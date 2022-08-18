СК Днепр-1 - АЕК онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 выиграл 4 домашних матчей подряд.

АЕК Ларнака не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

АЕК Ларнака пропускает в каждом из последних 6 матчах.

АЕК Ларнака забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 61% матчей, АЕК Ларнака выигрывает в 34% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 61% случаев, АЕК Ларнака выигрывает в 34%.

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда АЕК Ларнака лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в АЕК Ларнака% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда АЕК Ларнака проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в АЕК Ларнака% своих матчей.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than АЕК Ларнака's.