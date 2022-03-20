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Рома - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 ноября 2022, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 0
Обновить
12'
Лацио
Рим
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Рома
39%
Ничья
22%
Лацио
39%
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.60 Х: 2.41 П2: 3.70
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Рома и Лацио 2-0. 9 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 33 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 17 раз, 11 сыграла в ничью и 5 победы команды Лацио. Разница голов 51-30 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 64 встреч, команда Рома выиграла 27 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Лацио выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-77 в пользу команды Рома
  • Последняя гостевая победа Лацио над Рома была в 2017
  • Игры прошлого года: 3-0 (Рома дома) и 3-2 (Лацио дома).
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Лацио забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Лацио не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • В домашних матчах Рома не проигрывает Лацио в последних 5 встречах.
  • Рома не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лацио не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Лацио в сезоне 3-2-0
  • Paulo Dybala лучший бомбардир Рома с 5 голами. Ciro Immobile забил 6 раз за Лацио
  • Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 3 передачами. Sergej Milinkovic-Savic лучший распасовщик Лацио (7 передач)
  • Рома выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лацио выигрывает в 37% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лацио выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 3 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 2, команда Лацио выиграла 2, 1 ничьи.
  • Рома забивает 1.6 гола за матч против команды Лацио, а Лацио забивает 1.4 гола против команды Рома (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Лацио - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Лацио - 2.2.
  • Рома забивает 1.71 гола, играя дома, а Лацио забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Лацио's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Лацио.
  • Рома имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Рома
10
Побед
23
Игр
7
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
15.01.2021 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Лига Европы 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершен Лудогорец В
Чемпионат Италии 2022/2023
31.10.2022 - 19:30 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Рома В
Лига Европы 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 ХИК 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2022/2023
23.10.2022 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2022/2023
17.10.2022 - 19:30 Сампдория 0 - 1 Завершен Рома В
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Последние матчи - Лацио
Лига Европы 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Фейеноорд 1 - 0 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2022/2023
30.10.2022 - 19:00 Лацио 1 - 3 Завершен Салернитана П
Лига Европы 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 Лацио 2 - 1 Завершен Мидтьюлланн В
Чемпионат Италии 2022/2023
23.10.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Удинезе Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Рома
39%
Ничья
22%
Лацио
39%
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.57 Х: 2.55 П2: 3.76
П1: 2.60 Х: 2.41 П2: 3.70
Составы команд
1
Руй Патрисиу
13
Рожер Ибаньес
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
59
Никола Залевский
20
Мохамед Мади Камара
16
Кристанте, Брайан
2
Рик Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегрини
22
Николо Дзаньоло
23
Тэмми Абрахам
94
Иван Проведель
29
Лаззари, Мануэль
15
Николо Касале
13
Алессио Романьоли
77
Адам Марушич
5
Матиас Весино
32
Данило Катальди
10
Луис Альберто
9
Педро Родригес
7
Фелипе Андерсон
20
Маттиа Дзакканьи
Стартовый состав
  • 23
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 20
    Мохамед Мади Камара
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 13
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 9
    Педро Родригес
    Полузащитник
  • 7
    Фелипе Андерсон
  • 20
    Маттиа Дзакканьи
    Полузащитник
  • 5
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 15
    Николо Касале
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 77
    Адам Марушич
    Полузащитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Маурицио Сарри
Статистика матча
1
Удары в створ
1
Удары мимо
Сейвы
1
Трансляция
8'
Желтая карточка
Джанлука Манчини ударил по ногам Маттео Дзакканьи, который уходил в отрыв по флангу.
5'
Николо Дзаньоло принял мяч спиной к воротам, резко развернулся и целил в дальний угол. Неточно.
2'
Тэмми Абрахам подобрал нейтральный мяч и сразу же пробил по воротам. Иван Проведел на месте.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Ибаньес, Смоллинг, Манчини – Залевский, Кристанте, Камара, Карсдорп – Пеллегрини (к), Дзаньоло, Абрахам.
1'
Свисток
Матч начался. Поехали!
Инфо
Стартовый состав Лацио: Проведел – Марушич, Романьоли, Казале, Лаццари – Луис Альберто, Катальди, Весино – Дзакканьи, Андерсон, Педро.
Принципиальное противостояние сегодня подкреплено ещё и мощнейшей турнирной мотивацией. Рома идёт четвёртой, а «орлы» уступают им всего одно очко.
Римское дерби, классика. UA-Football представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го раунда Серии А между Ромой и Лацио.
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Анонс матча Рома - Лацио 06.11.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Рома (Рим) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2022/2023, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 06.11.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рома (Рим) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Рома, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Рома и Лацио в предыдущем футбольном матче 20.03.2022 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Маурицио Сарри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Лацио можно посмотреть 06.11.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Лудогорец - 03.11.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2022/2023 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Фейеноорд - 03.11.2022, в рамках турнира Лига Европы 2022/2023 и закончился победой команды Фейеноорд.

Следите за результатами матча Рома - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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