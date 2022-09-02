Рух - Шахтер онлайн трансляция матча

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 26% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 30% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

FC Rukh Lviv забивает 0.33 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.67 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 0.33.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

FC Rukh Lviv забивает 0.75 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.