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Украина - Франция онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 09 июня 2022, 19:45
Рейтинг матча:
Украина
3 - 3
Матч завершен
Франция
Ход матча
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
0
Побед
5
Игр
4
Побед
Франция
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина
Молодежная сборная 2015/2016
13.10.2015 - 19:45 Франция 2 - 0 Завершен Украина
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
09.07.2015 - 19:00 Украина 1 - 3 Завершен Франция
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция Н
Молодежная сборная 2022-2024
05.06.2022 - 20:45 Украина 4 - 0 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 2022-2024
01.06.2022 - 20:00 Фарерские острова 0 - 4 Завершен Украина В
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина П
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Франция
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция Н
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина В
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 1 Завершен Франция П
Молодежная сборная 2015/2016
13.10.2015 - 19:45 Франция 2 - 0 Завершен Украина В
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
09.07.2015 - 19:00 Украина 1 - 3 Завершен Франция В
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Новости команд
Трансляция
Результативна нічия з командою Франції – позитивний результат, з огляду на зміст гри. На Україну очікує плей-оф відбору до Євро U21.
90+4'
Свисток
Матч завершено.
90+2'
Хлань виграв підбір, але запустив шкіряного високо на трибуни.
90+1'
Добивання Брагару взяв на себе захинсник.
90+1'
Вівчаренко розігнав контратаку збірної України, але Кухаревич не влучив по м'ячеві у найвідповідальніший момент.
90'
Инфо
Компенсовано 4 хвилини.
89'
Вкрай неточного удару здалеку завдав Брагару.
87'
Мельє забирає м'яча до рук після рикошету від Бадьяшиля.
84'
Офсайд
Черговий офсайд в українців. Цього разу в положення поза грою заліз Кухаревич.
83'
Замена
Остання спроба Ротаня змінити гру. Кухаревич виходить на поле замість Михайленка, Желізко – замість Бондаренка.
81'
Замена
Діоп замінив Гуірі.
79'
М'яч після потужного пострілу Калюлю зльоту пройшов поруч зі штангою.
76'
Замена
В‘юнник поступився місцем на полі Брагару.
74'
Боль перехопив небезпечний навіс до штрафного майданчика.
67'
Замена
Криськів і Ванат залишили поле, Хлань і Супряга вступили у гру.
66'
Підступний удар Гуірі з-під захисника парирував Трубін.
62'
Замена
Нгуму і Какере замінили Чо і Шотара відповідно.
62'
Офсайд
Ванат майже вийшов сам-на-сам з воротарем, але лайнсмен здійняв прапорець.
56'
Замена
Калімуендо та Камавінга з'явились на полі замість Абліна та Коне.
54'
Желтая карточка
Тюрам побачив перед собою жовте світло.
53'
Желтая карточка
Ванат нечесно вів боротьбу проти суперника.
52'
Желтая карточка
Бондаренко попереджений за тактичний фол у центрі поля.
49'
Гоооол!!!
Рахунок зрівняно! Рикошет допоміг забити Бондаренку. Чи зможуть наші хлопці вибороти перемогу в сьогоднішньому матчі?
49'
Опасный момент
Сич втратив чудову нагоду відзначитись! Крайній захисник збірної України не влучив у ворота з близької відстані.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ігрова перевага французької збірної колосально, на табло – мінімальний відрив. Підопічні Ротаня зберігають надію на позитивний результат.
45+1'
Свисток
Перерва.
44'
Гоооол!!!
Україна скорочує відставання! Бадьяшиль спрямував м'яч у власні ворота після прострілу Сича. Подарунок від суперника перед перервою!
43'
Желтая карточка
Жовту картку за зрив атаку отримав Бадьяшиль.
40'
Команда Ріполя продовжує домінувати на футбольному полі. Українці майже не торкаються м'яча останнім часом.
35'
Желтая карточка
В‘юнник покараний жовтою карткою за брудний підкат проти Трюффера.
30'
Постріл Тюрама з-за меж штрафного був заблокований захисником.
25'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Франція! Гуірі отримав передачу від Трюффера та завдав удару під дальню стійку.
23'
Мельє вчасно вийшов із воріт, випередивши Ваната у боротьбі за м'яч.
20'
Французи контролюють м'яч на чужій половині поля, очікуючи на помилку суперника.
11'
Опасный момент
Чергова помилка в обороні збірної України ледь не стала результативною! На щастя, Гуірі не влучив у площину воріт.
10'
Гоооол!!!
Франція знову попереду! Тюрам без жодного супротиву розстрілює ворота Трубіна.
7'
Гоооол!!!
Наші хлопці відповідають! Ванату вдався бездоганий удар у верхній кут з межі штрафного майданчика. Так тримати!
4'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Аблін точним ударом у ближній кут завершує стрімку атаку французів правим флангом.
2'
Опасный момент
Гуірі самотужки пройшов усю оборону суперника і відпасував Коне під удар. Правий вінгер збірної Франції завдав неточного удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Стартовий склад команди Франції: Мельє – Трюффер, Бадьяшиль (к), Лукеба, Калюлю – Гуірі, Тюрам, Шотар, Коне – Чо, Аблін.
Инфо
Стартовий склад команди України: Трубін – Вівчаренко, Боль, Таловєров, Сич – Бондаренко (к), Михайленко, Криськів – Судаков, Ванат, В‘юнник.
Вітаємо! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу кваліфікації молодіжного Євро Україна U21 – Франція U21.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2022 в 21:40
с Ротанем молодёжки не чего дальше не светит --надо искать хорошего тренера а не физрука типа Ротаня
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Анонс матча Украина - Франция 09.06.2022, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022-2024.

Дата проведения матча: 09.06.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Франция:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Франция в предыдущем футбольном матче 09.06.2022 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Франция можно посмотреть 09.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Франция - 09.06.2022, в рамках турнира Молодежная сборная 2022-2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против Украина - 09.06.2022, в рамках турнира Молодежная сборная 2022-2024 и закончился ничьей.

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