Динамо - Фенербахче онлайн трансляция матча

Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 2 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Фенербахче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-4 в пользу команды Динамо Киев

Фенербахче имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Фенербахче не проигрывает в последних 17 играх.

Фенербахче не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Фенербахче не пропускает в 3 матчах подряд.

Фенербахче забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 46% матчей, Фенербахче выигрывает в 39% матчей.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Фенербахче выигрывает в 39%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Фенербахче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Когда Фенербахче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.

Фенербахче's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фенербахче (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 2, команда Фенербахче выиграла 0, 3 ничьи.

Динамо Киев забивает 1.4 гола за матч против команды Фенербахче, а Фенербахче забивает 0.8 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Фенербахче - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Фенербахче - 1.2.