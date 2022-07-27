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Фенербахче - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 27 июля 2022, 20:00 - Sukru Saracoglu Stadium
Рейтинг матча:
Фенербахче
Стамбул
0 - 0
Обновить
7'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Фенербахче
28%
Ничья
30%
Динамо
42%
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.20 Х: 2.40 П2: 4.00
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.35 Х: 2.50 П2: 4.30
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, Фенербахче выиграла 0 раз. также было 4 ничей, и Динамо Киев выиграла 2 раза.
  • Фенербахче не проигрывает в последних 18 играх.
  • Фенербахче не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • В домашних матчах Фенербахче не проигрывает Динамо Киев в последних 3 встречах.
  • Результат первой игры Динамо Киев - Фенербахче 0-0.
  • Фенербахче не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Фенербахче выигрывает первый тайм в 38% матчей, Динамо Киев выигрывает в 46% матчей.
  • Фенербахче выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Динамо Киев выигрывает в 46%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Фенербахче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Фенербахче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фенербахче% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Фенербахче's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фенербахче (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фенербахче выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 1, 4 ничьи.
  • Фенербахче забивает 0.6 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 0.8 гола против команды Фенербахче (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фенербахче и Динамо Киев - 1.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фенербахче и Динамо Киев - 1.
  • Фенербахче забивает 1.61 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Фенербахче.
  • Команда Фенербахче выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Динамо Киев.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Фенербахче
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Чемпионов 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершен Фенербахче
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче
Последние матчи - Фенербахче
Лига Чемпионов 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершен Фенербахче Н
Чемпионат Турции 2021/2022
21.05.2022 - 19:00 Йени Малатяспор 0 - 5 Завершен Фенербахче В
Чемпионат Турции 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Фенербахче 0 - 0 Завершен Фатих Карагюмрюк Н
Чемпионат Турции 2021/2022
08.05.2022 - 19:00 Бешикташ 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Чемпионат Турции 2021/2022
29.04.2022 - 20:30 Фенербахче 3 - 2 Завершен ФК Газиантеп В
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершен Фенербахче Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
15.07.2022 - 21:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершен Лион П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Люцерн В
Показать больше
Кто победит?
67 Пользователей сделало свой выбор
Фенербахче
28%
Ничья
30%
Динамо
42%
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.20 Х: 2.40 П2: 4.00
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.39 Х: 2.44 П2: 4.59
П1: 2.35 Х: 2.50 П2: 4.30
Статистика матча
1
Угловые
Трансляция
2'
Опасный момент
Удар от ворот - (Динамо)
2'
Опасный момент
Удар мимо ворот - (Фенербахче)
2'
Уголовой
Угловой удар - (Фенербахче)
2'
1'
1'
Свисток
Инфо
Инфо
Свисток
Матч начался
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Последние матчи
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Анонс матча Фенербахче - Динамо 27.07.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой Фенербахче (Стамбул) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч пройдет на стадионе Sukru Saracoglu Stadium.

Дата проведения матча: 27.07.2022
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Фенербахче (Стамбул) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Фенербахче в предыдущем футбольном матче 20.07.2022 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фенербахче - Динамо можно посмотреть 27.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Фенербахче - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фенербахче (Стамбул)
Год основания Фенербахче (Стамбул): 1907
Страна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Предыдущий поединок команды Фенербахче был сыгран против Динамо - 20.07.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Фенербахче - 20.07.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2022/2023 и закончился ничьей.

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