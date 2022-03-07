  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест Смотреть онлайн
В тренде

Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест онлайн трансляция матча

Чемпионшип - 29 мая 2022, 18:30 - Уэмбли
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0 - 1
Обновить
46'
Ноттингем Форест
Ноттингем
Ход матча
43' Colwill, Levi
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Хаддерсфилд Таун
31%
Ничья
31%
Ноттингем Форест
38%
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.90 Х: 2.35 П2: 2.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Хаддерсфилд Таун иНоттингем Форест, когда Хаддерсфилд Таун играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 15 встреч когда команда Хаддерсфилд Таун играла дома, команда Хаддерсфилд Таун выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Ноттингем Форест. Разница голов 18-17 в пользу команды Ноттингем Форест.
  • Во время последних 30 встреч, команда Хаддерсфилд Таун выиграла 12 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ноттингем Форест выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-35 в пользу команды Ноттингем Форест
  • Хаддерсфилд Таун не проигрывает в последних 9 играх.
  • Хаддерсфилд Таун забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ноттингем Форест пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Хаддерсфилд Таун выигрывает первый тайм в 33% матчей, Ноттингем Форест выигрывает в 41% матчей.
  • Хаддерсфилд Таун выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Ноттингем Форест выигрывает в 41%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ноттингем Форест.
  • В их последнюю встречу команда Ноттингем Форест победила в 1 гол(а).
  • Когда Хаддерсфилд Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Хаддерсфилд Таун% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Когда Хаддерсфилд Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Хаддерсфилд Таун% своих матчей.
  • Когда Ноттингем Форест проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ноттингем Форест% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Хаддерсфилд Таун в "Чемпион-лига" лучше, чем у команды Ноттингем Форест.
  • Хаддерсфилд Таун's performance of the last 5 matches is better than Ноттингем Форест's.
  • Из последних 5 встреч команда Хаддерсфилд Таун выиграла 3, команда Ноттингем Форест выиграла 2, 0 ничьи.
  • Хаддерсфилд Таун забивает 1 гола за матч против команды Ноттингем Форест, а Ноттингем Форест забивает 0.8 гола против команды Хаддерсфилд Таун (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Хаддерсфилд Таун и Ноттингем Форест - 1.2.
  • Хаддерсфилд Таун забивает 1.46 гола, играя дома, а Ноттингем Форест забивает 1.36 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Хаддерсфилд Таун
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Ноттингем Форест
Кубок Англии 2021/2022
07.03.2022 - 21:30 Ноттингем Форест 2 - 1 Завершен Хаддерсфилд Таун
Чемпионшип 2021/2022
30.12.2021 - 21:45 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Хаддерсфилд Таун
Чемпионшип 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Хаддерсфилд Таун 0 - 2 Завершен Ноттингем Форест
Чемпионшип 2020/2021
17.04.2021 - 14:30 Ноттингем Форест 0 - 2 Завершен Хаддерсфилд Таун
Последние матчи - Хаддерсфилд Таун
Последние матчи - Ноттингем Форест
Главные события
43'
Colwill, Levi ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Хаддерсфилд Таун
31%
Ничья
31%
Ноттингем Форест
38%
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.89 Х: 2.37 П2: 2.71
П1: 3.90 Х: 2.35 П2: 2.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Пипа
    Защитник
  • 3
    Тоффоло Харри
  • 22
    Сорба Томас
  • 24
    Данель Синани
    Полузащитник
  • 23
    Сарр, Махамаду-Наби
    Защитник
  • 8
    О'Брайен, Льюис
    Полузащитник
  • 21
    Ли Николлс
    Вратарь
  • 32
    Лиис, Том
    Защитник
  • 6
    Джонатан Хогг
    Полузащитник
  • 26
    Colwill, Levi
    Защитник
    43
  • 25
    Вард, Даниэль
    Нападающий
  • 8
    Колбек, Джек
    Полузащитник
  • 22
    Йейтс, Райан
    Полузащитник
  • 4
    Джо Уорролл
    Защитник
  • 12
    Спенс, Джед
    Защитник
  • 30
    Самба, Брайс
    Вратарь
  • 26
    Мак-Кенна, Скотт
    Защитник
  • 20
    Джонсон, Бреннан
    Полузащитник
  • 37
    Джеймс Гарнер
  • 9
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
  • 27
    Стив Кук
    Защитник
  • 11
    Zinckernagel, Philip
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Corberan, Carlos
  • Cooper, Steven
Статистика матча
7
Штрафные
3
3
Фолы
6
37%
Владение мячом
63%
Удары мимо
2
2
Угловые
1
2
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
Удары в створ
1
Трансляция
Инфо
До речі, за офіційними даними статистика ударів в площину у нас 0:0. Але, як бачимо, забити Форесту це не завадило.
Якби не гол, то перший тайм взагалі пройшов би непомітно. Колвілл додав грі трішки емоцій, хоч своїй команді із негативним відтінком. Загалом футбол був дуже сухий (і за характером гри, і за результатом на табло). Побачимо, що запропонує Гаддерсфілд після перерви.
45+'
Свисток
Уся хвилина пройшла під контролем м'яча "лісниками". Арбітр відправляє команди до роздягалень.
45+1'
Инфо
Хвилина додана до першого тайму. Ноттінгем продовжує тримати м'яч.
Абсолютно неочікуваний розвиток подій! Нічого не віщувало голу. Девіс із глибини виконав прохідний простріл до лінії воротарського, там Колвілл у боротьбі зрізав м'яч у власні ворота! 0:1!
43'
Гоооол!!!
Ноттінгем виходить вперед!
39'
Уголовой
