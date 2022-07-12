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Динамо - Лион онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 12 июля 2022, 22:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
34'
Лион
Лион
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
21%
Лион
21%
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Лион
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Люцерн В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Янг Бойз Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
02.07.2022 - 20:00 Динамо 1 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.06.2022 - 21:00 Динамо 0 - 2 Завершен Лозанна Спорт П
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Последние матчи - Лион
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2021/2022
21.05.2022 - 22:00 Клермон 1 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Лион 3 - 2 Завершен Нант В
Чемпионат Франции 2021/2022
08.05.2022 - 14:00 Метц 3 - 2 Завершен Лион П
Чемпионат Франции 2021/2022
01.05.2022 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершен Лион В
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Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
59%
Ничья
21%
Лион
21%
Трансляция
25'
24'
22'
Лепенан сбил Цыганкова на левом фланге защиты.
20'
Тете сфолил против Караваева у штрафной Динамо.
18'
Вербич не смог сохранить мяч под давлением в центре поля.
16'
Опасный момент
Бущан потянул выстрел в ближний угол с левого фланга штрафной от Экамби!
15'
Желтая карточка
Сидорчук у центральной линии на правом фланге защиты врезался в Энрике.
13'
Опасный момент
Экамби катил с правого фланга штрафной в дальний угол, однако Бущан потащил!
12'
Тете выстрелил с левого фланга штрафной, однако попал в соперника. Угловой.
10'
Беседин не смог обуздать верховой мяч возле чужой штрафной.
8'
Офсайд
У офсайд закинули м'яч на лівий фланг атаки для Вербича.
6'
Удерживают мяч киевляне на своей половине. Соперники не давят.
4'
Динамо пытается навязать соперникам высокий прессинг.
3'
Опасный момент
Буяльский ударом боковыми ножницами запирал подачу Цыганкова с правого фланга, однако в ворота не попал.
2'
Подача с левого фланга от Экамби пошла в руки Бущану.
1'
Лион начал игру с мячом в ногах.
Инфо
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Запасные: Нещерет, Боль, Тимчик, В.Волошин, Дубинчак.
Динамо Киев: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Вербич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков – Беседин.
Лион: Лопеш - Гюсто, Тьяго Мендес, Лукеба, Энрике - Рен-Аделаид, Лепенан - Тете, Февр, Токо Экамби – Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона Стад Пьер Раджон (Бургуэн Жалье, Франция) сыграют Лион и Динамо Киев.
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Анонс матча Динамо - Лион 12.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 12.07.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Лион (Лион):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Лион осталась с поражением. Столкновение Динамо и Лион в предыдущем футбольном матче 12.07.2022 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Лион можно посмотреть 12.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лион - 12.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Петер Бос

Прошедший поединок команды Лион был сыгран против Динамо - 12.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Динамо - Лион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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