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Динамо - Фенербахче онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 июля 2022, 21:00 - Городской стадион Лодзя
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Фенербахче
Стамбул
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
14%
Фенербахче
30%
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 2.90 Х: 2.48 П2: 3.00
Интересные факты
  • Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Фенербахче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-4 в пользу команды Динамо Киев
  • Фенербахче имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Фенербахче не проигрывает в последних 17 играх.
  • Фенербахче не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Фенербахче не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Фенербахче забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фенербахче выигрывает в 39% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фенербахче выигрывает в 39%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Фенербахче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Фенербахче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • Фенербахче's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фенербахче (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 2, команда Фенербахче выиграла 0, 3 ничьи.
  • Динамо Киев забивает 1.4 гола за матч против команды Фенербахче, а Фенербахче забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Фенербахче - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Фенербахче - 1.2.
  • Динамо Киев забивает 2 гола, играя дома, а Фенербахче забивает 2.16 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Фенербахче
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
15.07.2022 - 21:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершен Лион П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Люцерн В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Янг Бойз Н
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Последние матчи - Фенербахче
Чемпионат Турции 2021/2022
21.05.2022 - 19:00 Йени Малатяспор 0 - 5 Завершен Фенербахче В
Чемпионат Турции 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Фенербахче 0 - 0 Завершен Фатих Карагюмрюк Н
Чемпионат Турции 2021/2022
08.05.2022 - 19:00 Бешикташ 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Чемпионат Турции 2021/2022
29.04.2022 - 20:30 Фенербахче 3 - 2 Завершен ФК Газиантеп В
Чемпионат Турции 2021/2022
22.04.2022 - 20:30 Ризеспор 0 - 6 Завершен Фенербахче В
Показать больше
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
14%
Фенербахче
30%
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 2.75 Х: 2.50 П2: 2.88
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 3.04 Х: 2.44 П2: 2.82
П1: 2.90 Х: 2.48 П2: 3.00
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Динамо Динамо 2 Шкупи Шкупи 2 Завершен 21:45 - Вчера Ла Фиорита Ла Фиорита 0 Балкани Балкани 4 Завершен 21:45 - Вчера Линфилд Линфилд 1 Будё-Глимт Будё-Глимт 0 Завершен 21:00 - Вчера Тирана Тирана 0 Зриньски Зриньски 1 Завершен 21:00 - Вчера Хибернианс Хибернианс 3 ФКИ Левадия ФКИ Левадия 2

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Анонс матча Динамо - Фенербахче 20.07.2022, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Фенербахче (Стамбул) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч пройдет на стадионе Городской стадион Лодзя.

Дата проведения матча: 20.07.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Фенербахче (Стамбул):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Фенербахче в предыдущем футбольном матче 04.08.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Фенербахче можно посмотреть 20.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - Фенербахче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ройял Антверпен - 15.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Фенербахче (Стамбул)
Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907
Страна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Прошедший поединок команды Фенербахче был сыгран против Йени Малатяспор - 21.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фенербахче.

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