Цього разу це була подача. Гравці Фореста хоч і виграли другий поверх, але програли підбирання. У купі малій перед воротами швидше зорієнтувалися захисники, які винесли м'яч на аут.
38'
Уголовой
Другий кутовий у матчі та перший для Гаддерсфілду. Сорба від прапорця відкотив під удар Ворду до центру штрафного, той в дотик пробив, після рикошету снаряд пішов на ще один кутовий.
34'
Сорба непогано прорвався лівим флангом, його силовий простріл парирував голкіпер.
31'
Тримає Ноттінгем м'яч, але до воріт суперника не підходить. Ясно, що лячно, зважаючи, що один гол вирішує все і можна наштовхнутися на контратаку. Але комусь сьогодні це зробити доведеться.
29'
У Спенса був простір на правому фланзі, але він темп атаки Фореста приглушив, гравці Гаддерсфілду встигли відтягнутися назад, і наступ зірвався.
26'
Гаддерсфілд активніше розпочав поєдинок, але згодом втратив контроль над м'ячем. Зараз "терьєри" знову намагаються взяти ситуацію у свої ноги. Виходить важко, але м'ячем команда зараз вже більше володіє.
23'
Сорба отримав м'яч в зоні правого напівсереднього при вході до штрафного, авантюрний удар заблоковали захисники.
21'
Єйтс отримав м'яч перед штрафним, трішки просунувся до лінії і завдав удару над воротами. Ну дуже мало подій у нас поки. Це єдиний епізод з ігрових, на який варто було звернути увагу за останні хвилин шість.
18'
Гм. Голкіпер Фореста Самба показав жест, яким зазвичай сигналізують про необхідність заміни. Що сталося, поки незрозуміло.
15'
Уголовой
Перший кутовий у матчі, і заробляють його "червоні лісники". Пішла подача на дальню стійку, Ніколлз на виході хотів м'яча до рук забрати, проте не дотягнувся. До проблем це не призвело.
12'
Єйтс з центру штрафного замикав подачу з глибини, але переправити м'яч до площини воріт йому не вдалося. Мені здалося, що був офсайд у хавбека Форест, але лайнсмен прапорець не підняв.
10'
Темп на перших хвилинах не сказати, щоб високий. Ціна помилки надзвичайно висока, тому не дивно, що обидва суперники не особливо поспішають розкриватися.
7'
У Ноттінгема також було два підходи до чужого штрафного майданчика, проте поки "червоні" діють набагато обережніше за свого опонента.
4'
Сорба вдруге завантажував м'яч до штрафного "лісників", але знову невдало.
2'
Перша спроба загострення. Закидання зі стандарту до штрафного Ноттінгема, але м'яч адресата не знайшов.
1'
Свисток
Матч стартував!
І наостанок додамо, що плей-офф складається з одного матчу. Тож, сьогодні ми точно дізнаємося переможця та команду, яка вийде до АПЛ.
Ноттінгем не бачив елітного футболу з 1999 року. Легендарний клуб з того часу встиг пограти і в Чемпіоншипі, і в Першому дивізіоні (третій рівень футболу). Нинішній плей-офф для нього третій від часу вильоту з еліти.
Нагадаю, що Гаддерсфілд востаннє грав у АПЛ у сезоні-2018/19. У першому після вильоту сезоні в Чемпіоншипі фінішував аж двадцятим. Але вже цього сезону став третім та грає у плей-офф за АПЛ.
Инфо
Ноттінгем (старт): Самба - Маккенна, Кук, Воррелл - Колбек, Гарнер, Єйтс, Спенс - Цінкернагель - Девіс, Джонсон.
Инфо
Гаддерсфілд (старт): Ніколлз - Сарр, Колвілл, Ліз - Тоффоло, Хогг, О'Браєн, Піпа - Сорба, Ворд, Сінані.
Инфо
Що стосується заголовку до новини щодо цього матчу на головній сторінці сайту. І Гаддерсфілд, і Ноттінгем Форест свого часу вже вигравали титул чемпіонів Англії. Перші тричі брали титул у 20-х роках минулого століття. "Лісники" святкували чемпіонство одного разу: 1978 року.
Усім привіт і ласкаво просимо на текстову трансляцію заключного матчу сезону в Чемпіоншипі. У протистоянні між Гаддерсфілдом та Ноттінгемом Форестом ми дізнаємося останнього учасника АПЛ наступного сезону. Буде цікаво!
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Энергетик БГУ Энергетик БГУ 5 Славия Мозырь Славия Мозырь 0 Завершен 04:30 - Сегодня Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2 Динамо Хьюстон Динамо Хьюстон 0 Завершен 04:00 - Сегодня Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1 Завершен 04:00 - Сегодня Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз 1 Нашвилл Нашвилл 3 Завершен 03:08 - Сегодня Мексика Мексика 2 Нигерия Нигерия 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 29.05.2022, Чемпионшип

Поединок между командой Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) и командой Ноттингем Форест (Ноттингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионшип 2021/2022, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 29.05.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) и командой Ноттингем Форест (Ноттингем):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ноттингем Форест, тогда как команда Хаддерсфилд Таун осталась с поражением. Столкновение Ноттингем Форест и Хаддерсфилд Таун в предыдущем футбольном матче 07.03.2022 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Corberan, Carlos и Cooper, Steven разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест можно посмотреть 29.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионшип. Текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
Год основания Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд): 1908
Страна: Англия
Тренер: Ян Зиверт

Предыдущий матч команды Хаддерсфилд Таун был сыгран против Лутон - 16.05.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Хаддерсфилд Таун.

Команда гостей

Название: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Страна: Англия

Предыдущий поединок команды Ноттингем Форест был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 17.05.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды "Шеффилд Юнайтед".

Следите за результатами матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионшип и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен