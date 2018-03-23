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Италия - Аргентина онлайн трансляция матча

Финалиссима - 01 июня 2022, 21:45
Рейтинг матча:
Италия
0 - 2
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перерыв
Аргентина
Ход матча
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Италия
25%
Ничья
32%
Аргентина
43%
Личные встречи
Италия
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Аргентина
Контрольные матчи 2017/2018
23.03.2018 - 21:45 Италия 0 - 2 Завершен Аргентина
Последние матчи - Италия
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Турция 2 - 3 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Италия 0 - 1 Завершен Северная Македония П
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Италия Н
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Швейцария Н
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 16:00 Италия 2 - 1 Завершен Бельгия В
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Последние матчи - Аргентина
Копа Америка 2021
11.07.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершен Бразилия В
Копа Америка 2021
07.07.2021 - 04:00 Аргентина 1 - 1 Завершен Колумбия Н
Копа Америка 2021
04.07.2021 - 04:00 Аргентина 3 - 0 Завершен Эквадор В
Копа Америка 2021
22.06.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершен Парагвай В
Копа Америка 2022
19.06.2021 - 03:00 Аргентина 1 - 0 Завершен Уругвай В
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Новости команд
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Италия
25%
Ничья
32%
Аргентина
43%
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Аргентина! Мартінес вивів Ді Марію на побачення з голкіпером, а Анхель майстерно перекинув Доннарумму!
45'
Инфо
Додано 2 хвилини.
39'
Желтая карточка
Бонуччі ліктем вдарив Мессі в обличчя. Справедлива жовта картка.
32'
Навісна передача Бернардескі не знайшла адресата в штрафному майданчику.
28'
Гоооол!!!
Аргентинці відкривають рахунок! Мессі знищив захисника і віддав Мартінесу на порожні ворота. Лаутаро впевнено реалізував свій момент.
26'
Мессі виконав гострий пас з флангу, але нікому з партнерів не вдалося завдати удару.
23'
Барелла влучає у стінку, яку майстерно вишикував голкіпер.
22'
Желтая карточка
Отаменді попереджений за порушення правил біля штрафного майданчику.
21'
Мартінес легко впорався зі слабким ударом Белотті головою.
19'
Ромеро демонструє чудову гру в захисті, вибиваючи м'яч за межі поля. Белотті був готовий відправити шкіряного в сітку воріт.
12'
Распадорі отримав передачу від Жоржиньо та пробив у дальній кут. Мартінес уважно діє на лінії.
7'
Стінка блокує прямий удар Мессі зі штрафного.
2'
Ді Марія намагався закинути м'яч за комірець Доннаруммі, але не влучив у ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад збірної Італії: Доннарумма – Емерсон, К‘єлліні (к), Бонуччі, Ді Лоренцо – Барелла, Жоржиньо, Пессіна – Распадорі, Белотті, Бернардескі.
Инфо
Стартовий склад збірної Аргентини: Мартінес – Тальяфіко, Отаменді, Моліна, Ромеро – де Пауль, Родрігес, Ло Чельсо – Ді Марія, Мартінес, Мессі (к).
Вітаємо прихильників футболу збірних! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Фіналіссіми 2022 Італія – Аргентина.
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Анонс матча Италия - Аргентина 01.06.2022, Финалиссима

Противостояние между командой Италия и командой Аргентина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Финалиссима 2022-2024.

Дата проведения матча: 01.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Италия и командой Аргентина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Аргентина, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Италия и Аргентина в предыдущем футбольном матче 23.03.2018 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Аргентина можно посмотреть 01.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Финалиссима. Текстовую трансляцию матча Италия - Аргентина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Турция - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Аргентина
Страна: Аргентина
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команды Аргентина был сыгран против Бразилия - 11.07.2021, в рамках чемпионата Копа Америка 2021 и закончился победой команды Аргентина.

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