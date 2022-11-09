ФК Минай - Черноморец онлайн трансляция матча

Минай сыграл 12 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Черноморец Одесса без побед в последних 6 играх.

Минай не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Минай в сезоне 0-2-2

Выездная статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-3

Yegor Tverdokhlib лучший бомбардир Минай с 2 голами. Maksym Bragaru забил 2 раз за Черноморец Одесса

Oleg Gorin получил больше всего желтых карточек (6) в Минай. Volodymyr Salyuk получил 3 в Черноморец Одесса.

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Минай выигрывает первый тайм в 20% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 22% матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 22%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Недавнее выступление команды Минай в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Минай's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда Минай проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда Минай выиграла 1, команда Черноморец Одесса выиграла 0, 2 ничьи.

Минай забивает 1.33 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Минай (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Черноморец Одесса - 2.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Черноморец Одесса - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Минай забивает 0.71 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).