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Динамо - Ивердон онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 26 июня 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
37'
Ивердон
Ход матча
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
39%
Ничья
26%
Ивердон
34%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
13.05.2022 - 19:05 Динамо 3 - 0 Завершен Флора В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
04.05.2022 - 20:05 Динамо 3 - 2 Завершен Базель В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.04.2022 - 19:00 Динамо 2 - 2 Завершен Динамо Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.04.2022 - 19:05 Динамо 3 - 2 Завершен Боруссия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Динамо 0 - 0 Завершен Клуж Н
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Последние матчи - Ивердон
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.07.2020 - 18:00 Гренобль Фут 38 0 - 0 Завершен Ивердон Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.01.2020 - 17:15 Ивердон 1 - 1 Завершен Сьон Н
Клубные товарищеские матчи 2019
20.07.2019 - 18:45 Вильфранш (Фра)(Stat) 3 - 1 Завершен Ивердон П
Клубные товарищеские матчи 2019
16.07.2019 - 20:00 Ивердон 2 - 3 Завершен Гренобль (Фра)(Stat) П
Клубные товарищеские матчи 2019
02.07.2019 - 20:15 Ксамакс 2 - 1 Завершен Ивердон П
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Новости команд
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
39%
Ничья
26%
Ивердон
34%
Трансляция
33'
Опасный момент
А ось момент у швейцарців – Бердаєс отримав м'яч у штрафному, розвернувся і пробив – трохи не влучив! Небезпечно!
31'
Івердон сходив у флангову атаку, але Цитаїшвілі вдало відпрацював в обороні
29'
Буяльський на фланзі накрутив і суперника і себе - м'яч, зрештою, поскакав в аут
28'
Відновилася гра
27'
Зупинив суддя гру - пару хвилин на водопій
26'
Буяльський метрів з 40 вирішив дати - набагато вище
24'
Антюх на швидкості проскочив трьох суперників, але уткнувся в лицьову та пас не віддав
23'
Івердон сходив в атаку, але після флангового прострілу Нещерет у шпагаті забирає м'яч.
22'
Опасный момент
Ох, після пасу Цитаїшвілі Дубінчак з гарної позиції пробивав, але дав повз ворота!
19'
На Антюха пройшов непоганий пас у штрафну, але мене підскочив на купині і до удару справа не дійшла.
17'
І знову все спокійно у нас – тепер вже й нікуди поспішати киянам
14'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так! Яцик змістився з флангу і поклав точно у дальній кут! Гарний гол! 1:0!
13'
Поки що нудновато у нас... Нічого особливо цікавого не відбувається на полі
10'
А Лусуена ось пробив здалеку – неточно.
9'
Поки що все спокійно у нас – поки що підійди до чужої штрафної кияни не можуть
5'
Івордон поки що пробує дальними закидами грати – не дуже успішно.
4'
Кияни кілька хвилин покатали м'яч, але без загострень поки що
2'
Швейцарці сходили в атаку, але після навісу справа до удару не дійшла
1'
Свисток
Стартовий свисток! Матч розпочався
Виходять команди на поле
Инфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет - Кравченко, Боль, Біловар, Дубінчак - Яцик, Шепелєв, Буяльський (к), Цитаїшвілі, Антюх - Бєсєдін. Запасні: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Малиш, Ванат, Царенко, Андрієвський, Гармаш, Н. Волошин, Тимчик, В. Волошин, Дячук.
Инфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00!
Починає свій збір у Швейцарії та Динамо, де кияни сьогодні проводять свій перший спаринг – проти місцевого Івердона. Текстовий онлайн цього матчу і пропонує до вашої уваги UA-Футбол
Доброго вечора всім любителям футболу. Українські клуби потихеньку виходять із літнього міжсезоння та розпочинають свої збори
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Ивердон 26.06.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ивердон будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 26.06.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Флора - 13.05.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ивердон

Предыдущий матч команды Ивердон был сыгран против Гренобль Фут 38 - 25.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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