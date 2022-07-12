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Динамо - Ройял Антверпен онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 15 июля 2022, 21:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
13'
Ройял Антверпен
Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
17%
Ройял Антверпен
30%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершен Лион П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
12.07.2022 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Лион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Люцерн В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Янг Бойз Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
02.07.2022 - 20:00 Динамо 1 - 0 Завершен Сьон В
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Последние матчи - Ройял Антверпен
Чемпионат Бельгии 2021/2022
22.05.2022 - 17:00 Юнион Сент-Жилуаз 0 - 1 Завершен Ройял Антверпен В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
15.05.2022 - 14:30 Ройял Антверпен 1 - 3 Завершен Брюгге П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
12.05.2022 - 21:30 Андерлехт 2 - 1 Завершен Ройял Антверпен П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
08.05.2022 - 19:30 Ройял Антверпен 0 - 4 Завершен Андерлехт П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
01.05.2022 - 14:30 Ройял Антверпен 0 - 0 Завершен Юнион Сент-Жилуаз Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
17%
Ройял Антверпен
30%
Трансляция
5'
Шепелев отдал хороший пас на фланг, где Гармаш прострелил на Вербича. Мяч не доходит до словенца благодаря качественной игре защиты соперника.
1'
Свисток
Раздается стартовый свисток! Наш матч только начался!
Стал известен стартовый состав Динамо. Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Вербич, Супряга.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором встретятся киевское "Динамо" и бельгийский "Антверпен".
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Комментарии(1)
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vismut (Запорожье)
15.07.2022 в 20:43
Победит Супряга!
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Брейдаблик Брейдаблик 4 Унио Эспортива Унио Эспортива 1 Завершен 22:00 - Вчера Крузейдерс Крузейдерс 3 Брунос Мэгпайс Брунос Мэгпайс 1 Завершен 22:00 - Вчера Клифтонвилл Клифтонвилл 0 ДАК 1904 ДАК 1904 3 Завершен 22:00 - Вчера Искра Искра 0 Лачи Лачи 1 Завершен 21:45 - Вчера Тре Фиори Тре Фиори 3 Фола Фола 1

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Анонс матча Динамо - Ройял Антверпен 15.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ройял Антверпен будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 15.07.2022
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ройял Антверпен можно посмотреть 15.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ройял Антверпен, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лион - 12.07.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Лион.

Команда гостей

Название: Ройял Антверпен
Страна: Бельгия

Прошедший поединок команды Ройял Антверпен был сыгран против Юнион Сент-Жилуаз - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Ройял Антверпен.

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