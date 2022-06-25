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Металлист - Истанбул ББ онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 01 июля 2022, 17:30
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 1
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40'
Истанбул ББ
Стамбул
Ход матча
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
35%
Истанбул ББ
23%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
25.06.2022 - 17:00 Металлист 1 - 2 Завершен Ботев П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
23.02.2022 - 15:00 Металлист 1 - 0 Завершен Дордой В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.02.2022 - 15:00 Металлист 2 - 1 Завершен Истиклол В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:30 Металлист 1 - 0 Завершен Оболонь В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 10:00 Металлист 3 - 0 Завершен Нефтчи В
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Последние матчи - Истанбул ББ
Чемпионат Турции 2021/2022
22.05.2022 - 16:00 Истанбул ББ 3 - 1 Завершен Трабзонспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
15.05.2022 - 19:00 Гиресунспор 1 - 1 Завершен Истанбул ББ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
07.05.2022 - 19:00 Истанбул ББ 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Турции 2021/2022
30.04.2022 - 16:00 Касимпаша 2 - 3 Завершен Истанбул ББ В
Чемпионат Турции 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Истанбул ББ 3 - 0 Завершен Хатайспор В
Показать больше
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
42%
Ничья
35%
Истанбул ББ
23%
Трансляция
36'
Руслан Бабенко перервав небезпечний простріл Деніза Тюрчюча з лівого флангу.
28'
Опасный момент
Не щастить Металісту! Едуард Сарапій влучає у стіку після навісу з кутового.
27'
Захисник Башакшехіра в останній момент завадив Єгорові Демченку відзначитись.
20'
Владислав Рибак вчасно вийшов з воріт, випередивши суперника в боротьбі за м'яч.
19'
Удар Євгена Підлепенця з-за меж штрафного майданчика було заблоковано захисником.
18'
Едуард Сарапій з дальної дистанції пробиває значно вище воріт.
13'
Єгор Демченко отримав непогану передачу з флангу, але втратив м'яч при спробі обіграти захисника.
6'
Гоооол!!!
Башакшехір відкриває рахунок. Беркай Озджан з лінії штрафного майданчика вразив дальню дев'ятку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Металіста: Рибак – Горбунов, Порох, Мізюк, Танчик – Сарапій, Танковський, Бабенко – Картушов, Демченко (к), Підлепенець.
Инфо
Стартовий склад Башакшехіра:
Вітаємо прихильників українського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція благодійного матчу Металіст – Башакшехір.
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Анонс матча Металлист - Истанбул ББ 01.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Истанбул ББ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 01.07.2022
Время начала матча: 17:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Истанбул ББ можно посмотреть 01.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Истанбул ББ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Ботев - 25.06.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Ботев.

Команда гостей

Название: Истанбул ББ (Стамбул)
Год основания Истанбул ББ (Стамбул): 1990
Страна: Турция
Тренер: Абдуллах Авчи

Предыдущий матч команды Истанбул ББ был сыгран против Трабзонспор - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Истанбул ББ.

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