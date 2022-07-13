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Заря - Корона онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 17 июля 2022, 13:00
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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13'
Корона
Кельце
Ход матча
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Заря
39%
Ничья
30%
Корона
31%
Последние матчи - Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
13.07.2022 - 18:00 Заря 4 - 1 Завершен Легионовия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
08.07.2022 - 19:00 Заря 1 - 2 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:30 Заря 2 - 1 Завершен Бунёдкор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 10:30 Заря 4 - 1 Завершен Железничар В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Заря 3 - 2 Завершен Оденсе В
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Последние матчи - Корона
Контрольные матчи 2017/2018
21.01.2018 - 16:30 Олимпик 0 - 0 Завершен Корона Н
Показать больше
Кто победит?
61 Пользователей сделало свой выбор
Заря
39%
Ничья
30%
Корона
31%
Трансляция
15'
Уголовой
Угловой для луганчан - и снова поляки снимают второй этаж
12'
Булеца метров с 25-ти приложился. По центру и без проблем для кипера
10'
Мишнев издалека пробил с подкруткой - чуть мимо ворот
9'
Штрафной на фланге для Зари - Вантух навесил, но Корона спокойно отбилась
8'
Удар от хозяев - Мацапура спокойно забирает
6'
Заря пока что играет первым номером и игроки располагаются довольно высоко
5'
Офсайд
Вне игры залезли поляки на фланге
4'
Есть на трибунах и довольно активные болельщики Зари
2'
Опасный момент
Ох, и сразу чуть не привез кипер Короны, махнув мимо мяча, но никого из луганчан рядом не оказалось!
1'
Свисток
Стартовый свисток, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Стартовый состав Зари: 53. Дмитрий Мацапура (ГК), 77. Олег Данченко, 32. Максим Имереков, 44. Арсений Батагов, 47. Роман Вантух, 29. Егор Назарина, 20. Вячеслав Чурко, 68. Кристиан, 10. Сергей Булеца, 9. Дмитрий Мишнев, 17. Денис Нагнойный
Инфо
Корона прошлый сезон закончила на 4-м месте в Первой лиге Польши, но пробилась в элитный дивизион (Экстраклясу) через плей-офф
Инфо
Матч начнется в 13:00
Привет всем! Клубы УПЛ продолжают свою летнюю подготовку к сезону, и сегодня UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Заря в Польше сыграет с местной Короной из Кельце
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Последние матчи
Завершен 21:00 - 15.07.2022 Динамо Динамо 2 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершен 22:15 - 14.07.2022 Брейдаблик Брейдаблик 4 Унио Эспортива Унио Эспортива 1 Завершен 22:00 - 14.07.2022 Крузейдерс Крузейдерс 3 Брунос Мэгпайс Брунос Мэгпайс 1 Завершен 22:00 - 14.07.2022 Клифтонвилл Клифтонвилл 0 ДАК 1904 ДАК 1904 3 Завершен 22:00 - 14.07.2022 Искра Искра 0 Лачи Лачи 1

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Анонс матча Заря - Корона 17.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Корона (Кельце) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 17.07.2022
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Корона можно посмотреть 17.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Заря - Корона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Легионовия - 13.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Корона (Кельце)
Год основания Корона (Кельце): 1973
Страна: Польша

Прошедший матч команды Корона был сыгран против Олимпик - 21.01.2018, в рамках турнира Контрольные матчи 2017/2018 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Корона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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