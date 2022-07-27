АИК - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча АИК - Ворскла 27.07.2022, Лига конференций

Поединок между командой АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2022/2023, матч пройдет на стадионе Френдс Арена.

Дата проведения матча: 27.07.2022

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда АИК осталась с поражением. Столкновение Ворскла и АИК в предыдущем футбольном матче 21.07.2022 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: АИК (Стокгольм)

Страна: Швеция



Прошедший поединок команды АИК был сыгран против Ворскла - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против АИК - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

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