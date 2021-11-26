Украина - Шотландия онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Шотландия 24.06.2022, Женская сборная Украины

Противостояние между командой Украина и командой Шотландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Женская сборная Украины 2022/2023.

Дата проведения матча: 24.06.2022

Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Шотландия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шотландия и Украина в предыдущем футбольном матче 26.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Армения - 12.06.2022, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Шотландия

Страна: Шотландия



Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Украина - 26.11.2021, в рамках турнира Женская сборная Украины 2021/2022 и закончился ничьей.

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