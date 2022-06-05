  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Украина - Северная Македония Смотреть онлайн
В тренде

Украина - Северная Македония онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 05 июня 2022, 20:45
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
Обновить
перерыв
Северная Македония
Скопье
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Украина
57%
Ничья
24%
Северная Македония
19%
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Северная Македония
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Северная Македония 1 - 1 Завершен Украина
Молодежная сборная 2015/2016
27.05.2016 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Северная Македония
Молодежная сборная 2015/2016
05.09.2015 - 17:00 Северная Македония 1 - 0 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022-2024
01.06.2022 - 20:00 Фарерские острова 0 - 4 Завершен Украина В
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина П
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Северная Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Показать больше
Последние матчи - Северная Македония
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Северная Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2015/2016
27.05.2016 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 2015/2016
05.09.2015 - 17:00 Северная Македония 1 - 0 Завершен Украина В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Украина
57%
Ничья
24%
Северная Македония
19%
Трансляция
Перший тайм українці провели на втіху пану Ротаню в контролі м'яча, проте майже не створювали загрози чужим воротам, за винятком пару перспективних пострілів. Україна нікуди не квапиться а суперники сидять настільки низько, що обійти їх є ще тим завданням. Але треба пришвидшуватись, хлопці!
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Опасный момент
Бондаренко зіграв до центрального входу до штрафного на Криськіва, після того той потужно пробив під поперечину, але голкіпер потягнув!
45'
Инфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
44'
Завершуємо тайм так само, як і провели його — у контролі м'яча.
41'
В'юнник прострілив із правого флангу штрафного, проте Гайдарі виніс м'яч за межі поля.
40'
Закидання на лівий фланг атаки для Тасевські пішло до офсайду.
38'
Опасный момент
Супряга головою замикав перед чужим воротарським подачу Бондаренка з правого флангу, проте пробив над воротами!
35'
Чергова порція повільного контролю м'яча від нашої команди.
33'
Гайдарі отримав пошкодження в якомусь із моментів.
32'
Суперники потрохи почали оживати з контролем м'яча на нашій половині.
30'
Простріл із правого флангу від Гайдарі блокував Вівчаренко.
28'
Постріл від Судакова низом із лівого флангу біля ближньої стійки до рук забрав голкіпер.
26'
Аут на правому фланзі заробив Сич просуванням через правий фланг.
24'
Не мають швидкості наші атаки. Може то вимога тренерського штабу, хто знає.
22'
Судаков із лівого флангу штрафного закручував м'яча в дальній кут, проте влучив у суперника.
20'
Блокували спробу Станковські зробити вихід до атаки через дальній пас.
18'
Геть непросто нашим долати опір суперників у захисті. У завершальній стадії взагалі непрохідна прірва.
16'
Опасный момент
В'юнник зльоту в центрі штрафного замикав подачу з лівого флангу, проте спрямував м'яча над воротами.
15'
Вівчаренко накидав із лівого флангу до штрафного, але захисники винесли м'яча.
14'
Тасевські затягнув м'яч на лівий фланг штрафного, звідки стріляв у відтяжку, проте захисники блокували постріл Златкова.
12'
Простріл від Станковські на кутовий перевів Вівчаренко.
10'
Навіть Нещерета вже залучають до розіграшу м'яча — суперники сидять глибоко.
8'
Простріл В'юнника з правого флангу забрав до рук голкіпер.
7'
Шкода, що не вдається прискорити атаки, бо суперники теж не квапляться чогось.
5'
Нічого не даємо зробити повільним контролем.
3'
Пас на хід Супрязі з лівого флангу на середньому виході перехопив голкіпер.
1'
Неквапливий початок у контролі на власній половині від України.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Україна з 16 очками за сім матчів іде другою, а Північна Македонія за дев'ять ігор набрала всього дев'ять очок, тому йде передостанньою.
Запасні: Алчевські, Крстевські, Гьорієвські, Рамадані, Абасі, Стойчевські, Максімов, Елезі, Ніколов.
Північна Македонія: Денковські — Гайдарі, Младеновські, Манев, Шеї — Еміні, Златков, Тодоровські — Станковські, Ілієвські, Тасевські.
Запасні: Трубін, Кухаревич, Желізко, Брагару, Дубко, Ванат, Алефіренко, Хлань, Білошевський.
Україна: Нещерет — Сич, Таловеров, Боль, Вівчаренко — Бондаренко, Міхайленко, Криськів — В'юнник, Супряга, Судаков.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Георгій Кікачейшвілі (Грузія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи H. На полі стадіону Есеньюрт Неджмі Кадиоглу (Стамбул, Туреччина) зіграють Україна U-21 та Північна Македонія U-21.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Уэльс Уэльс 1 Украина Украина 0 Завершен 19:00 - Сегодня Кипр Кипр 0 Северная Ирландия Северная Ирландия 0 Завершен 19:00 - Сегодня Гибралтар Гибралтар 0 Северная Македония Северная Македония 2 Завершен 16:00 - Сегодня Сан-Марино Сан-Марино 0 Мальта Мальта 2 Завершен 21:45 - Вчера Турция Турция 4 Фарерские острова Фарерские острова 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 300 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Украина - Северная Македония 05.06.2022, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Северная Македония (Скопье) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022-2024.

Дата проведения матча: 05.06.2022
Время начала матча: 20:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Северная Македония (Скопье):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Северная Македония и Украина в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Северная Македония можно посмотреть 05.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Северная Македония, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Фарерские острова - 01.06.2022, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Северная Македония (Скопье)
Год основания Северная Македония (Скопье): 1991
Страна: Македония

Прошедший поединок команды Северная Македония был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Северная Македония онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Молодежная сборная и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен