Динамо - Сьон онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Сьон 02.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Сьон (Сьон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 02.07.2022

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Сьон (Сьон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Сьон осталась с поражением. Столкновение Динамо и Сьон в предыдущем футбольном матче 14.07.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лозанна Спорт - 29.06.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Лозанна Спорт.

Команда гостей

Название: Сьон (Сьон)

Год основания Сьон (Сьон): 1909

Страна: Швейцария

Тренер: Дидье Толо



Прошедший матч команды Сьон был сыгран против Серветт - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился ничьей.

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