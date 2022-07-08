Заря - Легионовия онлайн трансляция матча

Несмотря на то, что "Легионовия" - это команда четвертого дивизиона Польши, она довольно достойно смотрится на фоне "Зари". Луганчане больше любят контролировать мяч, а вот соперник желает быстрее перевести все в контрактаку. Пока "Заря" выглядит более остро – это мы видим и на табло.