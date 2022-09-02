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Рух - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 сентября 2022, 17:00 - Skif Stadium
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
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перерыв
Шахтер
Донецк
Ход матча
20' Bondarenko, Artem 35' Мудрик, Михаил
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Рух
24%
Ничья
26%
Шахтер
50%
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.50 Х: 2.25 П2: 2.50
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.80 Х: 2.40 П2: 2.65
Интересные факты
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 26% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 30% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 2 гол(а).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • FC Rukh Lviv забивает 0.33 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.67 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Шахтер Донецк - 0.33.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Rukh Lviv забивает 0.75 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 4 играх.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
21.02.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершен Металлист П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Аль-Фатех П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Аль-Фатех В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Домжале В
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Главные события
35'
Мудрик, Михаил
20'
Bondarenko, Artem
Кто победит?
78 Пользователей сделало свой выбор
Рух
24%
Ничья
26%
Шахтер
50%
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.50 Х: 2.25 П2: 2.50
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.76 Х: 2.35 П2: 2.61
П1: 3.80 Х: 2.40 П2: 2.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
  • 96
    Locksmith, Denys Valentinovych
    Нападающий
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 20
    Даниил Сикан
  • 34
    Иван Петряк
    Полузащитник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 14
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
    35
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
    20
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
Угловые
1
49%
Владение мячом
51%
2
Удары мимо
2
5
Штрафные
4
4
Фолы
5
ЖК
1
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
КК
1
Трансляция
45'
Иван Петряк готовился замыкать передачу партнёра на дальней штанге, но Георгия Судакова подвела техника и мяч покинул пределы поля.
44'
Завершилась небольшая пауза связанная с повреждением Юрия Панькива. Капитан Руха сможет продолжить встречу.
35'
Красная карточка
Прямую красную карточку получает Михаил Мудрик за грубый фол против Марко Сапуги. Игрок Шахтёра на самом деле мог нанести сопернику травму.
33'
Опасный момент
Алексей Сыч ошибается в передаче, а его команда теряет возможность забить. Таких моментов может больше не быть!
30'
Опасный момент
Фантастический сейв совершил Юрий Панькив! Михаил Мудрик уже видел мяч в сетке, но голкипер Руха ногой отбил сложнейший удар.
20'
Желтая карточка
Артём Бондаренко получил отложенную жёлтую карточку за фол против Валерия Федорчука.
19'
Хозяева убежали в перспективную контратаку, но завершилась она неудачным ударом Юрия Климчука.
17'
Остап Притула опасно пробивал на исполнение, но мяч после его удара прошёл рядом со штангой.
13'
Вив Соломон-Отабор пытался навесить в штрафную площадь, но Ефим Конопля помешал его попытке.
8'
Роман Дидык в красивом подкате отбирает мяч у Михаила Мудрика, который уже ворвался в штрафную площадь.
6'
Иван Петряк откровенно симулировал после того, как понял, что не сможет добраться до мяча.
4'
Опасный момент
Валерий Бондарь упускает стопроцентный момент! Защитнику Шахтёра нужно было направить мяч в открытый угол с нескольких метров, но он не справился с этой задачей.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив (к) – Сыч, Сапуга, Дидык, Лях – Слюсар, Федорчук, Притула – Рунич, Климчук, Соломон-Отабор.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (к), Судаков, Бондаренко – Мудрик, Сикан, Петряк.
Львовяне в противостоянии с «горняками» попытаются взять первые очки. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура УПЛ Рух – Шахтёр.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
02.09.2022 в 16:54
РУХ вперёд
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Анонс матча Рух - Шахтер 02.09.2022, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 02.09.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Рух в предыдущем футбольном матче 20.11.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Шахтер можно посмотреть 02.09.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Колос - 28.08.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Кривбасс - 28.08.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Рух - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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