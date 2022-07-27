АИК - Ворскла онлайн трансляция матча

Поединок между командой АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2022/2023, матч пройдет на стадионе Френдс Арена.
Дата проведения матча: 27.07.2022
Время начала матча: 20:00
История противостояний между клубами АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда АИК осталась с поражением. Столкновение Ворскла и АИК в предыдущем футбольном матче 21.07.2022 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: АИК (Стокгольм)
Страна: Швеция
Прошедший поединок команды АИК был сыгран против Ворскла - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против АИК - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.
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