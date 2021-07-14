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Динамо - Сьон онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 02 июля 2022, 20:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
6'
Сьон
Сьон
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
24%
Сьон
28%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Сьон
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.07.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Сьон
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.06.2022 - 21:00 Динамо 0 - 2 Завершен Лозанна Спорт П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.06.2022 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ивердон Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
13.05.2022 - 19:05 Динамо 3 - 0 Завершен Флора В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
04.05.2022 - 20:05 Динамо 3 - 2 Завершен Базель В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.04.2022 - 19:00 Динамо 2 - 2 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Сьон
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
22.05.2022 - 17:30 Сьон 3 - 3 Завершен Серветт Н
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
19.05.2022 - 21:30 Лозанна Спорт 1 - 2 Завершен Сьон В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Сьон 1 - 3 Завершен Люцерн П
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
08.05.2022 - 15:15 Грассхоппер 0 - 1 Завершен Сьон В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
01.05.2022 - 15:15 Сьон 1 - 2 Завершен Янг Бойз П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
24%
Сьон
28%
Трансляция
Инфо
Запасні Динамо: Нещерет, Дячук, Малиш, Кравченко, Вівчаренко, Біловар, Андрієвський, Царенко, В. Волошин, Антюх, Бєсєдін.
Инфо
У попередньому матчі Динамо Київ програло Лозанні-Спорт (0:2).
Сьон: Лінднер — Лаванші, Каваре, Саїнтіні, Япічіньйо — Поха, Гргіч — Бальтазар, Араз, Халабаку — Стоїлькович.
Динамо: Бойко — Тимчик, Бурда, Боль, Дубінчак — Яцик, Шепелєв, Н. Волошин, Гармаш, Буяльський — Ванат.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Сен-Жермен (Сав'єз, Швейцарія) зіграють швейцарський Сьон та Динамо Київ.
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Последние матчи
Завершен 17:30 - Вчера Металлист Металлист 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 3 Завершен 21:00 - 29.06.2022 Динамо Динамо 0 Лозанна Спорт Лозанна Спорт 2 Завершен 21:00 - 28.06.2022 Украина Украина 2 Венгрия Венгрия 0 Завершен 17:00 - 26.06.2022 Динамо Динамо 1 Ивердон Ивердон 1 Завершен 17:00 - 25.06.2022 Металлист Металлист 1 Ботев Ботев 2

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Анонс матча Динамо - Сьон 02.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Сьон (Сьон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 02.07.2022
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Сьон (Сьон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Сьон осталась с поражением. Столкновение Динамо и Сьон в предыдущем футбольном матче 14.07.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Сьон можно посмотреть 02.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Сьон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лозанна Спорт - 29.06.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Лозанна Спорт.

Команда гостей

Название: Сьон (Сьон)
Год основания Сьон (Сьон): 1909
Страна: Швейцария
Тренер: Дидье Толо

Прошедший матч команды Сьон был сыгран против Серветт - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Сьон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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