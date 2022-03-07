Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Хаддерсфилд Таун иНоттингем Форест, когда Хаддерсфилд Таун играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 15 встреч когда команда Хаддерсфилд Таун играла дома, команда Хаддерсфилд Таун выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Ноттингем Форест. Разница голов 18-17 в пользу команды Ноттингем Форест.

Во время последних 30 встреч, команда Хаддерсфилд Таун выиграла 12 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ноттингем Форест выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-35 в пользу команды Ноттингем Форест

Хаддерсфилд Таун не проигрывает в последних 9 играх.

Хаддерсфилд Таун забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ноттингем Форест пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Хаддерсфилд Таун выигрывает первый тайм в 33% матчей, Ноттингем Форест выигрывает в 41% матчей.

Хаддерсфилд Таун выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Ноттингем Форест выигрывает в 41%.

Победителем прошлой встречи была команда Ноттингем Форест.

В их последнюю встречу команда Ноттингем Форест победила в 1 гол(а).

Когда Хаддерсфилд Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хаддерсфилд Таун% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Когда Хаддерсфилд Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хаддерсфилд Таун% своих матчей.

Когда Ноттингем Форест проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.

Недавнее выступление команды Хаддерсфилд Таун в "Чемпион-лига" лучше, чем у команды Ноттингем Форест.

Хаддерсфилд Таун's performance of the last 5 matches is better than Ноттингем Форест's.

Из последних 5 встреч команда Хаддерсфилд Таун выиграла 3, команда Ноттингем Форест выиграла 2, 0 ничьи.

Хаддерсфилд Таун забивает 1 гола за матч против команды Ноттингем Форест, а Ноттингем Форест забивает 0.8 гола против команды Хаддерсфилд Таун (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест - 1.2.