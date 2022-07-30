Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити 2-2. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 26 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 54-28 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 58 встреч, команда Ливерпуль выиграла 26 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-76 в пользу команды Ливерпуль

Манчестер Сити не проигрывает в последних 6 играх.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 47% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 1, 3 ничьи.

Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити - 4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити - 1.6.

Ливерпуль забивает 2.32 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.