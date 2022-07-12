Динамо - Ройял Антверпен онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Ройял Антверпен 15.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ройял Антверпен будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 15.07.2022

Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лион - 12.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: Ройял Антверпен

Страна: Бельгия



Прошедший поединок команды Ройял Антверпен был сыгран против Юнион Сент-Жилуаз - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Ройял Антверпен.

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