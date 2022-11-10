ФК Львов - Рух онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 30% голов между минутами 16-30?

FC Lviv без побед в последних 6 играх.

FC Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

FC Lviv не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-1-3

Vladyslav Bugay лучший бомбардир FC Lviv с 2 голами. Talles забил 5 раз за FC Rukh Lviv

Andriy Busko получил больше всего желтых карточек (4) в FC Lviv. Denys Valentynovych Slyusar получил 3 в FC Rukh Lviv.

FC Lviv пропускает в каждом из последних 6 матчах.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 7% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 28% матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 7% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 28%.

Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.

В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 2 ничьи.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

Команда FC Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

FC Lviv забивает 0.33 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.67 гола против команды FC Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и FC Rukh Lviv - 1.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и FC Rukh Lviv - 0.33.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".