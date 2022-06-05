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Уэльс - Украина онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 05 июня 2022, 19:00
Рейтинг матча:
Уэльс
1 - 0
Обновить
перерыв
Украина
Ход матча
Кто победит?
179 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
6%
Ничья
16%
Украина
78%
Прогноз на матч
Личные встречи
Уэльс
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Сборная Украины 2015/2016
28.03.2016 - 21:00 Украина 1 - 0 Завершен Уэльс
Последние матчи - Уэльс
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польша 2 - 1 Завершен Уэльс П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Чехия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Уэльс 2 - 1 Завершен Австрия В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Уэльс 5 - 1 Завершен Беларусь В
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Последние матчи - Украина
Чемпионат мира 2022
01.06.2022 - 21:45 Шотландия 1 - 2 Завершен Украина В
Сборная Украины 2022-2024
18.05.2022 - 19:00 Риека 1 - 1 Завершен Украина Н
Сборная Украины 2022-2024
17.05.2022 - 21:35 Эмполи 1 - 3 Завершен Украина В
Сборная Украины 2022-2024
11.05.2022 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
179 Пользователей сделало свой выбор
Уэльс
6%
Ничья
16%
Украина
78%
Трансляция
45'
Инфо
Дві хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Ах, Караваєв добре пройшов флангом і вішав м'яко на дальню, але захист теж не спить у господарів
42'
Джеймс ліктем зачепив Караваєва. Пожалів його суддя, бо одна жовта у нього вже є
41'
Опасный момент
А суддя дивиться ВАР – в епізоді Ярмоленко перший на м'яч, і здавалося, що Аллен вдарив його по нозі. Але після перегляду ВАР суддя каже, що лише кутовий… Спірне рішення
40'
Опасный момент
Зінченко непогано, хльостко приклався! Але Хеннессі хорош сьогодні! Переводить на кутовий!
38'
Ще один штрафний для господарів – але цього разу відбиваємось ми без проблем
36'
Мда, ну що робити, треба забивати тепер.
34'
Гоооол!!!
Гооол! Після удару Бейла зі штрафного м'яч рикошетить від Ярмоленка і влітає в ближній кут. 1:0
33'
Штрафний для Уельсу. Небезпечний. Метрів 25 до воріт
32'
Желтая карточка
Миколенко у боротьбі ліктем зачепив Джеймса. Жовта нашому захиснику
29'
А ось Ярмоленко пробив – але Хеннессі знову у роботі
28'
Офсайд
Боже боже, Циганков після розрізного пасу вискакує віч-на-віч, але підрізає м'яч не зближаючись повз! Хоч там і офсайд, та забивати таке треба!
26'
Зінченко метрів із 30-ти приклався. Влучив у Ампаду, та так, що вирубав суперника… На газоні бідний
24'
А Бущан, здається, не зовсім у порядку. Знову тримається за ногу.
23'
Ух, а ось Ремзі дуже небезпечно вирізав із флангу, пощастило, що Мур не встиг на цю подачу.
22'
Еххх після прострілу Циганкова Караваєв не влучив нормально по м'ячу... А могло бути небезпечно...
21'
Після стартового руху гра дещо заспокоїлася
20'
А Бущану невелику медичну допомогу надавали. Невелике пошкодження ноги у кіпера після стику, але здається все нормально
18'
Дощ, у Кардіффі, тим часом, ляпає
17'
Уголовой
Кутовий для господарів. Після розіграшу пішов навіс, Бущан на виході грає не дуже впевнено, але суддя там офсайд запалив
16'
Валлійці хвилини три катали м'яч, але в підсумку Караваєв перехопив дальню діагональ.
12'
Опасный момент
Після пасу Забарного Яремчук вивалився майже віч-на-віч, але пробив не зближаючись, і Хеннессі забирає! І офсайду не було! Вирішувати треба такі моменти Рома!
11'
Більше ми контролюємо м'яч, намагаємося щось створити, але поки що всі підходи до штрафної перекриті
10'
Уголовой
Пару кутових подали наші, але поки що переграти валлійців на другому поверсі ми не можемо
9'
Циганков дальним ударом перевірив Хеннессі. Не дуже гостро, але кіпер перекидає на кутовий
6'
Уголовой
Кутовий для валлійців, але наші спокійно відбиваються
5'
Маліновський з другої спроби пробив зі штрафного, але тут Хеннессі впевнено забирає м'яч.
4'
Опасный момент
Ох, Зінченко надумав надурити всіх, швидко пробив зі штрафного, Хеннесі не чекав і пустив пінку... Але ні, не зараховується м'яч, суддя каже, що бити треба по свисту.
3'
Желтая карточка
Наші спробували сходити вперед, Аллен підкотився під Степаненка, і перша жовта в матчі!
1'
Свисток
Ну, погнали, наші розвели з центру поля!
Гарет Бейл та Андрій Ярмоленко капітанять!
А зараз – гімн Вельсу!
Лунає гімн України!
Виходять команди на поле
Инфо
Стартовий склад збірної Вельса: Вейн Геннессі, Коннор Робертс, Бен Девіс, Джо Родон, Неко Вільямс, Етан Ампаду, Аарон Ремзі, Джо Аллен, Деніел Джеймс, Кіффер Мур, Гарет Бейл
Инфо
Стартовий склад збірної України: Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Роман Яремчук
Треба брати цей матч. Іншого виходу немає
Переможець сьогоднішнього матчу потрапить на ЧС у групу B з Англєю, США та Іраном
Тренер Уельсу Роб Пейдж: Війна в Україні? Під час підготовки ми говорили, що якби ми могли змінити те, через що їм доводиться проходити, то ми точно зробили б це, але бізнес є бізнес. Уельс має шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу. Це дуже важливе для країни. Ми маємо неймовірну можливість. У нас є чудовий колектив. Я з нетерпінням чекаю на матч.
Заявка збірної України на матч: Воротарі: Бущан, Пятов, Різник Захисники: Соболь, Бондар, Сирота, Забарний, Миколенко, Качараба, Караваєв, Матвієнко Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Піхальонок, Зубков Нападники: Яремчук, Довбик
Петраков перед матчем: Ми маємо складну обстановку в державі. Не усі дивляться футбол. У людей горе. У нас гинуть люди, розумієте? Недооцінка... Ми про це не думаємо. Ми думаємо про те, як зробити щасливими вболівальників та ЗСУ”.
Збірна Уельсу у відбірковій групі на ЧС-2022 посіла друге місце. 15 очок у восьми іграх дозволили "драконам" стати другим, випередивши всього на бал потужних чехів. Цей результат можна вважати справедливим, оскільки проти Чехії колектив Пейджа набрав чотири бали (перемога та нічия). У першому стику валлійці обіграли Австрію 2:1.
Инфо
Судити гру буде іспанець Матеу Лаос!
Инфо
Поєдинок відбудеться у Кардіффі, початок о 19:00!
Сьогодні наша збірна зіграє свій вирішальний матч добору на ЧС-2022. Стиковий поєдинок з Уельсом, переможець якого і вирушить до Катару!
Доброго вечора, ми з України!
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Анонс матча Уэльс - Украина 05.06.2022, Чемпионат мира

Поединок между командой Уэльс и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022-2024.

Дата проведения матча: 05.06.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Уэльс и командой Украина:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Уэльс осталась с поражением. Столкновение Украина и Уэльс в предыдущем футбольном матче 28.03.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Уэльс - Украина можно посмотреть 05.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Уэльс - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Уэльс
Страна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Прошедший матч команды Уэльс был сыгран против Польша - 01.06.2022, в рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Польша.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Шотландия - 01.06.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Украина.

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