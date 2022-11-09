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ФК Минай - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 ноября 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 1
Обновить
10'
Черноморец
Одесса
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
21%
Ничья
29%
Черноморец
50%
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.70 Х: 2.40 П2: 3.75
Интересные факты
  • Минай сыграл 12 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Черноморец Одесса без побед в последних 6 играх.
  • Минай не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-2
  • Выездная статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-3
  • Yegor Tverdokhlib лучший бомбардир Минай с 2 голами. Maksym Bragaru забил 2 раз за Черноморец Одесса
  • Oleg Gorin получил больше всего желтых карточек (6) в Минай. Volodymyr Salyuk получил 3 в Черноморец Одесса.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Минай выигрывает первый тайм в 20% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 22% матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 22%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Минай's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Минай проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Минай выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.
  • Минай забивает 1.33 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Черноморец Одесса - 2.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Черноморец Одесса - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Минай забивает 0.71 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Черноморец Одесса серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец
Первая лига 2021
16.11.2019 - 17:00 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Первая лига 2019/2020
10.08.2019 - 17:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбасс 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 4 Завершен Заря П
Премьер-лига 2022/2023
08.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец П
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
21%
Ничья
29%
Черноморец
50%
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.62 Х: 2.41 П2: 3.57
П1: 2.70 Х: 2.40 П2: 3.75
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Бандура Александр
  • 25
    Хорин, Олег
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 3
    Иван Трубочкин
    Защитник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Полузащитник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Полузащитник
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 26
    Юрий Коломоец
    Нападающий
  • 12
    Дмитрий Непогодов
    Вратарь
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 6
    James Manjrekar
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Защитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Полузащитник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 21
    Иван Бобко
    Полузащитник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 99
    Кевин Коубемба
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Романс Григорчукс
Трансляция
5'
Гоооол!!!
Гооол! Путря четко реализовал пенальти! 1:0, повел Черноморец уже в самом начале матча!
4'
Опасный момент
А вот так! Пенальти для Черноморца! Наумец вошел в штрафную, раскачал защитника, и упал! Контакт был, хотя игрок Черноморца упал уж очень красиво!
3'
Пока что все спокойно. Минай пробует прибрать инициативу
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
На поле уже команды
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба Запасные: Варакута, Селин, Суханов, Белый, Политыло, Кузык, Литвиненко, Бабангида, Гладкий, Петько, Фили, Войтиховский
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлеб, Кулиев, Коломоец Запсасные: Пеньков, Кемкин, Байдал, Паламар, Касимов, Чуев, Кравчук, Колесник, Вишневский, Голуб, Рогозинский, Дмитрук
Пока дела в чемпионате у команд идут не очень. Минай перед этим поединком идет на 12-м месте с 9 очками. Черноморец и вовсе на последнем месте - 3 балла
Инфо
Судить игру будет Анастасия Романюк
Инфо
Игра начнется в 13:00 и пройдет на Минай Арене
Всем привет! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 12-го тура УПЛ Минай - Черноморец!
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Анонс матча ФК Минай - Черноморец 10.11.2022, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 10.11.2022
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Черноморец в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Черноморец можно посмотреть 10.11.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 06.11.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Динамо - 06.11.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Минай - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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