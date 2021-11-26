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Украина - Шотландия онлайн трансляция матча

Женская сборная Украины - 24 июня 2022, 21:15
Рейтинг матча:
Украина
0 - 4
Обновить
62'
Шотландия
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Украина
44%
Ничья
31%
Шотландия
25%
Личные встречи
Украина
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Шотландия
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина
Молодежная сборная 2017/2018
14.11.2017 - 21:30 Шотландия 0 - 2 Завершен Украина
Молодежная сборная 2015/2016
13.11.2015 - 19:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022-2024
12.06.2022 - 18:00 Армения 0 - 2 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция Н
Молодежная сборная 2022-2024
05.06.2022 - 20:45 Украина 4 - 0 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 2022-2024
01.06.2022 - 20:00 Фарерские острова 0 - 4 Завершен Украина В
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина П
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Последние матчи - Шотландия
Женская сборная Украины 2021/2022
26.11.2021 - 21:35 Шотландия 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2017/2018
14.11.2017 - 21:30 Шотландия 0 - 2 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2015/2016
13.11.2015 - 19:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Украина Н
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Новости команд
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Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Украина
44%
Ничья
31%
Шотландия
25%
Трансляция
59'
Желтая карточка
Арбітриня вважає, що Марта Томас симулювала.
51'
Опасный момент
Дарія Кравець рятує свою команду від пропущеного м'яча. Захисниця збірної України вибила шкіряного з лінії воріт.
46'
Замена
У перерві Вікторія Гірин замінила Натію Панцулаю.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Після жахливого першого тайму друга половина гри перетворюється на чисту формальність.
45+1'
Свисток
Перерва.
43'
Гоооол!!!
Четверий м'яч у ворота збірної України відправляє Марта Томас. Результативним знову став навіс від кутового прапорця.
34'
Лі Александр бездоганно грає на виході та нівелює загрозу власним воротам.
33'
У перспективній контратаці українкам вдалося заробити лише кутовий.
27'
М'яч пройшов над попереччиною після дального пострілу Керолайн Вір.
24'
Дарина Апанащенко завдала заслабкого удару, аби потурбувати Лі Александер.
20'
Гоооол!!!
Марта Томас доводить рахунок до розгромного. Нападниця збірної Шотландії відзначилась після навісу з кутового.
17'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу шотландки. Ерін Катберт упевнено переграла Катерину Самсон ударом у ближній кут.
14'
Ніхто з партнерок не відгукнувся на флангову передачу Ольги Овдійчук.
12'
Удар Роксолани Кравчук з-за меж штрафного став легкою здобиччю для Лі Александер.
9'
Гоооол!!!
Шотландія відкриває рахунок. Катерина Самсон майже впоралася з одинадцятиметровим ударом Керолайн Вір…
8'
Опасный момент
Безглуздий пенальті у ворота збірної України призначає арбітриня. На повторі видно, що Катерина Корсун виконала чистий відбір.
4'
Опасный момент
Ніколь Козлова втрачає чудову нагоду відзначитись! Нападниця збірної України пробила вище воріт з вигідної позиції.
3'
Опасный момент
Наші дівчата зуміли ліквідувати небезпеку, що виникла у штрафному майданчику внаслідок прострілу Саманти Керр.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад України: Самсон – Романенко, Шматко, Кравець, Корсун – Петрик, Апанащенко (к), Панцулая – Козлова, Кравчук, Овдійчук.
Инфо
Стартовий склад Шотландії: Александер – Докерті, Говард, Корсі (к), Еванс – Вір, Керр, Катберт – Емслі, Томас, Клілланд.
Вітання шанувальникам жіночого футболу! UA-Football представляє Вам текстову онлайн-трансляцію матчу кваліфікації Чемпіонату світу між збірними України та Шотландії.
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Последние матчи
Завершен 22:30 - 21.06.2022 Левадия Левадия 1 Викингур Викингур 6 Завершен 16:00 - 21.06.2022 Ла Фиорита Ла Фиорита 1 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 2 Завершен 00:00 - 20.06.2022 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1 Завершен 04:30 - 19.06.2022 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2 Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 0 Завершен 04:00 - 19.06.2022 Даллас Даллас 0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2

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Анонс матча Украина - Шотландия 24.06.2022, Женская сборная Украины

Противостояние между командой Украина и командой Шотландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Женская сборная Украины 2022/2023.

Дата проведения матча: 24.06.2022
Время начала матча: 21:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Шотландия:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Шотландия и Украина в предыдущем футбольном матче 26.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Шотландия можно посмотреть 24.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Женская сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Украина - Шотландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Армения - 12.06.2022, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022-2024 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Шотландия
Страна: Шотландия

Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Украина - 26.11.2021, в рамках турнира Женская сборная Украины 2021/2022 и закончился ничьей.

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