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Армения - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 12 июня 2022, 18:00
Рейтинг матча:
Армения
0 - 0
Обновить
17'
Украина
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Армения
14%
Ничья
14%
Украина
71%
Прогноз на матч
Личные встречи
Армения
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения
Последние матчи - Армения
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения П
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция Н
Молодежная сборная 2022-2024
05.06.2022 - 20:45 Украина 4 - 0 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 2022-2024
01.06.2022 - 20:00 Фарерские острова 0 - 4 Завершен Украина В
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина П
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина Н
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Новости команд
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Армения
14%
Ничья
14%
Украина
71%
Трансляция
12'
Ні Микола Кухаревич, ні Максим Таловєров не зуміли дістатися верхового м'яча після подачі Івана Желізка зі штрафного.
9'
Спроба Нарека Агасаряна вразити ворота ударом головою виявилася безуспішною.
6'
Льова Карапетян впорався з ударом Ельдара Кулієва у ближній кут.
1'
Максим Брагару виконав непоганий ривок з глибини, але поступився голкіперові у боротьбі за м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Вірменії: Карапетян – Манукян, Газарян, Губасарян, Симонян – Григорян, Хамоян (к), Шагоян – Мірзоян, Ованісян, Агасарян.
Инфо
Стартовий склад України: Фесюн – Вівчаренко, Боль, Таловєров (к), Капінус – Білошевський, Желізко, Брагару – Кулієв, Супряга, Кухаревич.
Вітаємо! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу відбірного турніру до Євро U21 між Вірменією та Україною.
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Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Северная Ирландия Северная Ирландия 2 Кипр Кипр 2 Завершен 21:45 - Вчера Люксембург Люксембург 0 Турция Турция 2 Завершен 21:45 - Вчера Румыния Румыния 1 Финляндия Финляндия 0 Завершен 21:45 - Вчера Венгрия Венгрия 1 Германия Германия 1 Завершен 21:45 - Вчера Англия Англия 0 Италия Италия 0

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Анонс матча Армения - Украина 12.06.2022, Молодежная сборная

Матч между командой Армения и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022-2024.

Дата проведения матча: 12.06.2022
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Армения и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Армения осталась с поражением. Столкновение Украина и Армения в предыдущем футбольном матче 07.09.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Армения - Украина можно посмотреть 12.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Армения - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Армения
Страна: Армения

Прошедший матч команды Армения был сыгран против Украина - 07.09.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Франция - 09.06.2022, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022-2024 и закончился ничьей.

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