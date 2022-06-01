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Фарерские острова - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 01 июня 2022, 20:00
Рейтинг матча:
Фарерские острова
0 - 2
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46'
Украина
Ход матча
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Фарерские острова
25%
Ничья
26%
Украина
49%
Прогноз на матч
Личные встречи
Фарерские острова
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова
Последние матчи - Фарерские острова
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова П
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Последние матчи - Украина
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина П
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Северная Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова В
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Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
Фарерские острова
25%
Ничья
26%
Украина
49%
Трансляция
Перша половина зустрічі точно буде записана до активу нашої збірної, бо суперники не мали навіть натяків на загрозу для українських воріт, тоді як пропустили двічі. Гарна культура пасу та швидкість роботи з м'ячем — наче й не було цієї вимушеної павзи.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Супряга в офсайді під час передачі на лівий фланг штрафного.
45+1'
Инфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 2 хв.
45+1'
Пострілом зі штрафного все той же Радосавлевич запустив м'яча над воротами.
45'
Фол від Вівчаренка проти Радосавлевича на лівому фланзі захисту біля нашого штрафного.
44'
Україна тримає м'яча на біля центральної лінії.
42'
Желтая карточка
Самуельсен отримав картку за фол проти Вівчаренка на правому фланзі захисту.
41'
Вівчаренко пострілом зі штрафного влучив у захисника в стінці.
40'
Штрафний перед чужими володіннями заробив Бондаренко під час дриблінгу.
37'
Опасный момент
Закручував у дальній кут із лівого флангу штрафного Криськів, проте Рейнатред потягнув важкий м'яч!
36'
Михайленко вирішив не заходити до штрафного під час просування з лівого флангу, проте низом пробив повз ближню стійку.
34'
Контроль м'яча збоку України продовжуються, у той час як суперники не ладні з'єднати навіть три передачі.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удалося зберегти м'яча перед чужим штрафним Бондаренку, після чого він тонко зіграв за спини захисникам на Супрягу, той спочатку кволо пробив низом у захисника, а потім із підбору вже більш вдало розстріляв лівий кут.
29'
Продовжуємо тримати темп гри під власним контролем.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бондаренко низом влучив у ближній кут на завершення передачі Сича з правого флангу до штрафного!
26'
На кутовий перевів захисник простріл Вівчаренка з лівого флангу.
24'
Заблокована спроба від Радосавлевича завершити простріл із правого флангу під час контратаки з меж нашого штрафного.
22'
Опасный момент
Поперечина! Верхній каркас воріт прийняв на себе потужний дальній постріл із центральної зони від Бондаренка Рейнатред в правий верхній кут!
20'
В'юнник ефектно п'ятою замикав подачу з лівого флангу від Судакова перед чужим воротарським, проте голкіпер зреагував.
18'
Опасный момент
У підсумку затяжний розіграш завершився пострілом у дотик над ближньою дев'яткою від Міхайленка з лівого напівфлангу штрафного.
18'
Дуже гарно комбінує наша команда на чужій половині поля.
17'
Потужна підтримка для нашої команди є навіть у Фарерах.
15'
Простріл із правого флангу від Сича на ближньому боці штрафного зупинив В'юнник, проте пробити йому не дали.
13'
Фол Бондаренка в штрафному завершив простріл із лівого флангу.
12'
Зайшов на лівий фланг штрафного Судаков, проте з його скидання Супряга так і не пробив із-під захисника.
10'
Инфо
Українці перші 10 хвилини гри провели на чужій половині поля, проте вичавили з цього лише один невдалий постріл Судакова.
Инфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Україна в групі йде другою з 13 очками за шість матчів, а Фарери — четверті, назбиравши за вісім матчів 9 балів.
Запасні: Нещерет, Боль, Кухаревич, Желізко, Брагару, Капінус, Кулієв, Ванат, Хлань.
Україна: Трубін — Сич, Таловеров, Дідик, Вівчаренко — Криськів, Михайленко, Бондаренко — В'юнник, Супряга, Судаков.
Запасні: Мерк, Йоганнесен, Олавссон-Єнсен, Йоенсен, Бардарсон, Сьоренсен, Нілсен, Калльсберг.
Фарерські острови: Рейнатред — Русборг, Самуельсен, Ерегор, Скіпанес — Скала, Мненей, Якобсен, Соульхейм — Радосавлевич, Гіссінг.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Крістоффер Гагенес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи H. На полі стадіону Гундадалур (Торсгавн, Фарерські острови) зіграють Фарерські острови та Україна.
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Комментарии(1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.06.2022 в 20:40
Супрягу нарешті прорвало.
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Анонс матча Фарерские острова - Украина 01.06.2022, Молодежная сборная

Матч между командой Фарерские острова и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022-2024.

Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Фарерские острова и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Фарерские острова осталась с поражением. Столкновение Украина и Фарерские острова в предыдущем футбольном матче 12.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фарерские острова - Украина можно посмотреть 01.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Фарерские острова - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фарерские острова
Страна: Фарерские острова

Прошедший матч команды Фарерские острова был сыгран против Украина - 12.10.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Венгрия - 30.11.2021, в рамках чемпионата Женская сборная Украины 2021/2022 и закончился победой команды Венгрия.

Следите за результатами матча Фарерские острова - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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