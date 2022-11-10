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ФК Львов - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 ноября 2022, 13:00 - Skif Stadium
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
10'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
29%
Ничья
42%
Рух
29%
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.55 Х: 2.31 П2: 2.95
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 30% голов между минутами 16-30?
  • FC Lviv без побед в последних 6 играх.
  • FC Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Lviv не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-1-3
  • Vladyslav Bugay лучший бомбардир FC Lviv с 2 голами. Talles забил 5 раз за FC Rukh Lviv
  • Andriy Busko получил больше всего желтых карточек (4) в FC Lviv. Denys Valentynovych Slyusar получил 3 в FC Rukh Lviv.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 7% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 28% матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 7% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • FC Lviv забивает 0.33 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 0.67 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и FC Rukh Lviv - 1.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и FC Rukh Lviv - 0.33.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • FC Lviv забивает 1.17 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.67 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Рух
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2022/2023
04.11.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Металлист Н
Премьер-лига 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2022/2023
18.10.2022 - 13:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен Верес П
Премьер-лига 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металлист 1925 2 - 2 Завершен ФК Львов Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
29%
Ничья
42%
Рух
29%
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.40 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.55 Х: 2.31 П2: 2.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 3
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 73
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 26
    Роман Никитюк
    Защитник
  • 77
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Полузащитник
  • 28
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 8
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 11
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 6
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 96
    Locksmith, Denys Valentinovych
    Нападающий
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 8
    Брайт Энобахаре
    Нападающий
  • 11
    Вив Соломон-Отабор
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
Трансляция
5'
На первых минутах больше контролируют мяч подопечные Кучука, но пока без конструктива в заключительной трети поля.
2'
Гости активно начали игру. После быстрой атаки простреливал Таллес, но попал в защитника.
Свисток
Игра началась!
Команды уже выходят на поле. Скоро начинаем.
Инфо
"Рух" (запасные): Герета, Ледвий, Кителла, Пидгурский, Слюбик, Рунич, Карабин, Притула, Бойчук, Альваренга, Мысык, Веремиенко
Инфо
"Рух" (стартовый состав): Панькив - Федорчук, Дидык, Роман, Довгий, Слюсар, Лях, Энобахар, Соломон, Таллес, Климчук
"Львов" (запасные): Пономаренко, Ныч, Сасовский, Якымив, Мышенко, Ременяк, Михайлив В., Михайлив Р., Симинин
Инфо
"Львов" (стартовый состав): Ильющенков - Муравский, Васильев, Никитюк, Гриша, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай
Инфо
Отметим, что "Рух" занимает десятое место, а "Львов" идет предпоследним.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матч двенадцатого тура УПЛ! ФК "Львов" на стадионе "СКИФ" будет принимать "Рух". Игра начнется в 13.00.
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Последние матчи
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Анонс матча ФК Львов - Рух 10.11.2022, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч пройдет на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 10.11.2022
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 31.07.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg Anatolevich и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Рух можно посмотреть 10.11.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 04.11.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Кривбасс - 06.11.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча ФК Львов - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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