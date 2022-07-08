Заря - Легионовия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Легионовия (Легьоново) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.
Дата проведения матча: 13.07.2022
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Легия - 08.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Легия.
Название: Легионовия (Легьоново)
Страна: Польша
Прошедший поединок команды Легионовия был сыгран против Гурник - 12.02.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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