Металлист - Истанбул ББ онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Истанбул ББ 01.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Истанбул ББ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 01.07.2022

Время начала матча: 17:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Ботев - 25.06.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Ботев.

Команда гостей

Название: Истанбул ББ (Стамбул)

Год основания Истанбул ББ (Стамбул): 1990

Страна: Турция

Тренер: Абдуллах Авчи



Предыдущий матч команды Истанбул ББ был сыгран против Трабзонспор - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился победой команды Истанбул ББ.

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