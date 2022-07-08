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Заря - Легионовия онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 13 июля 2022, 18:00
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
3 - 1
Обновить
89'
Легионовия
Легьоново
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
47%
Ничья
33%
Легионовия
20%
Последние матчи - Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
08.07.2022 - 19:00 Заря 1 - 2 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:30 Заря 2 - 1 Завершен Бунёдкор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:30 Заря 4 - 1 Завершен Железничар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Заря 3 - 2 Завершен Оденсе В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 10:00 Заря 1 - 1 Завершен Окжетпес Н
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Последние матчи - Легионовия
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 14:15 Легионовия 2 - 2 Завершен Гурник Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.01.2020 - 20:45 Легионовия 0 - 0 Завершен Урусус Варшава Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.11.2019 - 13:00 Легия 1 - 2 Завершен Легионовия В
Клубные товарищеские матчи 2019
20.07.2019 - 18:30 Легионовия 1 - 3 Завершен Хапоэль Кфар-Саба П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
47%
Ничья
33%
Легионовия
20%
Трансляция
79'
Луганчане продолжают преобладать соперника во владении мячом.
78'
И снова в центре событий пара Чурко-Безбородько: первый забросил на левый фланг на второго, но тот оказался в офсайде.
74'
Отлично разыграли комбинацию в чужой штрафной Скоро и Нагнойный, но последний отдал неточный прострел в центр на Безбородке.
70'
Кисиль прострелил с парвого фланга в центр, а Безбородько в касание пробил значительно выше ворот.
69'
Очень уверенно "Заря" контролирует мяч. Соперник уже устал.
66'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Безбородько доводит счет до разгромного! Нападающий в касание с лета замкнул заброс в штрафную.
65'
Желтая карточка
Желтая для Нагнойного - заслуженно за грубую игру в центре поля.
63'
Скоро прострелил с правого фланга, но ни Безбородько, ни Нагнойный не смогли запереть передачу.
62'
Кисиль пробил из-за пределов штрафной, однако получилось слишком выше ворот.
57'
Безбородько после заброса продолжил головой вперед, Чурка, но голкипер прервал полет мяча.
51'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Счет становится 3:1 в пользу луганчан. Безбородько убежал по правому флангу, прострелил в центр на Чурка, который переправил мяч в пустые ворота.
49'
Мяч под контролем в "Зари". Луганчане строят атаки со своей половины поля.
Свисток
Второй тайм начался!
Несмотря на то, что "Легионовия" - это команда четвертого дивизиона Польши, она довольно достойно смотрится на фоне "Зари". Луганчане больше любят контролировать мяч, а вот соперник желает быстрее перевести все в контрактаку. Пока "Заря" выглядит более остро – это мы видим и на табло.
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Убегал Мышнев в контратаку, но его остановили поляки фолом в центре поля.
43'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Лунев прекрасно выполняет стандарт! Максим левой перекинул стенку и с метров 19 попал в правую девятку.
42'
Желтая карточка
Еще одна желтая для игроков "Легионовии". Будет опасный стандарт.
41'
Опасный момент
Хлань после сброса Гладкого пробил из пределов штрафной головой мимо левой стойки.
40'
Инфо
На стадионе слышны фанаты "Зари". Они кричалками поддерживают луганчан.
37'
С очень острого угла, почти от лицевой линии, с метров 13-ти пробил Кристиан, а голкипер соперника перевел мяч на угловой.
36'
Навес от Данченко с правого фланга все-таки долетел до Гладкого, но нападающий "Зари" не смог удачно пробить головой.
35'
Опасный стандарт заработали луганчане, но подача с левого фланга была вынесена.
33'
Желтая карточка
Желтая карточка для игрока "Зари" Кристиана за накладку.
33'
Данченко сделал навес с правого фланга в штрафной – с подачей без проблем справились защитника соперника.
32'
Луганчане запрессинговали соперника на его же половине поля, сразу мяч был адресован вперед к Гладкому, но Александр оказался в офсайде.
28'
Нападающий "Легионовии" пробежал из центра поля до происков штрафной и пробил чуть выше левой поперечины.
27'
Желтая карточка
А вот теперь Хлань на себе заработал предупреждение: полузащитник Легионовии сорвал контратаку луганчан.
26'
Уголовой
Дважды подряд поляки подали угловой, но в обоих случаях это было безрезультатно.
24'
Грубо Хлань сыграл в центре поля против соперника – арбитр обошелся устным предупреждением.
21'
"Легионовия" в последние минуты больше работает с мячом.
19'
Опасный момент
Гладкий принял мяч в штрафной, развернулся и пробил с метров 13-ти в поперечину!
16'
"Заря" атаковала левым флангом: Лунев навесил в штрафную, но мяч был выбит.
13'
В контратаку побежали игроки "Легионовии" - она завершилась ударом из-за пределов штрафной в руки Мацапуре.
9'
Кристиан обыграл защитника на правом фланге, прострелил в штрафную, но Хлань сразу же потерял мяч.
8'
Преимущественно луганчане контролируют мяч, но если поляки его получают, то сразу проводят быстрые атаки.
5'
Гоооол!!!
Реализуют пенальти поляки. В левый угол пробил нападающий: Мацапура угадал траекторию полета мяча, но не смог отразить удар.
5'
Опасный момент
Пенальти назначает арбитр в ворота луганчан! Хлань сфолил в собственной штрафной.
1'
Гоооол!!!
ГООЛ! Сразу с забитого мяча начинают луганчане! Хлань подал от угла поля, а Снурницын в прикосновение переправил круглого в створ ворот.
Свисток
Матч начался!
Стартовый состав "Зари": 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко, 32. Максим Имереков, 74. Игорь Снурницын, 38. Максим Смиян, 29. Егор Назарина, 14. Максим Хлань , 68. Кристиан, 8. Максим Лунев, 9. Дмитрий Мышнев, 11. Александр Гладкий.
Инфо
Это второй спарринг подопечных Патрика ван Леувена на польском тренировочном собрании. В первом поединке "Заря" уступила "Легии" с счетом 1:2.
Поздравляем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую онлайн трансляцию товарищеского матча, в котором луганская "Заря" встретится с польской "Легионовией" (четвертый дивизион).
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Анонс матча Заря - Легионовия 13.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Легионовия (Легьоново) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 13.07.2022
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Легионовия можно посмотреть 13.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Заря - Легионовия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Легия - 08.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Легия.

Команда гостей

Название: Легионовия (Легьоново)
Страна: Польша

Прошедший поединок команды Легионовия был сыгран против Гурник - 12.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Легионовия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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