СК Днепр-1 - АЕК онлайн трансляция матча

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой АЕК (Ларнака) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч состоится на стадионе Kosicka futbalova arena.
Дата проведения матча: 18.08.2022
Время начала матча: 21:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Согдиана - 12.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: АЕК (Ларнака)
Страна: Кипр
Предыдущий матч команды АЕК был сыгран против Партизан - 11.08.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2022/2023 и закончился ничьей.
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