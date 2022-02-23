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Металлист - Ботев онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 25 июня 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 2
Обновить
81'
Ботев
Пловдив
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
41%
Ничья
35%
Ботев
24%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.02.2022 - 15:00 Металлист 1 - 0 Завершен Дордой В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.02.2022 - 15:00 Металлист 2 - 1 Завершен Истиклол В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:30 Металлист 1 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 0 Завершен Нефтчи В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 15:00 Металлист 3 - 0 Завершен Ступчаница В
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Последние матчи - Ботев
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.07.2020 - 18:15 Ботев 3 - 0 Завершен Этыр В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.05.2020 - 17:45 Ботев 2 - 0 Завершен Славия София В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.05.2020 - 17:00 Ботев 0 - 0 Завершен Славия София Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:00 Ботев 2 - 1 Завершен ЦСКА 1948 В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.01.2020 - 15:00 Ботев 4 - 1 Завершен Царско Село София В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
41%
Ничья
35%
Ботев
24%
Трансляция
70'
Гоооол!!!
І гооол! Темношкірий гравець Ботєва спокійно пробиває по центру! 2:0! Болгари з гарним запасом!
69'
Опасный момент
Пенальті! Пенальті для Ботєва-суддя свистить після неакуратного підкату!
68'
Ще один удар від Ботєва - сильно, але набагато вище...
67'
Опасный момент
Момент у болгарів! Пройшов простріл з флангу, але гравець з місця лівого напівсереднього з льоту дав повз ворота! А ситуація була непоганою!
64'
Ботєв продовжує пресингувати у другій третині. Метал поки що не може проскочити середню зону
60'
Продовжує на куражі атакувати Ботєв - пробують через фланги пробитися болгари
58'
Гоооол!!!
Хороший штрафний для Ботєва. Метрів 20 до воріт. І гоооол! Удар низом під штангу – кіпер безсилий! 1:0!
55'
Травма у гравця болгарської команди. Медбригада на полі
53'
Желтая карточка
Жовта комусь із гравців Ботєва - явно зірвав контру.
51'
Опасный момент
А ось момент від болгар – прохід по центру та удар під дальню – але кіпер харків'ян тягне!
49'
Уголовой
Кутовий для харків'ян - нічого небезпечного і цікавого.
48'
А ось і дія - Чідомере пройшов, вдарив, правда неточно.
46'
Замена
У перерві вийшов Чідомере замість Фоміна.
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Відносно спокійно все у нас до перерви – 1,5 моменти – у харків'ян, які грають, нагадаю, без легіонерів. Відносно рівна гра поки що.
45+1'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 0:0 у нас після першого тайму.
44'
Опасный момент
Ой ой, після проходу з флангу та пасу у штрафну Демченко прийняв, обробив, і дав з вигідної позиції метрів з 15-ти! Дав вище! А гарний момент, як для нашого матчу!
40'
У цікавий підкат пішов гравець Металіста у своїй штрафній. Чистий, але все одно потенційно небезпечний. Добре, що без конатакту
38'
"Сука, э..." Так коментує гравець Металіста фол у центрі поля. Суддя дає штрафний...
34'
Опасный момент
Ох, а ось це було небезпечно! Після кутового та скидки головою хтось з гравців Металу пробивав метрів з 10-ти, але його удар встигли заблокувати захисники!
32'
Уголовой
Кутовий для харків'ян – після навісу спроба вдарити через себе нічим не увінчалася
30'
Цікаво... Спочатку, здавалося, гравець Ботєва явно сфолив. Суддя не свиснув. Потім гравець Металу відповів – теж без свистка. Так можна і розжарити обстановку.
27'
Офсайд
Підлепенець на фланзі заліз у офсайд - пас на загострення обірвав суддя
25'
Спокійно все. Пару дрібних фолів у центрі поля. Болгари не соромляться йти у стик.
22'
Уголовой
Заробили кутовий українці. Навіс у воротарську – виносять захисники
21'
Харків наразі не може вийти за центральну лінію. Не клеїться у Металіста
19'
Таке враження, що болгарська команда перехоплює ініціативу. Більше працює із м'ячем у центрі поля. Пробує грати на загострення, правда не дуже успішно
17'
Уголовой
Дальний удар від Ботєва – заблокований. Від кутового також відбилися харків'яни.
15'
Уголовой
Кутовий подали болгари. Гравців 5 прийшли у штрафну на навіс, але Метал відбився
13'
Загалом поки що все спокійно. Металіст намагається грати у контроль. Ботєв пробує далекі закиди. Поки що немає особливих загострень у обох команд.
9'
Ех, непогано просочилися харків'яни флангом, пройшло скидання трохи назад під удар, але там нікого не було з партнерів
8'
Дальнийзакид у штрафну від болгарської команди - Рибка вийшов і спокійно забрав.
6'
Спокійно все. Металіст намагається перейти на чужу половину, але поки не дуже успішно
4'
Ботєв намагається робити низький пресинг. Харків'яни поки що не можуть організуватися біля чужого штрафного
2'
Болгари спробували організувати флангову атаку, але закид у штрафну не пройшов.
1'
Свисток
Поїхали, розпочався матч!
Виходять команди на поле
Зазначимо, що у стартовому складі харків'ян немає легіонерів. Як і у попередній заявці на матч!
Инфо
Стартовий склад Металіста: Рибка - Порох, Сарапій, Мізюк - Картушов, Демченко, Танковський, Банада, Танчик - Фомін, Підлепенець
Минулого сезону Ботєв посів 3-е місце в елітному дивізіоні країни. Зараз Ботєв зосереджений на підготовці не лише до старту в чемпіонаті Болгарії, а й до Ліги Конференцій, де першим його опонентом уже у липні стане АПОЕЛ з Кіпру.
Инфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00.
І сьогодні харківська команда має провести свій перший спаринг – проти болгарського Ботєва. Текстовий онлайн цього матчу UA-Футбол та пропонує до вашої уваги!
Вирушив на свій турецький збір і Металіст, який наступного сезону має зіграти в УПЛ.
Незважаючи на війну, український футбол починає потихеньку оживати.
Доброго вечора, ми з України!
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Комментарии(1)
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леонид Угринович
25.06.2022 в 12:23
Де можливо буде дивитись цей матч?
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Анонс матча Металлист - Ботев 25.06.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Ботев (Пловдив) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 25.06.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Ботев можно посмотреть 25.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Ботев, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Дордой - 23.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Ботев (Пловдив)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды Ботев был сыгран против Этыр - 31.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Ботев.

Следите за результатами матча Металлист - Ботев онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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