Заря - Корона онлайн трансляция матча

Матч между командой Заря (Луганск) и командой Корона (Кельце) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.
Дата проведения матча: 17.07.2022
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Легионовия - 13.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился победой команды Заря.
Название: Корона (Кельце)
Год основания Корона (Кельце): 1973
Страна: Польша
Прошедший матч команды Корона был сыгран против Олимпик - 21.01.2018, в рамках турнира Контрольные матчи 2017/2018 и закончился ничьей.
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