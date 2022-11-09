ФК Минай - Черноморец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 10.11.2022
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами ФК Минай (Минай) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Черноморец в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 06.11.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Динамо - 06.11.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Динамо.
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