performance of the last 5 matches is better than Ирландия's.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Украина забивает 1.14 гола, играя дома, а Ирландия забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Украина.

В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).

У команды Ирландия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.