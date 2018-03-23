Италия - Аргентина онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Аргентина 01.06.2022, Финалиссима

Противостояние между командой Италия и командой Аргентина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Финалиссима 2022-2024.

Дата проведения матча: 01.06.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Италия и командой Аргентина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Аргентина, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Италия и Аргентина в предыдущем футбольном матче 23.03.2018 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Турция - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Аргентина

Страна: Аргентина

Тренер: Хорхе Сампаоли



Предыдущий поединок команды Аргентина был сыгран против Бразилия - 11.07.2021, в рамках чемпионата Копа Америка 2021 и закончился победой команды Аргентина.

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