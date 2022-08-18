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СК Днепр-1 - АЕК онлайн трансляция матча

Лига Европы - 18 августа 2022, 21:00 - Kosicka futbalova arena
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
11'
АЕК
Ларнака
Ход матча
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
49%
Ничья
30%
АЕК
22%
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.00 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.40 П2: 3.05
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • АЕК Ларнака не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • АЕК Ларнака пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • АЕК Ларнака забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 61% матчей, АЕК Ларнака выигрывает в 34% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 61% случаев, АЕК Ларнака выигрывает в 34%.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда АЕК Ларнака лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в АЕК Ларнака% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда АЕК Ларнака проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в АЕК Ларнака% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than АЕК Ларнака's.
  • СК Днепр-1 забивает 2.5 гола, играя дома, а АЕК Ларнака забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Согдиана Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 10:20 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:20 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Спартак В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:20 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Дечич В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
28.01.2022 - 14:50 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Берое В
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Последние матчи - АЕК
Лига Европы 2022/2023
11.08.2022 - 22:00 Партизан 2 - 2 Завершен АЕК Н
Лига Европы 2022/2023
04.08.2022 - 19:00 АЕК 2 - 1 Завершен Партизан В
Лига Чемпионов 2022/2023
26.07.2022 - 18:30 АЕК 1 - 2 Завершен Мидтьюлланн П
Лига Чемпионов 2022/2023
19.07.2022 - 20:45 Мидтьюлланн 1 - 1 Завершен АЕК Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.08.2020 - 19:00 АЕК 1 - 2 Завершен АЕЛ П
Показать больше
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
49%
Ничья
30%
АЕК
22%
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.00 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.54 П2: 2.94
П1: 3.20 Х: 2.40 П2: 3.05
Статистика матча
Угловые
1
Трансляция
10'
Штрафной удар - (АЕК)
9'
Уголовой
Угловой удар - (АЕК)
6'
Сейв - (СК Днепр-1)
6'
Опасный момент
Удар по воротам - (АЕК)
5'
Штрафной удар - (АЕК)
3'
Штрафной удар - (АЕК)
1'
Штрафной удар - (СК Днепр-1)
Свисток
Матч начался
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня ХИК ХИК 1 Силькеборг Силькеборг 0 Завершен 19:00 - Сегодня Ракув Ракув 2 Славия Славия 1 Завершен 05:00 - Сегодня Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2 Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз 1 Завершен 04:00 - Сегодня Даллас Даллас 1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0 Завершен 03:00 - Сегодня Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1 Шарлотт Шарлотт 3

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Анонс матча СК Днепр-1 - АЕК 18.08.2022, Лига Европы

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой АЕК (Ларнака) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2022/2023, матч состоится на стадионе Kosicka futbalova arena.

Дата проведения матча: 18.08.2022
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - АЕК можно посмотреть 18.08.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - АЕК, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Согдиана - 12.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: АЕК (Ларнака)
Страна: Кипр

Предыдущий матч команды АЕК был сыгран против Партизан - 11.08.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2022/2023 и закончился ничьей.

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