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АИК - Ворскла онлайн трансляция матча

Лига конференций - 27 июля 2022, 20:00 - Френдс Арена
Рейтинг матча:
АИК
Стокгольм
0 - 0
Обновить
7'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
АИК
25%
Ничья
20%
Ворскла
55%
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.10 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.00
Интересные факты
  • Результат первой игры Ворскла Полтава - АИК 3-2.
  • АИК выигрывает первый тайм в 42% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 45% матчей.
  • АИК выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 45%.
  • Когда АИК лидирует 1-0 дома, они побеждают в АИК% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда АИК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в АИК% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than АИК's.
  • АИК забивает 1.67 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
Прогноз на матч
Личные встречи
АИК
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ворскла
Лига конференций 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершен АИК
Последние матчи - АИК
Лига конференций 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершен АИК П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.03.2020 - 15:00 Норрчёпинг 0 - 0 Завершен АИК Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.02.2020 - 19:45 Акрополис 3 - 0 Завершен АИК П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Ростов 1 - 1 Завершен АИК Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.01.2020 - 14:00 Сундсваль 1 - 0 Завершен АИК П
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Последние матчи - Ворскла
Лига конференций 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершен АИК В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Атырау П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 14:30 Ворскла 0 - 1 Завершен ЛКС П
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
АИК
25%
Ничья
20%
Ворскла
55%
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.10 Х: 2.60 П2: 4.00
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.12 Х: 2.79 П2: 4.60
П1: 2.05 Х: 2.75 П2: 5.00
Трансляция
6'
5'
4'
2'
Уголовой
Ризнык забрал в руки подачу с углового на левом фланге.
1'
Первая подача с левого фланга от АИК была перехвачена.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч был начат!
Запасные: Яношевич, Генарех, Бауи, Ахмед, Эльбузеди, Мбунга-Кимпиока, Сиссей, Атолла, Люстиг, Ринг.
АИК: Нордфельдт — Мендес, Сичендже, Папаяннопулос, Отьено — Аяри, Гуссейн, Ларссон, Бёрнстрем — Гвидетти, Стефанелли.
Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Челядин, Черныш, Хрипчук, Мельничук, Родригес.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Зайков, Яворский, Бацула — Козыренко, В. Тилль, Пуцлин, Олейник — Марлисон, Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
В первом матче победу со счетом 3:2 праздновал украинский клуб.
Милош Миланович (Белград, Сербия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. На поле стадиона Фрэндс Арена (Стокгольм/Сольная, Швеция) сыграют стокгольмский АИК и полтавская Ворскла.
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Анонс матча АИК - Ворскла 27.07.2022, Лига конференций

Поединок между командой АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2022/2023, матч пройдет на стадионе Френдс Арена.

Дата проведения матча: 27.07.2022
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами АИК (Стокгольм) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда АИК осталась с поражением. Столкновение Ворскла и АИК в предыдущем футбольном матче 21.07.2022 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча АИК - Ворскла можно посмотреть 27.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча АИК - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: АИК (Стокгольм)
Страна: Швеция

Прошедший поединок команды АИК был сыгран против Ворскла - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против АИК - 21.07.2022, в рамках чемпионата Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

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