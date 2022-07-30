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Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Суперкубок Англии - 30 июля 2022, 19:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
27'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 3.10 Х: 2.75 П2: 2.30
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 3.35 Х: 2.90 П2: 2.45
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Манчестер Сити 2-2. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 26 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 54-28 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 58 встреч, команда Ливерпуль выиграла 26 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-76 в пользу команды Ливерпуль
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 6 играх.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 47% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 1, 3 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 1.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.2 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити - 4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити - 1.6.
  • Ливерпуль забивает 2.32 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
11
Побед
27
Игр
7
Побед
Манчестер Сити
Кубок Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:30 Манчестер Сити 2 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 Ливерпуль 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 3.10 Х: 2.75 П2: 2.30
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 2.92 Х: 3.05 П2: 2.65
П1: 3.35 Х: 2.90 П2: 2.45
Составы команд
13
Адриан
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
15
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
23
Луис Густаво Диас
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
20
Жоао Кансело
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
20
Силва, Бернардо
26
Махрез, Рияд
9
Халанд, Эрлинг
15
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 15
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 20
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
2
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
4
Штрафные
3
Угловые
1
3
Фолы
3
Офсайды
1
1
Удары в створ
Трансляция
20'
Опасный момент
Тьяго разогнался на фланге и навесил во вратарскую. Там Диас был готов замкнуть, но Эдерсон качественно играет на выходе, нивелируя опасность.
16'
Аке классно покатил на забегавшего по флангу Канселу. Жоау сместился в центр и навесил на Холанда. Ван Дейк успел сыграть головой.
12'
Горожане потеряли мяч вблизи центра поля. Этим пробовал пользоваться Хендерсон, отдав на фланг Робертсону. Передача была неточной.
8'
Опасный момент
Де Брюйне оказался с мячом в 20 метрах от ворот Ливерпуля и без раздумий выстрелил в дальний угол. Ван Дейк успевает подставить ногу и перевести на угловой.
5'
Опасный момент
Опасно! Фабиньо диагональной передачей запускает Салаха по флангу, а тот на дриблинге смещается в центр и пробивает в правый угол. Игровой снаряд попадает в сетку с наружной стороны.
3'
Диас остановил мяч в штрафной после неплохого заброса с фланга, но защита Сити вовремя реагирует.
1'
Свисток
Только что раздался стартовый свисток! Матч начат!
Инфо
Стали известны стартовые составы команд. Ливерпуль: Адриан, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александр-Арнолд, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Диас, Фирмино, Салах. Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диас, Аке, Канселу, Родриго, Бернардо, Де Брюйне, Марез, Холанд, Грилиш.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию матча Суперкубка Англии, в котором встретятся Ливерпуль и Манчестер Сити.
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 30.07.2022, Суперкубок Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Англии 2022, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 30.07.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 16.04.2022 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 30.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Реал - 28.05.2022, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Астон Вилла - 22.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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