Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Рома и Лацио 2-0. 9 игры закончились с этим результатом.

За последние 33 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 17 раз, 11 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 51-30 в пользу команды Рома.

Во время последних 64 встреч, команда Рома выиграла 27 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-77 в пользу команды Рома

Последняя гостевая победа Лацио над Рома была в 2017

Игры прошлого года: 3-0 (Рома дома) и 3-2 (Лацио дома).

Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Лацио забил 29% голов между минутами 76-90?

Лацио не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

В домашних матчах Рома не проигрывает Лацио в последних 5 встречах.

Рома не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лацио не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Лацио в сезоне 3-2-0

Paulo Dybala лучший бомбардир Рома с 5 голами. Ciro Immobile забил 6 раз за Лацио

Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 3 передачами. Sergej Milinkovic-Savic лучший распасовщик Лацио (7 передач)

Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лацио выигрывает в 37% матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лацио выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.

Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.

Рома забивает 1.6 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Рома (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Лацио - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Лацио - 2.2.

Рома забивает 1.71 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Рома's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.